с чего всё началось

Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск. По его словам, в лучшем случае даже удастся и вовсе остановить его строительство.

Политика Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.

Футбол УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией Как сообщается на сайте УЕФА, это связано с инцидентом с футболистом сборной Бельгии Дедриком Боята в матче отборочного турнира чемпионата Европы с командой России 16 ноября в Санкт-Петербурге (4:1).

Политика Байден посетовал на нежелание Путина видеть его президентом США Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что президент России Владимир Путин не хочет его победы на выборах главы государства 2020 года.

Армия и оружие Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3 Российские войска сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, который находился на базе Каменный Ручей под Хабаровском, сообщают СМИ.

Политика Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.

Политика Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.