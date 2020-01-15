Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил во вторник заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ, отвечая на вопрос ТАСС в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

с чего всё началось

Вашингтон пообещал Ираку санкции в случае, если Багдад решит усилить свою оборону за счет российских зенитных ракетных систем С-400. "Мы советуем своим партнерам не делать таких покупок", - заявил зампомощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ.

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