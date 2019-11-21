Политика
ИзвестияСША пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год. Об этом в среду, 20 ноября, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.
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Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Футбол
Виталий Дьяков — о несостоявшемся переходе в «Тамбов»: Григорян сам набрал, пригласил, а потом слился"
Григорян сам набрал, пригласил.
Политика
В ФСБ опровергли обвинения Украины о состоянии переданных судов
«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.
Экономика
«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже
Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
Происшествия
Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу
Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Хоккей
Панарин признан первой звездой дня в НХЛ
Технологии
Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Шоу-бизнес
Максим Виторган показал, как разговаривает с 3-летним сыном от Ксении Собчак на выдуманном языке
Максим Виторган и Ксения Собчак Развод Собчак и Виторгана прошел тихо: не было ни публичного раздела имущества, ни войны за право опеки над общим сыном Платоном, которому 18 ноября исполнилось три года.
Политика
Российскому националисту Белецкому дали гражданство Украины
Лидер незарегистрированной партии националистов Иван Белецкий, обвиненный в России в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета, получил гражданство Украины.
Происшествия
В Сибири пресекли контрабанду древесины на 600 млн рублей
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 21 ноября, ущерб может превышать 600 млн рублей.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде
Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
Космос
Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний
Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.
Общество
По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела
Общество
Задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта выдадут России
Обвиненного в хищении и отмывании бюджетных средств бывшего чиновника министерства культуры России Бориса Мазо выдадут российским властям.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
Наука
Физики предложили «невозможный» кристалл в непрерывном времени
Физики из Университета ИТМО теоретически предсказали «истинный» временной кристалл, который существует в непрерывном времени.
Общество
На создание аналога «Википедии» в РФ выделят 2 млрд рублей
Российский аналог «Википедии» запустят весной 2022 года, сообщил ответственный редактор научного издательства Большой российской энциклопедии Сергей Кравец.
Общество
Владимир Путин призвал добиться роста располагаемых доходов россиян
Владимир Путин призвал правительство добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Наука
CRISPR-кровь вылечила первых пациенток с наследственными заболеваниями
В 2019 году компании CRISPR Therapeutics и Vertex начали первые испытания генетически отредактированных клеток для борьбы с наследственными болезнями крови.
Общество
На что фонд Павла Ходорковского тратит деньги американских налогоплательщиков
Из налоговых документов института, с которыми ознакомился RT, следует, что основная часть средств, полученных в том числе и от американских налогоплательщиков, тратится на зарплаты учредителям и политическим консультантам, а также на перелёты и представительские расходы.
Транспорт
Путин лично откроет платную трассу М-11 Москва–Петербург
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
Транспорт
Опубликовано видео движения поезда по МЦД-1 от станции Одинцово
Здоровье
Озвучены новые цены на прохождение нарколога для водителей Чувашии
Повышение стоимости на прохождение нарколога привело к очередям в наркологических отделениях республики Большие очереди стихийно образовались в больницах Чувашии.
Шоу-бизнес
Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»
Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Политика
Пушков ответил на заявление Германии по транзиту газа через Украину
Добавим, контракты России и Украины на транзит газа истекают в конце 2019 года, пишет "Царьград".