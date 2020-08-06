США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2»
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В конце июня группа американских сенаторов, в числе которых были в том числе и авторы письма к оператору порта Мукран, Тед Круз, Рон Джонсон и Том Коттон, предложила включить дополнительные санкции в отношении «Северного потока-2» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год.В источнике
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