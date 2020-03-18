Коронавирус

ТАССТАСССША приостанавливают выдачу виз в большинстве стран мира

Госдепартамент США приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом сообщил в среду ТАСС официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.
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«Предоставление визовых услуг на регулярной основе возобновится, как только появится возможность, однако мы не можем пока назвать конкретную дату»,— говорится в сообщении бюро в Twitter
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Коммерсантъвчера в 16:02

Подробнее о событии

США приостанавливают оказание визовых услуг в большинстве стран

ТАССвчера в 17:50

США приостановили выдачу виз в большинстве стран из-за коронавируса

РБКвчера в 16:23

Госдеп США приостановил выдачу виз в большинстве стран мира

Интерфаксвчера в 15:48

США приостановили выдачу виз в большинстве стран из-за коронавируса

Известиявчера в 16:18

США приостанавливают выдачу виз из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 16:02

Госдепартамент США приостанавливает выдачу виз в большинстве стран

Эхо Москвывчера в 17:20

США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира

РИА Новостивчера в 15:46
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Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Политика

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ.
Piter.tv 16 марта в 00:37
Музыка

Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020

RT на русском вчера в 12:54
Общество

Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Коммерсантъ 17 марта в 12:14
Происшествия

В Благовещенске обрушилась стена многоквартирного дома

REGNUM вчера в 23:48
Политика

С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля

Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 13:48
Политика

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru вчера в 09:32
Футбол

Футболист «Спартака» Жиго поддержал челлендж с туалетной бумагой

RT на русском вчера в 05:40
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве России.
РИА Новости вчера в 20:41
Общество

Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля

Каникулы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля.
RT на русском вчера в 02:19
Энергетика

Нефть Brent опустилась до минимума с 2003 года

Майские фьючерсы на нефть Brent подешевели до $27 за баррель впервые с сентября 2003 года, следует из данных межконтинентальной биржи ICE на 18 марта.
Известия вчера в 09:23
Культура

Съемки спецвыпуска «Друзей» отложили

Газета.Ru вчера в 22:22
Общество

В России утвердили новые правила оформления больничных

С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листков.
Газета.Ru 00:15
Общество

За сутки коронавирус нашли в 15 регионах России

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 21 новый случай коронавируса. Зараженные обнаружены в 15 регионах страны.
Gazeta.SPb вчера в 02:21
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили вторую дочь

В семье футболиста произошло радостное событие. Сегодня в Москве Тарасов и Костенко крестили вторую дочь Еву.
StarHit.ru 16 марта в 11:00
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в убийстве турецких военных

Госсекретарь считает, Россия убила турецких солдат в ходе военной операции в Сирии. О каких событиях именно идет речь, Помпео не уточнил.
Деловое.ТВ вчера в 04:56
Здоровье

В Китае назвали ошибки европейских врачей при лечении коронавируса

Врачи из китайского города Ухань, где возник очаг коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
БИЗНЕС Online 17 марта в 10:52
Кино

Уточнены детали нового «Пункта назначения»

Популярная серия молодежных триллеров под общим названием "Пункт назначения" получит дальнейшее развитие.
Kinonews.ru вчера в 09:36
Происшествия

В суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену

В суде Первоуральска (город-спутник Екатеринбурга) фигурант смертельно ранил свою жену, которая проходила потерпевшей по его делу, и напал на пристава.
Российская газета вчера в 04:00
Здоровье

ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
ТВ Центр 17 марта в 07:29
Общество

Роспотребнадзор с января досмотрел более 4,5 млн человек на границе

Роспотребнадзор с января 2020 года досмотрел на границе более 4,5 млн человек и выявил из них более 400 с признаками инфекционных заболеваний.
ТАСС вчера в 20:36
Политика

Минобороны назвало фальшивкой «приказ» о комендантском часе в Москве

В соцсетях распространяется фальшивое изображение приказа Минобороны о введении в Москве комендантского часа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
РБК вчера в 16:54
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Мой Брянск вчера в 03:39
Общество

Китайская компания отказалась покупать нефть у «Роснефти»

Сингапурская компания Sinochem International Oil, трейдинговое подразделение китайской нефтеперерабатывающей госкомпании Sinochem Group, в тендерной документации на закупку нефти в мае-июне указалf, что «Роснефть» или ее «дочки» не могут участвовать в тендере, пишет Bloomberg со ссылкой на документы компании.
Forbes 17 марта в 16:49
Гаджеты

Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5

Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
Коммерсантъ вчера в 14:02
Экономика

Аркадий Ротенберг стал единственным российским миллиардером, чьи доходы поднялись на фоне падения мировых рынков

На состояние Ротенберга повлиял резкий рост акций его компании Мостотрест.
Эхо Москвы 16 марта в 14:31
Финансы

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи снизился почти на 4%

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи снизился почти на 4% на фоне опасений мировых инвесторов по поводу экономических последствий от распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ вчера в 23:13
Происшествия

В Оренбуржье ОПГ украла нефти на 300 миллионов рублей

Российская газета вчера в 07:17
Экономика

Рубль занял второе место по волатильности мировых валют

Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 19:07
Энергетика

ФАС заявила об отсутствии предпосылок для роста цен на бензин

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров обратил внимание на рост стоимости бензина в стране, отметив, что цены на 92-й бензин за год выросли на 10,44%.
RT на русском вчера в 19:30
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