Политика
Российская газетаСША пригрозили задержать запуск «Северного потока-2»
Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск. По его словам, в лучшем случае даже удастся и вовсе остановить его строительство.
Читать в источнике
Оценить39
с чего всё началось
Сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что американские санкции могут более чем на год задержать введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток 2». Запись выступления политика опубликована на его канале в YouTube.РБК19:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 23:14, Ашберн
Общество
В Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией
Как сообщается на сайте УЕФА, это связано с инцидентом с футболистом сборной Бельгии Дедриком Боята в матче отборочного турнира чемпионата Европы с командой России 16 ноября в Санкт-Петербурге (4:1).
Политика
Байден посетовал на нежелание Путина видеть его президентом США
Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что президент России Владимир Путин не хочет его победы на выборах главы государства 2020 года.
Транспорт
Медсправка на права: десять вопросов о новых правилах
Минздрав РФ утвердил новые правила прохождения медкомиссий для желающих получить, поменять или восстановить права.
Культура
На ТВ расскажут о снятом в Кировске сериале
Политика
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Шоу-бизнес
Брэда Питта заметили в компании актрисы, которая моложе его на 25 лет
Американского актера Брэда Питта заметили в компании 30-летней актрисы Алии Шокат, сообщает издание People.
Армия и оружие
Военная полиция РФ обосновалась на бывшей американской базе в Сирии
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Армия и оружие
Американский эксперт высоко оценил новый российский автомат
Журнал Natiomal Interest высоко оценил новую вариацию крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 и назвал его «ужасом на поле боя».
Общество
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Шоу-бизнес
Сын актрисы Елены Яковлевой решил свести татуировки на лице
Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от многочисленных татуировок на лице.
Армия и оружие
Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3
Российские войска сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, который находился на базе Каменный Ручей под Хабаровском, сообщают СМИ.
Политика
Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
Здоровье
Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников
Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Происшествия
В Охотском море зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3
Происшествия
На Кубани пропавшую школьницу нашли в яме туалета
Как выяснилось, ребенок провалился в общественный туалет. О пропаже девочки стало известно 18 ноября.
Спорт
В состав сборной России по биатлону на Кубок мира внесли изменения
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки сборных на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
Политика
Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Баскетбол
ЦСКА уступил «Басконии» в Евролиге
В матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги испанская "Баскония" принимала московский ЦСКА.