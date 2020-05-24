Вашингтон введет санкции против Китая, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии. Об этом заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала NBC.

Происшествия В Башкирии двух медсестер изолировали в морге СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга. 139

Шоу-бизнес Победительницей «Холостяка» стала Барбара Пино Шоу Холостяк на ТНТ подошло к концу. Его победительницей стала Барбара Пино. Финал шоу состоялся в воскресенье, 24 мая. 5

Политика Экс-депутат Рады считает союз Украины и РФ непобедимым "Партия регионов" довольно близко подошла к тому выбору, чтобы Украина стала своеобразным мостом между РФ и Западом, и это даже присутствовало в президентской кампании партии, но мировые тренды оказались направлены в другую сторону. 224

Политика В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского Отмечается, что участники протестов обклеили забор и ворота дома листовками со своими требованиями, исполнили гимн Украины и зажгли фаеры. 321

Армия и оружие «Панцирь-С1» в Ливии сбил турецкий беспилотник Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 уничтожен в Ливи зенитно-ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1Э» российского производства, 22 мая сообщил военный аналитик Бабак Тагвей в социальной сети Twitter. 5

Кино Фигуристка из фильмов «Лед» ответила на критику Тарасовой Фигуристка Катарина Гербольдт, которая снялась в качестве дублера главной героини Аглаи Тарасовой в обеих частях фильма «Лед», ответила на критику кинокартины, которой подвергла ленту прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. 133

Шоу-бизнес Лариса Гузеева призналась, что муж смотрел на её худых подруг На днях Лариса Гузеева представила новое шоу "На даче", в рамках которого она приезжает в семьи, находящиеся на карантине, и старается помочь с решением проблем.

Общество Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. 391

Футбол Футболисты «Севильи» извинились за нарушение карантина Футболисты испанского футбольного клуба «Севилья» Эвер Банега, Лукас Окампос, Франко Васкес и Люк де Йонг принесли извинения за нарушение карантина.

Общество Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. 748

Происшествия Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС. 1