Политика

Российская газетаРоссийская газетаСША приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения

Власти объявили о приостановке взносов. Принятое решение на брифинге в Белом доме прокомментировал президент страны Дональд Трамп. "Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
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Последние новости на утро 15 апреля 2020: Трамп прекратил финансирование ВОЗ, а первая в мире испытавшая вакцину женщина рассказала об эффекте

Комсомольская правда00:14

США приостановили финансирование ВОЗ

ТАССвчера в 19:26

Трамп приостановил финансирование ВОЗ

Коммерсантъвчера в 18:28

США приостановили финансирование ВОЗ

Lenta.ruвчера в 18:37

США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения

Вести.Ruвчера в 19:35

Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

РИА Новостивчера в 18:54

Трамп: из-за ошибок ВОЗ число заболевших COVID-19 в мире увеличилось в 20 раз

Газета.Ruвчера в 19:12
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по российскому НПЗ

РИА Новости вчера в 18:42
1,5K
Общество

Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус 31 марта.
Газета.Ru 00:56
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Транспорт

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков

Коммерсантъ вчера в 22:37
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Общество

В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки удвоилось

В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки больше чем в два раза.
Росбалт вчера в 18:59
Игры

PlayStation 5 впервые показали в новой цветовой гамме геймпада DualSense в очень красивом неофициальном ролике

iXBT.com вчера в 06:01
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Политика

МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках

В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском вчера в 12:40
3,9K
Здоровье

В России может вырасти число инвалидов после пандемии коронавируса

Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на заведующего лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаила Щелканова, после завершения эпидемии в России может вырасти число инвалидов.
Live24 00:51
10
Здоровье

Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке

На практике же большинство пациентов какое-то время игнорируют симптом, так как у них пока отсутствуют кашель и высокая температура - типичные и самые распространенные проявления COVID-19.
Российская газета 01:15
Общество

В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик

Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
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Авто

Марка Renault сократит рынки присутствия

Автоновости дня 00:52
3
Общество

В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков

В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
1,9K
Авто

Против Volkswagen подали иск сразу 250 тыс. человек

Около 250 000 клиентов компании Volkswagen подали иск против немецкого автоконцерна.
Тарантас Ньюс вчера в 14:52
5
Политика

Путин предупредил о недопущении халатности в борьбе с коронавирусом

Недоработки в борьбе с коронавирусом будут расцениваться как преступная халатность, предупредил региональные власти президент РФ Владимир Путин.
Ридус 13 апреля в 10:53
521
Общество

За сутки в Кузбассе нашли двух новых заболевших коронавирусом

Итого в Кузбассе у 12 человек потвержден диагноз COVID-19.
Аргументы и Факты - Кузбасс вчера в 04:03
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Общество

Советская «Мечта» восхитила и покорила сердца поляков

Моравецкий встречает "Мечту" Канцелярия премьера Польши Прибытие советского транспортника Ан-225 "Мечта" (" Мрія"), самого большого и грузоподъемного самолета в мире за всю историю авиации, в варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена с грузом медицинских средств и оборудования из Китая вызвало восторг поляков.
REGNUM 02:09
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Общество

Бурков не исключил продления режима самоизоляции после 19 апреля

Одним из ключевых вопросов сегодняшней пресс-конференции главы региона Александра Буркова стало продление режима самоизоляции.
Омскрегион 01:41
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Экономика

Кудрин предупредил банки о скором кризисе

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 13 апреля в 07:47
198
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
Газета.Ru вчера в 03:13
2,5K
Шоу-бизнес

Дочь Ивана Урганта опубликовала пикантные фото с афроамериканцем

Снимки получились весьма пикантными: Эрика страстно обнимала бойфренда, демонстрируя изгибы тела в мини-платье.
StarHit.ru вчера в 11:00
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Общество

Число жертв коронавируса в Москве превысило 100 человек

Еще 11 пациентов с COVID-19 умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 17:26
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Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
2,2K
Общество

Саудовский принц назвал отношения с Россией «семейными»

Эр-Рияд, 15 апреля 2020, 02:23 — REGNUM Отношения между Россией и Саудовской Аравией назвал «семейными» министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд 14 апреля в интервью Bloomberg TV.
REGNUM вчера в 19:23
141
Экономика

Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб

Из 1 трлн рублей, которые правительство решило потратить в рамках второго пакета антикризисных мер, на поддержку малого и среднего бизнеса выделят чуть более 100 млрд рублей, пишет российская редакция журнала Forbes со ссылкой на источники.
РБК вчера в 13:45
421
Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
461
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
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Здоровье

Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
16
Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости 13 апреля в 17:04
3,9K
Происшествия

Число жертв торнадо в Миссисипи выросло

Джексон, США, 13 апреля 2020, 16:14 — REGNUM Число жертв торнадо на юге США выросло до 18, передаёт 13 апреля ABC.
REGNUM 13 апреля в 09:14
19
Общество

Коронавирус вынудил москвичей вспомнить о прописке

На москвичей начали составлять протоколы по ст. 3.18.1 КоАП Москвы за нахождение вдали от указанного в паспорте места регистрации, подтверждает адвокат «Агоры» Леонид Соловьев: по его словам, в штаб правозащитной организации обратились уже несколько человек с такой проблемой.
Ведомости вчера в 16:12
10
Экономика

Депутаты Заксобрания Владимирской области рассказали о своих доходах

В пятерку богатейших депутатов Законодательного Собрания Владимирской области вошли Михаил Максюков с доходом в размере 69 миллионов рублей, генеральный директор владимирского филиала компании "Ростелеком" Павел Шатохин (22,7 млн рублей) и генеральный директор группы компаний "Монострой" Олег Чижов (13,2 млн рублей).
Владимирские ведомости 02:03
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