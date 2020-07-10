Экономика
ИзвестияСША приняли решение вести пошлину в 25% на товары из Франции
Власти США приняли решение ввести торговые пошлины в 25% на товары из Франции общей суммой в $13 млрд, однако пока оно не вступит в силу, заявил 10 июля торговый представитель США Роберт Лайтхизер. Налогом будут обложены косметика и сумки из Франции.
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Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал недавнее высказывание Владимира Жириновского по ситуации с задержанием Сергея Фургала (занимает должность губернатора Хабаровского края).
CT news 16:04
Политика
На Украине заявили о приближении системного кризиса
В ожидании второй волны заражения коронавирусом нового типа Украина движется к системному кризису, в то время как у правительства страны нет плана преодоления угроз, заявил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала «112 Украина».
Lenta.ru 16:57
Политика
Россия и Китай заблокировали резолюцию СБ ООН по Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции СБ ООН по гуманитарной помощи Сирии.
Вести.Ru 07 июля в 19:44
Шоу-бизнес
Джиган рассказал, что официально признан психбольным из-за наркотиков
Рэпер Джиган уже не скрывает, что он признан психбольным из-за наркотиков.
Shraibikus News 03:53
Авто
Great Wall выпустит премиальный рамный внедорожник под маркой WEY
Китайский бренд Great Wall готовится представить поклонникам свой новый рамный внедорожник.
Car.ru 10:13
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом.
CT news 11:27
Наука
Возраст «Великана из Серн-Эббас» определили по раковинам улиток
Evo-rus.com 11:00
Наука
Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса
Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru 11:34
Наука
Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания
Evo-rus.com 08 июля в 13:25
Политика
Эрдоган подписал указ сделать собор Святой Софии мечетью
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети.
РИА Новости 10:46
Наука
Миниатюрного предка динозавров и птерозавров нашли на Мадагаскаре
Как говорят ученые, изучавшие останки данного существа, такие рептилии населяли нашу планету во времена расхождения ветвей динозавров и птерозавров, потому что именно в этот момент размер этих существ резко уменьшился.
News-24.ru вчера в 06:33
Музыка
Эмин Агаларов и Максим Фадеев презентовали совместную песню «МММ»
Эмин и Макс Фадеев выпустили новую совместную песню Помимо этого российского слушателя заждалась и еще одна громкая презентация — новая совместная композиция Эмина Агаларова и Максима Фадеева под названием "МММ", что в тексте песни расшифровывается, как "Мало, мало, мало".
Вокруг ТВ вчера в 22:50
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ во время протеста в Белграде
Полиция и жандармерия вытеснили протестующих с площади перед зданием Народной скупщины (парламента) Сербии и применили слезоточивый газ.
ТАСС 17:36
Общество
Формат праздничных школьных линеек на 1 сентября определят в августе
Попова отметила, что на формат школьных линеек повлияет общая ситуация с коронавирусом в стране.
МИР 24 15:58
Общество
Санкт-Петербург вновь побил месячный рекорд по смертности
С начала года, согласно опубликованным комитетом по делам загс данным, рост смертности в Санкт-Петербурге по сравнению с январем—июнем 2019 года составил 13%.
Коммерсантъ 12:14
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Единоборства
Глава UFC выразил поддержку Хабибу Нурмагомедову
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поддержал Хабиба Нурмагомедова в связи с кончиной его отца Абдулманапа Нурмагомедова. скончался в начале июля.
МИР 24 17:50
Общество
Маск обогнал Баффетта в рейтинге самых богатых людей мира
Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал богаче председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, сообщает Bloomberg в субботу, 11 июля.
Известия 18:27
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России
В "Звезде" рассказали о смене стратегии военной авиации США. Бомбардировщики США замечены вблизи границ России.
Piter.tv 01:27
Политика
Песков: Кремль не обсуждает отмену «дня тишины» на выборах
Идею об отказе от дня тишины перед выборами в Кремле не поднимают, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политическая Экспертиза 06:11
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 500 тысяч рублей, Шамиль Газизов приступил к работе генеральным директором клуба, а его коллеге из "Зенита" Александру Медведеву грозит наказание за провокационное заявление в адрес красно-белых.
Газета.Ru 15:28
Политика
Украина заявила об отсутствии морального права на подачу воды в Крым
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии у властей страны морального права на подачу воды в Крым, передает «ЛIГА.Новости».
Lenta.ru 03:49
Культура
Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года
Проект будет называться «The Sims Spark’d». Первая серия выйдет на экраны семнадцатого июля на ТВ-канале TBS.
CT news 08:36
Экономика
В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что единовременную выплату получат порядка 1,5 миллионов пожилых людей по всей России.
Live24 03:34
Авто
Энтузиаст создал скоростной электровелосипед из стиральной машины
Один предприимчивый инженер сумел на досуге создать электровелосипед, используя компоненты стиральной машины.
iXBT.com 14:44
Технологии
Блогер показал отрицательное влияние Denuvo на примере Metro Exodus и нескольких других игр
Блогер на конкретных примерах показал, что наличие DRM-защиты отрицательно сказывается на быстродействии разнообразных проектов.
3DNews 12:35