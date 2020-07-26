Политика

РБКРБКСША пригрозили санкциями ливийскому маршалу Хафтару

Государственный департамент США пригрозил санкциями командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть

Lenta.ru16:06

WSJ: США пригрозили главе Ливийской национальной армии санкциями

RT на русском15:54

WSJ: США угрожают санкциями Хафтару

Газета.Ru14:31

США угрожают санкциями фельдмаршалу Хафтару

РЕН ТВ15:14

США пригрозили командующему ЛНА Хафтару санкциями – TWSJ

REGNUM14:40

США пригрозили санкциями ливийскому фельдмаршалу Хафтару

Московский Комсомолец15:37

WSJ: США пригрозили санкциями командующему Ливийской национальной армией Хафтару

ТАСС13:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 23:07, Ашберн
Шоу-бизнес

Наталья Штурм сообщила, что сын Бари Алибасова готов похоронить отца

РЕН ТВ 22:57
2
Общество

Около 300 тысяч иностранцев получили гражданство РФ с начала года

Около 300 тыс. иностранцев смогли получить российское гражданство в первом полугодии 2020 года, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Интерфакс 19:37
17
Происшествия

В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Российская газета 12:22
295
Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 13:46
1,4K
Шоу-бизнес

Экс-невеста Николая Баскова Софи Кальчева снялась обнаженной в поле

Софи Кальчева сделала ряд снимков в поле, позируя перед камерой в обнаженном виде. Интимные зоны на кадрах прикрыты растениями.
Дни24 20:00
Общество

В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
Lenta.ru 21:57
20
Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
1,2K
Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
534
Экономика

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию

В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1910 за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали $1923,7.
РБК 22:01
8
Политика

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс 22:44
316
Шоу-бизнес

Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»

Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
683
Общество

Тушите свет! Проверяем, как вы умеете экономить на «коммуналке»

В августе платежки за коммунальные услуги придут с новыми цифрами — с июля тарифы за «коммуналку» выросли по ежегодной традиции.
НГС 21:00
Общество

До 6 тыс. руб. Новое пособие придет на карты россиян до 31 августа

Получается, что семья с одним ребенком, в которой оба родителя лишились работы, в августе в совокупности получит детское пособие размером в 6 тыс. руб.
Konkurent.ru 13:30
44
Экономика

Безработица прошлась по регионам

Эпидемия сократила миллион работников По итогам второго, «коронавирусного» квартала 2020 года уровень безработицы в российских регионах по сравнению с таким же периодом прошлого года в среднем вырос на 30%, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.
Коммерсантъ 14:58
Происшествия

В Бурятии годовалый ребенок погиб в ДТП у отца на руках

Инцидент произошел в 200 метрах от села Исинга. В результате аварии погиб годовалый малыш.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 22:09
Армия и оружие

Путин заявил о планах оснастить ВМФ России гиперзвуковым оружием

Президент России рассказал, что в 2020 году состав ВМФ пополнят 40 новых кораблей.
Газета.Ru 12:44
1,5K
Общество

Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за урагана «Ханна».
РБК 22:36
3
Авто

Внедорожник Aurus Komendant вышел на тесты в Астрахани

Новый люксовый внедорожник Aurus Komendant впервые заметили в России.
Автоновости дня 10:45
12
Общество

Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

РБК вчера в 22:49
174
Армия и оружие

Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы

Украина и НАТО проводят совместные военные учения. Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы.
Inc-news.ru вчера в 23:14
112
Политика

Здание генконсульства США в китайском Чэнду осталось без флага

Американский флаг был спущен перед зданием генконсульства США в китайском Чэнду, которое по требованию властей прекратило свою работу.
Газета.Ru 22:44
Энергетика

Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия 03:47
220
Армия и оружие

МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru 24 июля в 14:53
590
Авто

BMW представила ограниченную серию кроссовера X7

Недавно немецкая компания BMW представила спецверсию кроссовера BMW X7 — Dark Shadow Edition, которая получила уникальный дизайн и расширенный список оборудования.
32CARS.ru 08:02
46
Единоборства

Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн 04:28
1
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии

Два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» российского производства, находившиеся на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены.
Lenta.ru 07:43
56
Шоу-бизнес

Лолита заявила, что планирует выйти замуж в шестой раз

Певица Лолита Милявская, которой наконец удалось развестись со своим пятым мужем, призналась, что планирует шестой брак.
Gazeta.SPb 20:00
31
Армия и оружие

Российские военные начали тестирование робототехники на Черном море

Shraibikus News вчера в 01:33
22
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
627
Политика

Пушков рассказал о страхе Зеленского

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашения не нуждаются в расшифровке, поскольку документ содержателен и включает в себя исчерпывающие формулировки.
РИА Новости 19:54
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Халифа Хафтар
Ливийский военный деятель
Ливийский военный деятель. Палатой представителей Ливии назначен маршалом и верховным главнокомандующим Ливийской национальной армии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное