Политика

Российская газетаРоссийская газетаСША пригрозили задержать запуск «Северного потока-2»

Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск. По его словам, в лучшем случае даже удастся и вовсе остановить его строительство.
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с чего всё началось
Сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что американские санкции могут более чем на год задержать введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток 2». Запись выступления политика опубликована
 на его канале в YouTube.
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