Политика
Российская газетаСША пригрозили Ираку санкциями в случае покупки российских С-400
Вашингтон пообещал Ираку санкции в случае, если Багдад решит усилить свою оборону за счет российских зенитных ракетных систем С-400. "Мы советуем своим партнерам не делать таких покупок", - заявил зампомощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ.
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с чего всё началось
Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил во вторник заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ, отвечая на вопрос ТАСС в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.ТАСС15:44
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