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РБК
РБК

США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2»

В конце июня группа американских сенаторов, в числе которых были в том числе и авторы письма к оператору порта Мукран, Тед Круз, Рон Джонсон и Том Коттон, предложила включить дополнительные санкции в отношении «Северного потока-2» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год.В источнике
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Газета.Ru

В США пригрозили «крахом» порту в ФРГ из-за «Северного потока - 2»

Газета.Ruвчера в 14:46
РБК

США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2»

РБКвчера в 13:01
RT на русском

Сенаторы США написали письмо в порт ФРГ из-за «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 10:06
ТАСС

Правительство ФРГ приняло к сведению письмо сенаторов США оператору порта Мукран

ТАССвчера в 14:13
Lenta.ru

США пригрозили финансово уничтожить немецкий порт из-за «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 10:56
РИА Новости

В США пригрозили немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 13:47
Известия

В Германии назвали противозаконными экстерриториальные санкции

Известиявчера в 11:06

Зидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал причину отсутствия валлийского форварда Гарета Бэйла в заявке команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».
Зидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧ
RT на русскомвчера в 15:02

В Назрани ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции

Как сообщал оперштаб региона, режим контртеррористической операции введен в Назрани и на территории села Сагопши Малгобекского района Ингушетии в 22:25 6 августа "в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности".
ТАСС17:35
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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Полиция Кипра допросила россиянина в связи со взрывом в порту Бейрута

Сотрудники правоохранительных органов Кипра обнаружили и допросили россиянина, у которого предположительно несколько лет назад конфисковали судно, перевозившее крупную партию аммиачной селитры, взорвавшейся 4 августа в порту Бейрута.
РБКвчера в 15:15
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Американские военные произвели успешные испытания ракеты Minuteman III

Команда на пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III была подана с борта воздушного командного пункта Boeing E-6 Mercury, запуск произведен с военно-воздушной базы Ванденберг, Калифорния утром 4 августа.
ИА Красная Весна5 августа в 12:52
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Нурмагомедов поддержал потребовавшего титульный бой Магомедшарипова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поддержал соотечественника Забита Магомедшарипова, который обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и потребовал титульный поединок.
Lenta.ruвчера в 14:37
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