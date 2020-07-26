Политика
РБКСША пригрозили санкциями ливийскому маршалу Хафтару
Государственный департамент США пригрозил санкциями командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару.
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Общество
Около 300 тысяч иностранцев получили гражданство РФ с начала года
Около 300 тыс. иностранцев смогли получить российское гражданство в первом полугодии 2020 года, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Интерфакс 19:37
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета 12:22
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 13:46
Шоу-бизнес
Экс-невеста Николая Баскова Софи Кальчева снялась обнаженной в поле
Софи Кальчева сделала ряд снимков в поле, позируя перед камерой в обнаженном виде. Интимные зоны на кадрах прикрыты растениями.
Дни24 20:00
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
Lenta.ru 21:57
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию
В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1910 за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали $1923,7.
РБК 22:01
Политика
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс 22:44
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Общество
Тушите свет! Проверяем, как вы умеете экономить на «коммуналке»
В августе платежки за коммунальные услуги придут с новыми цифрами — с июля тарифы за «коммуналку» выросли по ежегодной традиции.
НГС 21:00
Общество
До 6 тыс. руб. Новое пособие придет на карты россиян до 31 августа
Получается, что семья с одним ребенком, в которой оба родителя лишились работы, в августе в совокупности получит детское пособие размером в 6 тыс. руб.
Konkurent.ru 13:30
Экономика
Безработица прошлась по регионам
Эпидемия сократила миллион работников По итогам второго, «коронавирусного» квартала 2020 года уровень безработицы в российских регионах по сравнению с таким же периодом прошлого года в среднем вырос на 30%, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.
Коммерсантъ 14:58
Происшествия
В Бурятии годовалый ребенок погиб в ДТП у отца на руках
Инцидент произошел в 200 метрах от села Исинга. В результате аварии погиб годовалый малыш.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 22:09
Армия и оружие
Путин заявил о планах оснастить ВМФ России гиперзвуковым оружием
Президент России рассказал, что в 2020 году состав ВМФ пополнят 40 новых кораблей.
Газета.Ru 12:44
Общество
Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»
Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за урагана «Ханна».
РБК 22:36
Авто
Внедорожник Aurus Komendant вышел на тесты в Астрахани
Новый люксовый внедорожник Aurus Komendant впервые заметили в России.
Автоновости дня 10:45
Армия и оружие
Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы
Украина и НАТО проводят совместные военные учения. Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы.
Inc-news.ru вчера в 23:14
Политика
Здание генконсульства США в китайском Чэнду осталось без флага
Американский флаг был спущен перед зданием генконсульства США в китайском Чэнду, которое по требованию властей прекратило свою работу.
Газета.Ru 22:44
Энергетика
Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия 03:47
Армия и оружие
МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе
Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru 24 июля в 14:53
Авто
BMW представила ограниченную серию кроссовера X7
Недавно немецкая компания BMW представила спецверсию кроссовера BMW X7 — Dark Shadow Edition, которая получила уникальный дизайн и расширенный список оборудования.
32CARS.ru 08:02
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн 04:28
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии
Два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» российского производства, находившиеся на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены.
Lenta.ru 07:43
Шоу-бизнес
Лолита заявила, что планирует выйти замуж в шестой раз
Певица Лолита Милявская, которой наконец удалось развестись со своим пятым мужем, призналась, что планирует шестой брак.
Gazeta.SPb 20:00
Армия и оружие
Российские военные начали тестирование робототехники на Черном море
Shraibikus News вчера в 01:33
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Политика
Пушков рассказал о страхе Зеленского
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашения не нуждаются в расшифровке, поскольку документ содержателен и включает в себя исчерпывающие формулировки.
РИА Новости 19:54