Политика
RT на русскомСША пригрозили фатальными санкциями прокладчику «Северного потока — 2»
Сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон направили официальное письмо швейцарско-нидерландской компании Allseas, которая занимается прокладкой подводных элементов трубопровода «Северный поток — 2», в котором предупредили о санкциях при продолжении работ в рамках проекта.
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Подрядчику «Северного потока - 2» поступают угрозы из Сената США
Московский Комсомолец18 декабря в 17:19
Сенаторы США предостерегли Allseas от форсирования строительства «Северного потока — 2»
BFM.ru18 декабря в 16:46
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