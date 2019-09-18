Политика

ИзвестияИзвестияСША применили против Венесуэлы «Пакт Рио»

США задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи («Пакт Рио-де-Жанейро») в отношении Венесуэлы, после того, как правительство республики приостановило переговоры с оппозицией.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 22:21, Вашингтон
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