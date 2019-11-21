Политика

ИзвестияИзвестияСША пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год. Об этом в среду, 20 ноября, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.
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Политическое графоманство: заявления о «Северном потоке — 2»

REGNUM01:54

В Сенате США заявили, что санкции могут задержать запуск «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 17:27

В американском сенате надеются санкциями задержать «Северный поток — 2»

РИА Новостивчера в 21:07

В сенате США заявили о возможности задержать «Северный поток-2» санкциями

РБКвчера в 19:36

Сенат США надеется задержать запуск «Северного потока - 2» санкциями

Московский Комсомолецвчера в 17:57

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Lenta.ruвчера в 17:28

Сенатор США рассказал, как приостановить «Северный поток — 2»

РЕН ТВвчера в 22:16
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:18, Ашберн
Технологии

Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Lenta.ru вчера в 16:36
Экономика

«Газпром» продаст на Мосбирже 3,59% своих акций

Напомним, в июле «дочки» «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций (2,93%) «Газпрома», которые были проданы за 139 млрд руб. с дисконтом 5,4% к рыночной цене одному крупному инвестору.
Коммерсантъ 01:34
Общество

СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме Восточный, пишут СМИ

Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищении на космодроме Восточный, сообщает "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 21:54
Политика

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
РБК вчера в 17:15
Футбол

Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу

Gazeta.SPb вчера в 18:56
Политика

«Первая фаза» торговой сделки США и Китая может не состояться в этом году

Глава китайской делегации на переговорах с США по торговле, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, выступая на обеде в Пекине, что он проявляет "острожный оптимизм" по поводу заключения "первой фазы" торгового соглашения, сообщило Bloomberg News со ссылкой на информированные источники.
Вести.Финанс 01:57
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна

Поговаривают, что поводом для этого стало известие о рождении сына у Шаляпина от другой женщины.
Kleo.ru вчера в 11:20
Общество

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

Интерфакс вчера в 23:17
Общество

В городах России образовались очереди за справками для водителей

В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
RT на русском вчера в 14:34
Политика

У самолета Зеленского отказал двигатель

Rambler News Service вчера в 14:29
Общество

Украинка объявила себя женой Путина и попыталась прорваться к нему

Гражданка Украины, 36-летняя Наталья, попыталась прорваться к президенту России Владимиру Путину, представившись его супругой.
Lenta.ru 01:41
Политика

Комитет Сената США одобрил назначение Джона Салливана послом в России

Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам утвердил первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в Москве.
Комсомольская правда вчера в 16:08
Происшествия

Из-за аварии под Брянском образовалась жуткая пробка

Наш Брянск.Ru 00:51
Хоккей

«Ренджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", в котором его команда победила 4:1. На счету Панарина две заброшенных шайбы, а лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков.
Российская газета вчера в 23:40
Футбол

UEFA открыл дело против Бельгии после матча с Россией

Специалисты считают, что бельгийская команда дважды нарушила правила. UEFA открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Бельгии.
ТК Звезда вчера в 13:20
Общество

СМИ сообщили о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

REGNUM 01:38
Недвижимость

Рынок новостроек Москвы за десять месяцев вырос на 11%

Управление Росреестра по Москве за десять месяцев 2019 года зарегистрировало 68,8 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилья, что на 11% больше результатов аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 02:02
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда вчера в 22:18
Политика

В Европарламенте обвинили Францию в традиции поддаваться давлению РФ

Польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский считает, что у Франции есть старая традиция, которая позволяет стране поддаваться России.
Газета.Ru вчера в 21:39
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Газета.Ru вчера в 07:34
Кино

Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

Ольга уверенно заявила, что в фильме «Текст» у Асмус есть накладки, которые прикрывают интимные части тела.
БК55 00:01
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК вчера в 16:00
Теннис

Сборная России пробилась в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Нева Спорт 01:31
Футбол

Сборную РФ по футболу могут отстранить от Евро-2020 — Daily Mail

Издание указывает, что в том случае, если на заседании комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) в декабре РУСАДА вновь будет лишена статуса, то российская сборная по футболу может быть отстранена от Евро-2020, а все матчи из Санкт-Петербурга будут перенесены в другую страну.
REGNUM 19 ноября в 19:29
Происшествия

Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:16
Общество

На создание российского аналога «Википедии» уйдет около 2 млрд рублей

На создание Большой российской энциклопедии (БРЭ), которую называют российским аналогом «Википедии», потребуется около 2 млрд рублей.
Известия 00:54
Общество

Фильм «Т-34» побил рекорд проката в Японии

Фильм «Т-34» Алексея Сидорова побил кассовый рекорд проката российских кинолент в Японии. Боевик собрал около 600 тысяч долларов.
Культуромания 01:19
Шоу-бизнес

Родные Анастасии Заворотнюк опровергли сообщение о смерти актрисы

Семья тяжелобольной российской популярной актрисы Анастасии Заворотнюк опровергла очередную информацию о смерти актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 23:19
Общество

Россияне с самого утра занимают очереди за справками для водителей

Жители нескольких российских городов с раннего утра занимают очереди, чтобы пройти медосмотр на получение водительских прав по старым правилам.
РИА Новости 02:12
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
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