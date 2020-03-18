с чего всё началось

Госдепартамент США приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом сообщил в среду ТАСС официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

США приостанавливают выдачу виз в большинстве стран мира

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