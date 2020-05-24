Политика

ТАССТАСССША пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга

Вашингтон введет санкции против Китая, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии. Об этом заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала NBC.
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США пригрозили Китаю санкциями из-за закона о нацбезопасности в Гонконге

РБК11:00

США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга

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Вашингтон пригрозил Пекину санкциями за Гонконг

Вести.Ru10:58

США пообещали санкции Китаю в случае «захвата» Гонконга

Московский Комсомолец10:47

В США заявили, что могут ввести санкции против Китая из-за Гонконга

РИА Новости10:38

США пригрозили Китаю санкциями из-за Гонконга

News.ru10:58

В США заявили, что захват Гонконга может закончиться для Китая санкциями

Комсомольская правда09:47
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Общество

В Крыму зафиксировали вспышку коронавируса на стройплощадке

У десяти заболевших вирус протекает без симптомов, у одного есть клинические проявления. Строительный городок закрыт на карантин.
Говорит Москва 05:58
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Происшествия

СМИ сообщили о перестрелке у жилищного комплекса на юге Москвы

У жилищного комплекса «Ясное» на юге Москвы произошла перестрелка, сообщили источник ТАСС и собеседник Telegram-канала Mash.
РБК 12:25
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Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
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Шоу-бизнес

Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом

Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
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Общество

Стали известны сроки полной отмены ограничений в Петербурге

Полностью ограничения из-за коронавируса в Северной столице могут отменить только в июле-августе.
Gazeta.SPb 12:18
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Политика

США перенесли саммит G7 в Вашингтоне на конец июня

США из-за коронавируса решили перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца, точная дата пока не назначена.
Ведомости 11:04
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Экономика

Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров

"При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 46%, что является самым высоким значением за всю историю наблюдения", — отмечено в исследовании.
REGNUM 22 мая в 13:30
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Здоровье

Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:53
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Происшествия

В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance

RT на русском 10:57
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак снова запела и станцевала в золотом комбинезоне

OvideO.ru 07:58
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
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Политика

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
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Происшествия

В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья

Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта.
RT на русском 08:13
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Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
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Экономика

Правительство выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов, сообщается на сайте Белого дома.
Коммерсантъ 04:31
1,1K
Энергетика

Выбрали момент: США закупились российской нефтью

В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти.
РИА Новости вчера в 01:00
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Энергетика

Украина резко снизила цены на газ для населения

Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 22 мая в 13:55
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Кино

Все хорошее заканчивается: пятый фильм о «Джоне Уике» станет последним

Хорошие новости для поклонников боевиков и Киану Ривза: создатель проекта «Джон Уик» Дерек Колстад поделился дальнейшими планами на франшизу с журналистами издания ComicBook.
Телепрограмма 02:47
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Политика

США обеспокоены сотрудничеством РФ и Индии в сфере ПВО

Как заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, Вашингтон обеспокоен сотрудничеством РФ и Индии в сфере ПВО.
Военное дело 09:05
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Здоровье

В России начались клинические испытания препарата против коронавируса

Тут напомню, что Пушкарь главный уролог России, хирург, проводящий уникальные, в том числе роботические операции.
Российская газета 11:51
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Фигурное катание

Загитову признали олимпийской иконой стиля

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля.
Sport.ru 11:28
Кино

Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel

Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru 09:32
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Общество

Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
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Здоровье

Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом

Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
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Хоккей

Панарин рассказал о реакции Знарка на предложение его дочери

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин вспомнил, как нынешний тренер «Спартака» Олег Знарок отреагировал, когда узнал о предложении, которое хоккеист сделал его дочери Алисе.
ProstoProSport 03:10
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Происшествия

Захватчика отделения банка в Москве задержали

РБК вчера в 08:55
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Происшествия

Задержан администратор «Омбудсмена полиции»

Правоохранительные органы задержали администратора паблика проекта «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова.
Право.ру 10:33
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Авто

Чего не стоит опасаться при покупке автомобиля с пробегом

Car.ru 22 мая в 03:31
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Общество

«Последний звонок» для выпускников пройдет 25 мая онлайн

11.00 часов – каждый выпускник сможет выйти на балкон и позвонить в колокольчик в честь последнего звонка.
Orengrad.ru вчера в 09:34
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Армия и оружие

Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
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