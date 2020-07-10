Общество

ИзвестияИзвестияСША приняли решение ввести пошлину в 25% на товары из Франции

Власти США приняли решение ввести торговые пошлины в 25% на товары из Франции общей суммой в $13 млрд, однако пока оно не вступит в силу, заявил 10 июля торговый представитель США Роберт Лайтхизер. Налогом будут обложены косметика и сумки из Франции.
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США объявили о введении 25% пошлин на товары из Франции

Московский Комсомолец19:09

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США объявили о введении 25% пошлин на товары из Франции на сумму $1,3 млрд

ТАСС18:25

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США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд

REGNUM17:32

Вашингтон пригрозил Франции пошлинами на 700 миллионов долларов

Российская газетавчера в 21:20

Администрация Трампа объявила о введении 25% пошлины на французские товары

ИА Красная Весна18:37
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 19:36, Ашберн
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Росавиация распространила пресс-релиз в котором сообщается, что авиационным властям ряда государств направлены обращения с предложением взаимного возобновления международных рейсов.
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Все участники чемпионских боев UFC 251 успешно прошли взвешивание

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Россия сможет ответить на любые попытки США обеспечить себе неоспоримое военное преимущество, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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В свете пандемии нового коронавируса власти американского штата Калифорния намерены освободить досрочно около 10 тысяч заключенных.
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