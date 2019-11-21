Политика
ИзвестияСША пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год. Об этом в среду, 20 ноября, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.
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Сенат США надеется задержать запуск «Северного потока - 2» санкциями
Московский Комсомолецвчера в 17:57
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Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Экономика
«Газпром» продаст на Мосбирже 3,59% своих акций
Напомним, в июле «дочки» «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций (2,93%) «Газпрома», которые были проданы за 139 млрд руб. с дисконтом 5,4% к рыночной цене одному крупному инвестору.
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СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме Восточный, пишут СМИ
Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищении на космодроме Восточный, сообщает "Коммерсант".
Политика
Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли
Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
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Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу
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«Первая фаза» торговой сделки США и Китая может не состояться в этом году
Глава китайской делегации на переговорах с США по торговле, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, выступая на обеде в Пекине, что он проявляет "острожный оптимизм" по поводу заключения "первой фазы" торгового соглашения, сообщило Bloomberg News со ссылкой на информированные источники.
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Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна
Поговаривают, что поводом для этого стало известие о рождении сына у Шаляпина от другой женщины.
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Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
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В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
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Украинка объявила себя женой Путина и попыталась прорваться к нему
Гражданка Украины, 36-летняя Наталья, попыталась прорваться к президенту России Владимиру Путину, представившись его супругой.
Политика
Комитет Сената США одобрил назначение Джона Салливана послом в России
Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам утвердил первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в Москве.
Происшествия
Из-за аварии под Брянском образовалась жуткая пробка
Хоккей
«Ренджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", в котором его команда победила 4:1. На счету Панарина две заброшенных шайбы, а лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков.
Футбол
UEFA открыл дело против Бельгии после матча с Россией
Специалисты считают, что бельгийская команда дважды нарушила правила. UEFA открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Бельгии.
Недвижимость
Рынок новостроек Москвы за десять месяцев вырос на 11%
Управление Росреестра по Москве за десять месяцев 2019 года зарегистрировало 68,8 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилья, что на 11% больше результатов аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба ведомства.
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Политика
В Европарламенте обвинили Францию в традиции поддаваться давлению РФ
Польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский считает, что у Франции есть старая традиция, которая позволяет стране поддаваться России.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
Ольга уверенно заявила, что в фильме «Текст» у Асмус есть накладки, которые прикрывают интимные части тела.
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Теннис
Сборная России пробилась в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Футбол
Сборную РФ по футболу могут отстранить от Евро-2020 — Daily Mail
Издание указывает, что в том случае, если на заседании комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) в декабре РУСАДА вновь будет лишена статуса, то российская сборная по футболу может быть отстранена от Евро-2020, а все матчи из Санкт-Петербурга будут перенесены в другую страну.
Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Общество
На создание российского аналога «Википедии» уйдет около 2 млрд рублей
На создание Большой российской энциклопедии (БРЭ), которую называют российским аналогом «Википедии», потребуется около 2 млрд рублей.
Общество
Фильм «Т-34» побил рекорд проката в Японии
Фильм «Т-34» Алексея Сидорова побил кассовый рекорд проката российских кинолент в Японии. Боевик собрал около 600 тысяч долларов.
Шоу-бизнес
Родные Анастасии Заворотнюк опровергли сообщение о смерти актрисы
Семья тяжелобольной российской популярной актрисы Анастасии Заворотнюк опровергла очередную информацию о смерти актрисы.
Общество
Россияне с самого утра занимают очереди за справками для водителей
Жители нескольких российских городов с раннего утра занимают очереди, чтобы пройти медосмотр на получение водительских прав по старым правилам.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.