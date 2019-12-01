с чего всё началось

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild. Причиной недовольства Вашингтона стало строительство газопровода «Северный поток-2». В отношении компаний, принимающих участие в данном проекте и планируется введение санкций.

Экономика Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.

Авто К тестам нового турбомотора приступил УАЗ УАЗ приступил к стендовым испытаниям турбированного двигателя объемом 2,3 литра мощностью 180 лошадиных сил.

Происшествия Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии Выжившие пассажиры упавшего с моста автобуса в Сретенском районе Забайкальского края рассказали о трагедии, сюжет об этом вышел 2 декабря в эфире ГТРК «Чита».

Политика Лавров оценил отношения России и Украины Глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях "нормандского" саммита в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений.

Авто Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.

Общество Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Здоровье Названы лучшие продукты для поддержания здоровья печени Эксперты в области медицины и здоровья назвали лучшие продукты, употребление которых поможет защитить самую крупную железу от воздействия токсинов и снизит риск развития различных заболеваний.

Музыка Группа Pussycat Dolls возвращается Pussycat Dolls будут выступать в том же составе: Эшли Робертс, Джессика Сатта, Кармит Бачар, Кимберли Уайатт, Николь Шерзингер.

Политика Белый дом отказался от участия в слушаниях по импичменту Трампа Белый дом направил в комитет палаты представителей по судебным делам уведомление о том, что не примет участие в слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.

Политика В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Экономика Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 7–8% годовых На фоне снижения Центробанком ключевой ставки с 7 до 6,5% Сбербанк 31 октября снизил ставки по ипотеке до 9,3%. В тот же день аналитики центра Дом.рф сообщили о возможном снижении ставок по ипотеке до отметки 8,5–8,7% в 2020 году.

Шоу-бизнес Анна Семенович призналась в уменьшении груди Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.

Общество Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.