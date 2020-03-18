Коронавирус
ТАСССША приостанавливают выдачу виз в большинстве стран мира
Госдепартамент США приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом сообщил в среду ТАСС официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.
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с чего всё началось
«Предоставление визовых услуг на регулярной основе возобновится, как только появится возможность, однако мы не можем пока назвать конкретную дату»,— говорится в сообщении бюро в Twitter.Коммерсантъвчера в 16:02
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Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Политика
Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ
Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ.
Музыка
Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020
Общество
Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Происшествия
В Благовещенске обрушилась стена многоквартирного дома
Политика
С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля
Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Политика
Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Футбол
Футболист «Спартака» Жиго поддержал челлендж с туалетной бумагой
Общество
В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии
Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве России.
Общество
Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля
Каникулы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля.
Энергетика
Нефть Brent опустилась до минимума с 2003 года
Майские фьючерсы на нефть Brent подешевели до $27 за баррель впервые с сентября 2003 года, следует из данных межконтинентальной биржи ICE на 18 марта.
Культура
Съемки спецвыпуска «Друзей» отложили
Общество
В России утвердили новые правила оформления больничных
С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листков.
Общество
За сутки коронавирус нашли в 15 регионах России
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 21 новый случай коронавируса. Зараженные обнаружены в 15 регионах страны.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили вторую дочь
В семье футболиста произошло радостное событие. Сегодня в Москве Тарасов и Костенко крестили вторую дочь Еву.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в убийстве турецких военных
Госсекретарь считает, Россия убила турецких солдат в ходе военной операции в Сирии. О каких событиях именно идет речь, Помпео не уточнил.
Здоровье
В Китае назвали ошибки европейских врачей при лечении коронавируса
Врачи из китайского города Ухань, где возник очаг коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Кино
Уточнены детали нового «Пункта назначения»
Популярная серия молодежных триллеров под общим названием "Пункт назначения" получит дальнейшее развитие.
Происшествия
В суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену
В суде Первоуральска (город-спутник Екатеринбурга) фигурант смертельно ранил свою жену, которая проходила потерпевшей по его делу, и напал на пристава.
Здоровье
ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса
Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
Общество
Роспотребнадзор с января досмотрел более 4,5 млн человек на границе
Роспотребнадзор с января 2020 года досмотрел на границе более 4,5 млн человек и выявил из них более 400 с признаками инфекционных заболеваний.
Политика
Минобороны назвало фальшивкой «приказ» о комендантском часе в Москве
В соцсетях распространяется фальшивое изображение приказа Минобороны о введении в Москве комендантского часа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Общество
Китайская компания отказалась покупать нефть у «Роснефти»
Сингапурская компания Sinochem International Oil, трейдинговое подразделение китайской нефтеперерабатывающей госкомпании Sinochem Group, в тендерной документации на закупку нефти в мае-июне указалf, что «Роснефть» или ее «дочки» не могут участвовать в тендере, пишет Bloomberg со ссылкой на документы компании.
Гаджеты
Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5
Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
Экономика
Аркадий Ротенберг стал единственным российским миллиардером, чьи доходы поднялись на фоне падения мировых рынков
На состояние Ротенберга повлиял резкий рост акций его компании Мостотрест.
Финансы
Основной индекс Гонконгской фондовой биржи снизился почти на 4%
Основной индекс Гонконгской фондовой биржи снизился почти на 4% на фоне опасений мировых инвесторов по поводу экономических последствий от распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
В Оренбуржье ОПГ украла нефти на 300 миллионов рублей
Экономика
Рубль занял второе место по волатильности мировых валют
Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg.
Энергетика
ФАС заявила об отсутствии предпосылок для роста цен на бензин
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров обратил внимание на рост стоимости бензина в стране, отметив, что цены на 92-й бензин за год выросли на 10,44%.