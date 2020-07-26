Политика
Lenta.ruСША пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть
Как рассказали источники издания из числа американских официальных лиц, эту информацию передали Хафтару представители Госдепартамента США. Вашингтон пригрозил санкциями из-за отказа командующего возобновить экспорт нефти.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:31, Ашберн
Футбол
«Ювентус» в девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу
"Ювентус" нанес поражение "Сампдории" и досрочно выиграл чемпионат Италии по футболу, завоевав титул девятый раз подряд.
РИА Новости 17:46
Интернет
Telegram в тестовом режиме запустил функцию видеозвонков на iOS
Мессенджер Telegram выпустил обновленную версию приложения для iOS, в которой в тестовом режиме появилась возможность совершать видеозвонки.
Агентство Телеграф 10:06
Экономика
Россиянам дали совет по выбору банка для открытия вклада
Выбирая банк для открытия вклада, желательно придерживаться ряда правил. Именно так считает представитель Klopenko Group Дмитрий Иванов.
Evo-rus.com 04:01
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «опасное солнце» в ряде регионов России
Высокий индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется в данных регионах в первые три дня недели.
ТАСС 17:09
Футбол
«Чайка» представила новый логотип
Клуб ФНЛ «Чайка» на своей странице в «Твиттере» презентовал новый логотип. Эмблема выполнена в бело-синем цвете.
Чемпионат 17:32
Политика
CNN: опрос показал, что Байден опережает Трампа в трех ключевых штатах
Действующего президента США Дональда Трампа по голосам поддержки в трех ключевых штатах — Аризоне, Флориде и Мичигане — опережает бывший вице-президент Джо Байден, 26 июля передает телеканал CNN со ссылкой на результаты опроса, проведенного фирмой SSRS.
ИА Красная Весна 16:42
Армия и оружие
Армия Израиля сообщила о крушении своего беспилотника на юге Ливана
«Некоторое время назад во время действий сил армии обороны Израиля у границы с Ливаном беспилотник армии упал на территории Ливана», — сообщила пресс-служба.
РБК 15:53
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru вчера в 11:37
Авто
ГАЗ получил заем на 400 млн рублей на выпуск «Валдая NEXT»
Лезги газет 01:48
Шоу-бизнес
После голых красоток Дмитрий Исхаков переключился на бывшую тещу
Несколько дней назад бывший муж Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков разместил в своем блоге снимки абсолютно голых девушек.
Paparazzi.ru 14:59
Футбол
Шунин рассказал о задачах «Динамо» в Лиге Европы
Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о задачах, которые стоят перед клубом в Лиге Европы.
Metaratings 16:26
Кино
Изображение Александра Друзя появилось на заставке сериала «Друзья»
Александра Друзя появилось на заставке проекта под названием «Друзи», в основе которого лежит американский сериал «Друзья».
Культуромания 12:10
Игры
Разработчик игры Batman: Arkham City получил 600 млн долларов прибыли
Актуальные Новости 10:18
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
Автор знаменитого письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева умерла на 82-м году жизни, сообщается на сайте незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.
РИА Новости 02:43
Армия и оружие
Сатановский: в США очень боятся этой летающей российской штуки
Если у России есть какая-то летающая штука, которую американцы боятся до состояния, в котором они начинают читать лекции об экологии и человечестве – это очень хорошая штука.
Недвижимость.RU 17:21
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Политика
Эксперты ожидают выхода Нидерландов из Евросоюза
Великобритания еще не вышла окончательно из Евросоюза - дедлайн истекает в декабре – как уже другая страна стала следующим кандидатом на выход - Нидерланды.
Газета.Ru 08:21
Общество
Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке
Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота.
ТАСС вчера в 21:48
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии
Москва, 26 июля 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский, которые 26 июля провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.
REGNUM 12:04
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Гаджеты
Doom Eternal запустили на встроенной графике APU AMD Ryzen 7 4700G
Эксперты канала TechEpiphany Benchmarks на YouTube смогли запустить Doom Eternal на системе с гибридным процессором AMD Ryzen 7 4700G, который оснащён встроенной графической системой Vega 8. Новинка обеспечила запуск игры в разрешении Full HD с фреймрейтом 32-60 FPS на высоких настройках качества.
Игромания.ру 17:09
Политика
Власти США могут потратить ещё $1 трлн на поддержку экономики страны
Министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News заявил, что республиканцы намерены предложить потратить на поддержку экономики страны ещё $1 трлн.
RT на русском 11:09
Шоу-бизнес
Младший сын Валерии сделал предложение своей девушке Лиане Волковой
Сын известной российской певицы Валерии Арсений Шульгин решился на важный шаг.
Экономика сегодня вчера в 22:01
Футбол
Ловрен перейдет из «Ливерпуля» в «Зенит» за 8,5 млн евро
Невские Новости 24 июля в 17:40
Авто
Компания Fiat готовит к выходу два новых кроссовера
Итальянский Fiat готовит к выходу два новых кроссовера для бразильского рынка.
Автоновости дня 24 июля в 05:40
Музыка
Группа «Мумий Тролль» анонсировала выход нового альбома
Группа "Мумий Тролль" представила сингл "Тот день когда".
Inc-news.ru 10:09
Экономика
СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%
Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
ТАСС 17:06