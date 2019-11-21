Политика

ИзвестияИзвестияСША пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год. Об этом в среду, 20 ноября, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.
Читать в источнике
Комментировать202

Подробнее о событии

В ГД оценили заявление США о санкциях для задержки «Северного потока — 2»

РИА Новости02:32

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Lenta.ruвчера в 17:28

Аналитик оценил заявление сенатора США по «Северному потоку — 2»

RT на русском02:52

Рычагов для остановки «Северного потока» уже нет — эксперт

REGNUM03:19

Сенатор США рассказал, как приостановить «Северный поток — 2»

РЕН ТВвчера в 22:16

В Госдуме отреагировали на слова американского сенатора по «Северному потоку - 2»

Газета.Ru03:03

В Сенате США заявили, что санкции могут задержать запуск «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 17:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 03:47, Ашберн
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Футбол

Виталий Дьяков — о несостоявшемся переходе в «Тамбов»: Григорян сам набрал, пригласил, а потом слился"

Григорян сам набрал, пригласил.
Спорт-Экспресс 03:40
Политика

В ФСБ опровергли обвинения Украины о состоянии переданных судов

«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.
Известия 03:23
Экономика

«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже

Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
РБК 02:26
Политика

Президент Эстонии назвала Россию «самым трудным партнёром»

Life.ru 02:58
Происшествия

Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу

Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Lenta.ru вчера в 07:03
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Lenta.ru 19 ноября в 12:32
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru вчера в 14:49
Хоккей

Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

РИА Новости 00:48
Технологии

Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Lenta.ru вчера в 16:36
Шоу-бизнес

Максим Виторган показал, как разговаривает с 3-летним сыном от Ксении Собчак на выдуманном языке

Максим Виторган и Ксения Собчак Развод Собчак и Виторгана прошел тихо: не было ни публичного раздела имущества, ни войны за право опеки над общим сыном Платоном, которому 18 ноября исполнилось три года.
Вокруг ТВ 01:11
Политика

Российскому националисту Белецкому дали гражданство Украины

Лидер незарегистрированной партии националистов Иван Белецкий, обвиненный в России в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета, получил гражданство Украины.
Взгляд.ру 03:41
Общество

Космонавт Рязанский объяснил редкие полеты россиянок в космос

Известия 00:48
Происшествия

В Сибири пресекли контрабанду древесины на 600 млн рублей

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 21 ноября, ущерб может превышать 600 млн рублей.
Известия 00:01
Шоу-бизнес

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
OAnews вчера в 03:53
Космос

Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.
Интерфакс 02:52
Общество

По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела

Российская газета 02:36
Общество

Задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта выдадут России

Обвиненного в хищении и отмывании бюджетных средств бывшего чиновника министерства культуры России Бориса Мазо выдадут российским властям.
Lenta.ru 02:35
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
РИА Новости 02:55
Наука

Физики предложили «невозможный» кристалл в непрерывном времени

Физики из Университета ИТМО теоретически предсказали «истинный» временной кристалл, который существует в непрерывном времени.
N+1 вчера в 10:55
Общество

На создание аналога «Википедии» в РФ выделят 2 млрд рублей

Российский аналог «Википедии» запустят весной 2022 года, сообщил ответственный редактор научного издательства Большой российской энциклопедии Сергей Кравец.
BFM.ru 02:44
Общество

Владимир Путин призвал добиться роста располагаемых доходов россиян

Владимир Путин призвал правительство добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян.
RT на русском вчера в 11:27
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Наука

CRISPR-кровь вылечила первых пациенток с наследственными заболеваниями

В 2019 году компании CRISPR Therapeutics и Vertex начали первые испытания генетически отредактированных клеток для борьбы с наследственными болезнями крови.
N+1 19 ноября в 09:27
Общество

На что фонд Павла Ходорковского тратит деньги американских налогоплательщиков

Из налоговых документов института, с которыми ознакомился RT, следует, что основная часть средств, полученных в том числе и от американских налогоплательщиков, тратится на зарплаты учредителям и политическим консультантам, а также на перелёты и представительские расходы.
RT на русском 02:28
Транспорт

Путин лично откроет платную трассу М-11 Москва–Петербург

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
Известия вчера в 21:47
Транспорт

Опубликовано видео движения поезда по МЦД-1 от станции Одинцово

Вечерняя Москва 02:50
Здоровье

Озвучены новые цены на прохождение нарколога для водителей Чувашии

Повышение стоимости на прохождение нарколога привело к очередям в наркологических отделениях республики Большие очереди стихийно образовались в больницах Чувашии.
PRO Город Чебоксары 03:23
Шоу-бизнес

Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»

Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Московский Комсомолец вчера в 03:45
Политика

Пушков ответил на заявление Германии по транзиту газа через Украину

Добавим, контракты России и Украины на транзит газа истекают в конце 2019 года, пишет "Царьград".
Народные новости 19 ноября в 18:12
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное