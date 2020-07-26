Политика

Lenta.ruLenta.ruСША пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть

Как рассказали источники издания из числа американских официальных лиц, эту информацию передали Хафтару представители Госдепартамента США. Вашингтон пригрозил санкциями из-за отказа командующего возобновить экспорт нефти.
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