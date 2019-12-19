Политика

RT на русскомRT на русскомСША пригрозили фатальными санкциями прокладчику «Северного потока — 2»

Сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон направили официальное письмо швейцарско-нидерландской компании Allseas, которая занимается прокладкой подводных элементов трубопровода «Северный поток — 2», в котором предупредили о санкциях при продолжении работ в рамках проекта.
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Эксперт оценил угрозу санкций против «Северного потока — 2»

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Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»

РБК18 декабря в 15:10

Подрядчику «Северного потока - 2» поступают угрозы из Сената США

Московский Комсомолец18 декабря в 17:19

Сенаторы США предостерегли Allseas от форсирования строительства «Северного потока — 2»

BFM.ru18 декабря в 16:46

США пригрозили фатальными санкциями подрядчику «Северного потока — 2»

РИА Новости18 декабря в 15:54

Сенаторы США пригрозили санкциями прокладчику «Северного потока - 2»

Газета.Ru19 декабря в 01:38

Сенаторы США направили письмо с угрозами санкций компании-подрядчику «Северного потока-2»

ТАСС18 декабря в 14:59
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Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

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«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут договор по транзиту газа на пять лет

Накануне журналистам в "Газпроме" сообщили, что российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.
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Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку

Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Баку.
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Спорт

СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Газета.Ru 05:08
Политика

Компания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»

Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США.
Российская газета вчера в 20:40
Здоровье

Врачи назвали три продукта, способных спасти от рака

Специалисты назвали три продукта, которые могут предотвратить возникновение злокачественных новообразований в организме, передают argumenti.ru.
МИР 24 19 декабря в 04:49
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

В результате стрельбы, которую открыл неизвестный на Большой Лубянке в Москве, погиб сотрудник ФСБ, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам.
РБК 19 декабря в 13:09
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы по потреблению алкоголя в Новый год

Роспотребнадзор поделился советами, как правильно употреблять алкоголь за новогодним столом, чтобы после не испытывать тяжких последствий.
News.ru 00:42
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Названы причины пожара в колледже Одессы

Газета.Ru 04:22
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ВЦИОМ сообщил о росте рейтинга Путина после большой пресс-конференции

«За прошлую неделю, с 9 по 15 декабря, показатель одобрения деятельности президента по среднему значению составил 62,5 %. На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 69,3 % респондентов», – напоминают аналитики Центра.
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В Алтайском крае подписали соглашение о повышении заработной платы

Сегодняшние договоренности были скреплены дополнительным соглашением к Региональному соглашению между Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов, краевыми объединениями работодателей и Правительством Алтайского края на 2018–2020 годы.
Алтайская правда вчера в 05:55
Технологии

Alphabet предоставит Сундару Пичаи вознаграждение акциями на $240 млн

Сообщается, что новый исполнительный директор Alphabet получит $240 млн в виде премий в течение следующих трёх лет.
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Общество

Памятник Сталину открыли в Волгограде

20 декабря 2019 года в Волгограде установили и открыли памятник Иосифу Сталину. Приурочили торжества к 140-летнему юбилею вождя.
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Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроя

Решить проблему долгостроя можно за два-три года, считает председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.
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Джейкобс победил Чавеса техническим нокаутом

Чемпионат вчера в 23:57
Футбол

«Ростов» проведет первый зимний сбор в ОАЭ

Футболисты «Ростова» свой первый зимний учебно-тренировочный сбор проведут в ОАЭ.
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Единоборства

Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC

Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.
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Овечкин стал шестым по голам на выезде в истории НХЛ

Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси Дэвилз" стал автором одной из шайб "столичных".
Вести.Ru 01:53
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Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК 19 декабря в 22:22
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Брежнева выложила милое фото с мужем и дочкой

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Губерниев отреагировал на резкое высказывание Сёмина в свой адрес

Известный комментатор Дмитрий ГУберниев отреагировал на резкое высказывание в свой адрес со стороны главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.
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«Севмаш» готовится к передаче ВМФ атомной подлодки «Князь Владимир»

«Севмаш» в скором времени передаст подлодку «Князь Владимир» российскому ВМФ.
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Армия и оружие

Трамп объявил о создании космических войск

МИР 24 вчера в 20:53
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Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
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Глава Центра Нюта Федермессер пишет у себя в ФБ, что в двух корпусах больницы в Щипковском переулке будет организован сестринский уход за нуждающимися.
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Партия Зеленского провела корпоратив на бывшем вертодроме Януковича

РБК 04:50
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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Зонд «Паркер» увидел неуловимый пылевой след астероида Фаэтон

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Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
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