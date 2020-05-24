Политика
ТАСССША пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга
Вашингтон введет санкции против Китая, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии. Об этом заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала NBC.
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Происшествия
В Башкирии двух медсестер изолировали в морге
СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru 14:48
Хоккей
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок. Форвард «Рейнджерс» признался, что это произошло в Петербурге.
Спорт день за днем 02:41
Здоровье
В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург
Лечивший пациентов с новой коронавирусной инфекцией хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Подмосковье.
ТАСС 14:52
Политика
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
РБК 14:02
Шоу-бизнес
Победительницей «Холостяка» стала Барбара Пино
Шоу Холостяк на ТНТ подошло к концу. Его победительницей стала Барбара Пино. Финал шоу состоялся в воскресенье, 24 мая.
iReactor 09:26
Политика
Экс-депутат Рады считает союз Украины и РФ непобедимым
"Партия регионов" довольно близко подошла к тому выбору, чтобы Украина стала своеобразным мостом между РФ и Западом, и это даже присутствовало в президентской кампании партии, но мировые тренды оказались направлены в другую сторону.
Народные новости 03:21
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
Отмечается, что участники протестов обклеили забор и ворота дома листовками со своими требованиями, исполнили гимн Украины и зажгли фаеры.
RT на русском 10:16
Армия и оружие
«Панцирь-С1» в Ливии сбил турецкий беспилотник
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 уничтожен в Ливи зенитно-ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1Э» российского производства, 22 мая сообщил военный аналитик Бабак Тагвей в социальной сети Twitter.
ИА Красная Весна 07:20
Авто
Новый Genesis G80 сравнялся в цене с BMW 5-Series и Audi A6
Новинка от премиального суббренда автомобилестроительной компании Hyundai Motor — Genesis — G80 в одной из комплектаций сравнялась в цене с немецкими BMW 5-Series и Audi A6.
iReactor 11:13
Технологии
Microsoft начнет тестировать обновления Windows 10 на 2021 год
В сообщении информационного блога глобальное обновление Windows 10 образца следующего года идет под кодировкой Iron (Fe).
Evo-rus.com вчера в 14:47
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Общество
Госдума приняла закон об увеличении пособия по уходу за детьми
Законопроект увеличивает минимальный размер ежемесячного пособия для неработающих граждан по уходу за первым ребёнком до 1,5 лет до 6752 рублей.
ИжевскИнфо.РУ 22 мая в 07:59
Здоровье
Профессор Яковлев объяснил, почему в Петербурге от коронавируса умирают реже, чем от гриппа
102 человека официально умерли именно от гриппа.
Что происходит 12:19
Кино
Фигуристка из фильмов «Лед» ответила на критику Тарасовой
Фигуристка Катарина Гербольдт, которая снялась в качестве дублера главной героини Аглаи Тарасовой в обеих частях фильма «Лед», ответила на критику кинокартины, которой подвергла ленту прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Радио Комсомольская правда 11:58
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева призналась, что муж смотрел на её худых подруг
На днях Лариса Гузеева представила новое шоу "На даче", в рамках которого она приезжает в семьи, находящиеся на карантине, и старается помочь с решением проблем.
Paparazzi.ru 13:04
Армия и оружие
Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство
ТАСС 22 мая в 05:08
Общество
Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений
Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 05:19
Общество
Минпросвещения проведет последний звонок онлайн
Моя Москва.онлайн вчера в 07:47
Происшествия
Таджикские пограничники обвинили киргизских коллег в перестрелке
В воскресенье пограничники Киргизии сообщили о перестрелке с таджикскими коллегами.
РИА Новости 12:09
Футбол
Футболисты «Севильи» извинились за нарушение карантина
Футболисты испанского футбольного клуба «Севилья» Эвер Банега, Лукас Окампос, Франко Васкес и Люк де Йонг принесли извинения за нарушение карантина.
RT на русском 14:54
Армия и оружие
Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
Общество
Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:53
Наука
Преодолевать боль человеку помогают ругательства
ИнфоСМИ 13:34
Происшествия
Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами
В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
Известия 12:01
Наука
Нейросеть научилась определять характер личности по фото
Российские математики и психологи разработали нейросеть, которая научилась угадывать некоторые черты характера людей по их фотографиям.
Москва 24 вчера в 21:03
Футбол
Хавбек ЦСКА Сигурдссон отправился в Россию на частном самолете
Спорт-Экспресс 12:49
Космос
Роскосмос построит аэропорт на космодроме Восточный
Газета.Ru 08:55
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com 08:14