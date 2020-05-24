Политика
News.ruСША пригрозили Китаю санкциями из-за Гонконга
Вашингтон может ввести санкции в отношении Китая в случае принятия законопроекта о национальной безопасности. Об этом заявил советник президента США Роберт О’Брайен.
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Reuters: потеря Гонконгом особого статуса ударит по американскому бизнесу
ИА Красная Весна22 мая в 16:53
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:21, Ашберн
Футбол
Бранислав Крунич: в России лучший в мире президент. Они могут ни на кого не оглядываться
Экс-игрок «Томи», «Москвы» и брянского «Динамо» Бранислав Крунич выразил мнение о возобновлении прерванных футбольных чемпионатов из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат 20:16
Здоровье
Анна Попова назвала число регионов, где можно снимать ограничения
Попова подчеркнула, что из режима изоляции «важно выходить осторожно», и главное — «не впасть в эйфорию».
Говорит Москва 11:22
Происшествия
В Приморье в городе Партизанске загорелась кровля больницы
Площадь пожара в городской больнице №1 в Партизанске Приморского края увеличилась до 300 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 18:25
Шоу-бизнес
Участники «Танцев со звездами» поборются за хрустальный дискошар на 20-метровой высоте
В финале 11-го сезона грандиозного проекта "Танцы со звездами" участники не только "зажгут" на паркете, но и взлетят под самый купол съемочного павильона — а тут метров 20, — рискуя и танцуя.
Вести.Ru вчера в 14:55
Энергетика
Глазьев: единый рынок нефти и газа ЕАЭС будет создан в срок
Единые рынки нефти и газа в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут созданы в срок, заявил 24 мая министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев, передает телеканал «Беларусь-1».
ИА Красная Весна 16:02
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
News.ru вчера в 09:02
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова.
Коммерсантъ 15:49
Недвижимость
Минвостокразвития проверит цены на жилье в ДФО
В феврале Минвостокразвития заявляло о намерении разобраться с необоснованным ростом цен на жилье в регионах ДФО после введения «дальневосточной ипотеки».
EastRussia 21 мая в 21:13
Наука
Эксперты: ядро Земли может быть резервуаром воды
Предполагается, что ядро нашей планеты может быть резервуаром воды.
Anonsens вчера в 03:25
Шоу-бизнес
Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform 09:27
Общество
Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
Наибольшие социальные бюджетные расходы в России зафиксированы в столичных и сырьевых регионах, список замыкают Чукотка и Камчатка, причем разрыв в объемах соцрасходов из консолидированных бюджетов отличается в разы, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости 17:33
Здоровье
Режим самоизоляции в Забайкалье продлили до 8 июня
Режим ограничений (самоизоляции) в Забайкальском крае продлили до 8 июня. До этого он действовал до 24 мая.
Zabnews.ru 03:12
Экономика
Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе
В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
РБК 17:00
Политика
Савченко назвала организаторов Майдана на Украине
Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН 12:05
Экономика
Правительство Сахалинской области решило приватизировать совхозы
Совхозы "Южно-Сахалинский" и "Корсаковский" включены в план приватизации Сахалинской области на 2020-2022 годы.
Сахалин.Инфо 19:52
Происшествия
Автобус похоронного бюро опрокинулся на ночном проспекте Мира в Южно-Сахалинске
Сахалин.Инфо 18:14
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 22 мая в 05:49
Происшествия
У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,3
ТАСС вчера в 19:27
Экономика
Accenture: самоизоляция ускорит рост рынка чат-ботов
По данным Accenture, в 2019 году объем рынка чат-ботов в России составил около 1,5 млрд рублей.
itWeek 22 мая в 04:29
Происшествия
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
Киберспорт
В Assassin’s Creed Valhalla будут рэп-баттлы викингов
Разработчики называют это своеобразным «рэп-баттлом».
Cyber.sports.ru вчера в 10:05
Общество
Михалков заявил о кампании против «БесогонТВ»
Медийным личностям предлагали за крупную сумму принять участие в кампании против нового выпуска авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ».
URA.Ru 18:06
Экономика
Пенсионеры, чьи пенсии менее 24 тыс. рублей, получат новую льготу
В России некоторые пенсионеры получат новую льготу. Однако есть условия – их пенсия должна быть меньше 24 тыс. рублей.
ToDay News Ufa 13:03
Политика
Лукашенко хочет сотрудничать с КНР в сфере ракетостроения
Президент Белорусии заявил, что хочет обсудить с китайским лидером Си Цзиньпином сотрудничество в сфере ракетостроения и даже посетил для этого опытно-испытательный участок научно-производственного общества «ОКБ ТСБ», который расположен недалеко от Минска.
ToDay News Ufa 16:16
Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова купили аквапарк для детей за полмиллиона рублей
Несмотря на старания Джигана заново покорить сердце супруги, Оксана Самойлова решила разойтись с ним.
RuNews24.ru 05:32
Общество
Министра экологии Сахалинской области проверят на уток
Сахалин.Инфо 05:40
Космос
Самый мощный телескоп будущего назван в честь «матери Хаббла»
Будучи первым главным астрономом NASA, Нэнси Грейс Роман создала в 1960-х годах комитет, который обосновал необходимость создания революционно нового космического телескопа, прежде чем ученые убедили руководство NASA и Конгресс США сделать проект приоритетным.
Популярная механика 22 мая в 01:12
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
Политика
США запретили въезд иностранцам из Бразилии
Президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну для иностранцев, которых в последние две недели посещали Бразилию, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 17:40