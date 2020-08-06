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РБК
РБК

США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2»

В конце июня группа американских сенаторов, в числе которых были в том числе и авторы письма к оператору порта Мукран, Тед Круз, Рон Джонсон и Том Коттон, предложила включить дополнительные санкции в отношении «Северного потока-2» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год.В источнике
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Lenta.ru

США пригрозили финансово уничтожить немецкий порт из-за «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 10:56
РБК

США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2»

РБКвчера в 13:01
РИА Новости

В США пригрозили немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 13:47
ТАСС

Правительство ФРГ приняло к сведению письмо сенаторов США оператору порта Мукран

ТАССвчера в 14:13
Газета.Ru

В США пригрозили «крахом» порту в ФРГ из-за «Северного потока - 2»

Газета.Ruвчера в 14:46
RT на русском

Сенаторы США написали письмо в порт ФРГ из-за «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 10:06
Известия

В Германии назвали противозаконными экстерриториальные санкции

Известиявчера в 11:06

Россиянам посоветовали не хранить вклады в рублях

Бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг посоветовал гражданам России отказаться от вкладов в рублях из-за обесценивания российской валюты по отношению к американской и европейской.
Россиянам посоветовали не хранить вклады в рублях
Дума ТВвчера в 08:27
38

Twitter добавил специальную маркировку на аккаунты Кремля и МИД РФ

В Twitter пояснили, что такая маркировка в дальнейшем появится: на аккаунтах ключевых правительственных чиновников, в том числе из министерства иностранных дел, институциональных структур, а также послов, официальных представителей и ключевых дипломатических лидеров, на аккаунтах государственных СМИ, их главных редакторов и старших сотрудников.
Коммерсантъ20:26
3

Четыре работы из Забайкалья прошли в финал конкурса «Красиво.ДВ»

Забайкалец Андрей Шаронов вышел в финал конкурса с документальным фильмом «Один человек из книги войны» в номинации «Характер.ДВ», а фильм Баяра Барадиева стал финалистом в рубрике «Сила.ДВ».
Московский Комсомолец Чита4 августа в 04:28
1

В Амурской области за сутки выявили 21 нового больного коронавирусом

В Благовещенске лабораторно подтверждено еще 10 новых случаев COVID-19, в Белогорске 3, а в Константиновке 2. По одному инфицированному в Райчихинске, Свободном, Сковородине и Серышеве, октябрьской Николо-Александровке и благовещенской Новопетровке.
Вести - Амурская область5 августа в 03:52
127

Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы

Посольство РФ в Токио считает неприемлемым заявления МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир.
Интерфаксвчера в 01:14
82

В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

В России предложили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на продажу жилья экономкласса, которые в этом же году (в 2020) купят квартиру в новостройках или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных ипотечных программ.
РБКвчера в 09:28
52

Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты

Кстати, уточняет агентство, во время нынешнего учения впервые в Беларуси посадку на аэродромный участок совершил четверокурсник авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.
Российская газета5 августа в 07:12
22

Специалисты рассказали об эпидемиологической ситуации в Приморье

Во Владивостоке в четверг, 6 августа, прошел брифинг, на котором заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Приморского края Светлана Морозова рассказала об эпидемиологической ситуации в регионе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Primpress.ruвчера в 03:46
23

Facebook оставила сотрудников на удаленной работе до лета 2021 года

Менло-Парк, США, 7 августа 2020, 03:23 — REGNUM Работники американской компании Facebook получили разрешение работать в дистанционном режиме до июня 2021 года, сообщает портал Business Insider со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM20:23

Зидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал причину отсутствия валлийского форварда Гарета Бэйла в заявке команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».
RT на русскомвчера в 15:02