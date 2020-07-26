Политика
Lenta.ruСША пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть
Как рассказали источники издания из числа американских официальных лиц, эту информацию передали Хафтару представители Госдепартамента США. Вашингтон пригрозил санкциями из-за отказа командующего возобновить экспорт нефти.
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Политика
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 12:44
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия 16:27
Политика
Sina: российская альтернатива SWIFT сделает санкции США бессмысленными
Авторы убеждены, что российский SWIFT сделает санкции США таковыми, что они утратят свой смысл.
Вечерний курьер 11:14
Футбол
«Ман Сити» и «Реал» сыграют в Англии ответный матч ЛЧ
Сегодня стало известно о том, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал» состоится.
Все про Спорт ру 13:20
Политика
Власти США могут потратить ещё $1 трлн на поддержку экономики страны
Министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News заявил, что республиканцы намерены предложить потратить на поддержку экономики страны ещё $1 трлн.
RT на русском 11:09
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
РИА Новости 09:29
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ вчера в 12:00
Общество
«Вектор» получил разрешение на испытание вакцины от коронавируса
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Octagon.Media 24 июля в 12:05
Технологии
Сбой сервисов Garmin мог быть вызван атакой хакеров
Масштабный сбой сервисов в компании Garmin мог на самом деле являться атакой хакеров.
Live24 вчера в 06:00
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн 04:28
Транспорт
Международный терминал D аэропорта Шереметьево возобновил работу
Международный терминал D аэропорта Шереметьево, приостановивший работу с 1 апреля из-за снижения пассажиропотока на фоне коронавируса, открылся в понедельник.
ТАСС 17:06
Общество
Коронавирус посадил благовещенский общепит на диету
Руководитель и собственник кафе "Кофетюр" Юлия Журавлёва рассказала следующее: — До карантина доставки не было вообще, потому что в наше кафе все приходят за обстановкой и атмосферой.
Амур.инфо вчера в 20:00
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 24 июля в 04:55
Наука
Как коронавирус вызывает потерю запаха
«Наше открытие указывает на то, что изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток», — сообщил журналу Science Advances один из авторов исследования, Сандип Роберт Датта.
Live24 01:12
Игры
GSC опубликовала первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Первая часть игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» от украинской студии GSC вышла в 2007 году и стала одной из самых популярных RPG своего времени.
Sibnet Новости 24 июля в 04:19
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета 12:22
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец вчера в 04:15
Авто
Hyundai представила спортивную версию кроссовера Santa Fe
Компания Hyundai представила концепт спортивной версией кроссовера Santa Fe с названием N Performance.
Picsnews.net 03:04
Политика
Германия выступила против приглашения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил 26 июля, что его страна выступает против предложения вернуть Россию в «большую семерку» (G7).
Известия 19:35
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
Общество
Два выпускника из Петербурга набрали 300 баллов по трём предметам ЕГЭ
RT на русском 09:40
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова увезла сына Тимати из России
Анастасия Решетова в своем Инстаграме рассказала о том, что впервые сходила на пляж с сыном Тимати.
Вести Подмосковья 24 июля в 02:49
Политика
Кедми считает, что Китай никогда не сможет стать угрозой для России
Военно-политический эксперт из Израиля, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми утверждает, что Китай никогда не будет представлять угрозу для России, даже если США перестанут быть мировой державой.
Shraibikus News 13:30
Футбол
Слуцкий высказался о ситуации с Тилем в «Спартаке»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал своё мнение о голландском полузащитнике «Спартака» Гусе Тиле.
RT на русском 12:16
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
Температура в центре Европейской России 31 июля понизится на шесть-семь градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 17:09
Футбол
Жирков попал в символическую сборную худших чемпионов в истории АПЛ
Евро-футбол.ру 03:49
Религия
Первый за 86 лет намаз завершился в соборе Святой Софии в Стамбуле
24 июля в Стамбульском соборе Святой Софии прошел пятничный намаз, произошедший впервые за 86 лет.
Live24 09:01
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Газета.Ru вчера в 09:26
Происшествия
Кличко поймал двух художников-граффитчиков в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 26 июля, лично задержал двух художников, рисовавших в городе граффити.
Известия 08:48
Общество
Названы страны Европы с самым доступным бензином
Лидером среди европейских стран по доступности бензина для населения стал Люксембург.
Известия 19:34