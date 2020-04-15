Общество На дорогах России могут появиться беспилотники Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству разработку мер по введению в эксплуатацию беспилотников на российских дорогах. 17

Экономика Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке Подробнее о требованиях банков и мерах властей по поддержке ипотеки читайте в материале "РБК Pro" Кто поднял порог первоначального взноса "Открытие", Росбанк и Совкомбанк одними из первых отреагировали на изменение ситуации на рынке: они начали повышать минимальный порог первоначального взноса по ипотеке еще в марте.

Политика Посольство США прокомментировало ситуацию со школьниками из России Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в американских учебных заведениях. 8

Экономика Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании. 13

Наука В Китае нашли лекарство против тяжелой пневмонии при коронавирусе Китайские ученые установили, что применение так называемых адъювантных препаратов, которые назначаются при при гипертензии, существенно снижают риск развития тяжелой пневмонии при COVID-19. результаты исследования опубликованы на сайте препринтов medRxiv. 24

Общество В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей Число умерших с диагнозом "коронавирус" в США за минувшие сутки составило рекордные 2228 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты. 104

Шоу-бизнес Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку. 70

Общество Эксперт сообщил об осложнениях при бессимптомном течении коронавируса "Насколько часто встречаются осложнения при бессимптомном течении заболевания, сказать пока нельзя, сегодня мы только-только подходим к вопросу, что бессимптомное проявление коронавирусной инфекции - это реальность", - рассказал РИА Новости Авдеев. 2

Политика Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. 26