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Газета.Ru
Газета.Ru

Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.В источнике
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Газета.Ru

В США пригрозили «крахом» порту в ФРГ из-за «Северного потока - 2»

Газета.Ruвчера в 14:46
Известия

В Германии назвали противозаконными экстерриториальные санкции

Известиявчера в 11:06
РИА Новости

В США пригрозили немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 13:47
ТАСС

Правительство ФРГ приняло к сведению письмо сенаторов США оператору порта Мукран

ТАССвчера в 14:13
Lenta.ru

США пригрозили финансово уничтожить немецкий порт из-за «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 10:56
RT на русском

Сенаторы США написали письмо в порт ФРГ из-за «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 10:06
РБК

США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2»

РБКвчера в 13:01

В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новостивчера в 08:04
20

ЦБ указал банкам на недобросовестные отказы на досрочный возврат долга

Кредиторы отказываются принимать от заемщиков деньги для досрочного возврата потребительских кредитов из-за того, что они вносят недостаточную сумму, говорится в письме первого зампреда Банка России Сергея Швецова.
РБКвчера в 08:25
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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Российский Генштаб выступил против гонки ядерных вооружений

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба полковник Александр Хряпин прокомментировали ситуацию, сложившуюся в сфере ядерного сдерживания.
Профиль19:12
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В Новосибирской области планируют привить от гриппа 60% населения

Вышло новое постановление Главного государственного санитарного врача РФ, поставлена задача – привить от гриппа 60% населения субъекта, и, учитывая, что последние два года мы были среди лидеров и прививали порядка 55%, то в этом году объемы увеличатся, - рассказал Константин Хальзов.
Atas.infoвчера в 09:06