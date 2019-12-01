с чего всё началось

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild. Причиной недовольства Вашингтона стало строительство газопровода «Северный поток-2». В отношении компаний, принимающих участие в данном проекте и планируется введение санкций.

Общество В Китае ввели обязательное сканирование лиц при покупке сим-карт Требование властей Китая к сотовым операторам проводить обязательное сканирование лиц покупателей новых сим-карт с воскресенья стало обязательным, согласно заявлению министерства промышленности и информатизации КНР, мера поможет обеспечить защиту прав граждан в киберпространстве и бороться с телекоммуникационным мошенничеством.

Футбол Стали известны соперники сборной России на Евро-2020 Матч группового этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией состоится 13 июня. Соперниками России в группе B также стали Дания и Финляндия.

Политика Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина о национализме и притеснении малых народов на Украине "новыми стеклами розовых очков" для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом.

Политика В Apple прокомментировали обозначение Крыма российской территорией Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что компания Apple отреагировала на претензии депутатов и устранила их, обозначив территориальную принадлежность Крыма как российскую, в том числе в приложении "Погода".

Здоровье Эксперты посоветовали, как пить больше воды Прежде всего, стоит завести привычку выпивать один стакан воды сразу после того, как проснулись, или перед работой.

Культура Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.