Политика

REGNUMREGNUMСША пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild. Причиной недовольства Вашингтона стало строительство газопровода «Северный поток-2». В отношении компаний, принимающих участие в данном проекте и планируется введение санкций.
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с чего всё началось
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild
 со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
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