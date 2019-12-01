Политика
REGNUMСША пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild. Причиной недовольства Вашингтона стало строительство газопровода «Северный поток-2». В отношении компаний, принимающих участие в данном проекте и планируется введение санкций.
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с чего всё началось
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.РБК13:15
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В Германии предупредили о «санкционном трюке» для РФ по «Северному потоку-2»
Комсомольская правда08:47
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Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
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Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек
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К тестам нового турбомотора приступил УАЗ
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Происшествия
Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии
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Глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях "нормандского" саммита в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений.
Происшествия
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Житель Бурятии оставил трехлетнего ребенка на улице в 15-градусный мороз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Авто
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Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
Общество
Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Происшествия
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Кино
Дауни-младший может сыграть Железного человека в «Черной вдове»
Звезда киновселенной Marvel Роберт Дауни-младший, исполнивший роль Железного человека Тони Старка, может появиться в супергеройском фильме «Черная вдова».
Здоровье
Названы лучшие продукты для поддержания здоровья печени
Эксперты в области медицины и здоровья назвали лучшие продукты, употребление которых поможет защитить самую крупную железу от воздействия токсинов и снизит риск развития различных заболеваний.
Происшествия
Психологи из Москвы прибыли в Забайкалье для помощи родственникам погибших в ДТП
Психологи из Москвы прибыли в поселок Кокуй и город Шилку в Забайкалье для помощи родственникам погибших в крупном ДТП.
Музыка
Группа Pussycat Dolls возвращается
Pussycat Dolls будут выступать в том же составе: Эшли Робертс, Джессика Сатта, Кармит Бачар, Кимберли Уайатт, Николь Шерзингер.
Здоровье
Тюменские неврологи дали советы людям с болями в спине
Чаще ходите в бассейн и катайтесь на велосипеде, сообщило издание «Тюменская область сегодня».
Политика
Белый дом отказался от участия в слушаниях по импичменту Трампа
Белый дом направил в комитет палаты представителей по судебным делам уведомление о том, что не примет участие в слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Политика
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Происшествия
Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед
Армия и оружие
В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Политика
В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России
У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Армия и оружие
В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись
Арктическое побережье России защищают мобильные береговые ракетные комплексы (БРК) «Рубеж» (SSC-3 Styx по классификации НАТО), использующие «винтажные» дозвуковые противокорабельные ракеты П-15 (П-15М) «Термит» (SS-N-2 Styx), пишет Forbes.
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Политика
США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.
Экономика
Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 7–8% годовых
На фоне снижения Центробанком ключевой ставки с 7 до 6,5% Сбербанк 31 октября снизил ставки по ипотеке до 9,3%. В тот же день аналитики центра Дом.рф сообщили о возможном снижении ставок по ипотеке до отметки 8,5–8,7% в 2020 году.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась в уменьшении груди
Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Общество
Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат
В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.
Наука
Ученые раскрыли смертельную опасность жирной пищи
Автоспорт
Франц Тост: Квят провёл самую сильную гонку в сезоне
Даниил провёл самую сильную гонку сезона.
Авто
В продаже появилась Lada Vesta с автоматической коробкой передач
Как известно, «проба пера» в виде оснащения «Весты» роботизированной коробкой АМТ не удалась – сама трансмиссия получилась не столь надежной, как хотелось бы, да и пользоваться им, судя по отзывам владельцев, оказалось неудобно.
Экономика
Миллиардеры из Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в проекты 70 трлн рублей, если будет введён механизм стабилизации условий ведения бизнеса.