Политика
Российская газетаСША приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения
Власти объявили о приостановке взносов. Принятое решение на брифинге в Белом доме прокомментировал президент страны Дональд Трамп. "Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
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Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по российскому НПЗ
РИА Новости вчера в 18:42
Общество
Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус 31 марта.
Газета.Ru 00:56
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки удвоилось
В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки больше чем в два раза.
Росбалт вчера в 18:59
Игры
PlayStation 5 впервые показали в новой цветовой гамме геймпада DualSense в очень красивом неофициальном ролике
iXBT.com вчера в 06:01
Политика
МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках
В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском вчера в 12:40
Здоровье
В России может вырасти число инвалидов после пандемии коронавируса
Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на заведующего лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаила Щелканова, после завершения эпидемии в России может вырасти число инвалидов.
Live24 00:51
Здоровье
Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке
На практике же большинство пациентов какое-то время игнорируют симптом, так как у них пока отсутствуют кашель и высокая температура - типичные и самые распространенные проявления COVID-19.
Российская газета 01:15
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Авто
Марка Renault сократит рынки присутствия
Автоновости дня 00:52
Общество
В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков
В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
Авто
Против Volkswagen подали иск сразу 250 тыс. человек
Около 250 000 клиентов компании Volkswagen подали иск против немецкого автоконцерна.
Тарантас Ньюс вчера в 14:52
Политика
Путин предупредил о недопущении халатности в борьбе с коронавирусом
Недоработки в борьбе с коронавирусом будут расцениваться как преступная халатность, предупредил региональные власти президент РФ Владимир Путин.
Ридус 13 апреля в 10:53
Общество
За сутки в Кузбассе нашли двух новых заболевших коронавирусом
Итого в Кузбассе у 12 человек потвержден диагноз COVID-19.
Аргументы и Факты - Кузбасс вчера в 04:03
Общество
Советская «Мечта» восхитила и покорила сердца поляков
Моравецкий встречает "Мечту" Канцелярия премьера Польши Прибытие советского транспортника Ан-225 "Мечта" (" Мрія"), самого большого и грузоподъемного самолета в мире за всю историю авиации, в варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена с грузом медицинских средств и оборудования из Китая вызвало восторг поляков.
REGNUM 02:09
Общество
Бурков не исключил продления режима самоизоляции после 19 апреля
Одним из ключевых вопросов сегодняшней пресс-конференции главы региона Александра Буркова стало продление режима самоизоляции.
Омскрегион 01:41
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 13 апреля в 07:47
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
Газета.Ru вчера в 03:13
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Урганта опубликовала пикантные фото с афроамериканцем
Снимки получились весьма пикантными: Эрика страстно обнимала бойфренда, демонстрируя изгибы тела в мини-платье.
StarHit.ru вчера в 11:00
Общество
Число жертв коронавируса в Москве превысило 100 человек
Еще 11 пациентов с COVID-19 умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 17:26
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Общество
Саудовский принц назвал отношения с Россией «семейными»
Эр-Рияд, 15 апреля 2020, 02:23 — REGNUM Отношения между Россией и Саудовской Аравией назвал «семейными» министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд 14 апреля в интервью Bloomberg TV.
REGNUM вчера в 19:23
Экономика
Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб
Из 1 трлн рублей, которые правительство решило потратить в рамках второго пакета антикризисных мер, на поддержку малого и среднего бизнеса выделят чуть более 100 млрд рублей, пишет российская редакция журнала Forbes со ссылкой на источники.
РБК вчера в 13:45
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Здоровье
Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости 13 апреля в 17:04
Происшествия
Число жертв торнадо в Миссисипи выросло
Джексон, США, 13 апреля 2020, 16:14 — REGNUM Число жертв торнадо на юге США выросло до 18, передаёт 13 апреля ABC.
REGNUM 13 апреля в 09:14
Общество
Коронавирус вынудил москвичей вспомнить о прописке
На москвичей начали составлять протоколы по ст. 3.18.1 КоАП Москвы за нахождение вдали от указанного в паспорте места регистрации, подтверждает адвокат «Агоры» Леонид Соловьев: по его словам, в штаб правозащитной организации обратились уже несколько человек с такой проблемой.
Ведомости вчера в 16:12
Экономика
Депутаты Заксобрания Владимирской области рассказали о своих доходах
В пятерку богатейших депутатов Законодательного Собрания Владимирской области вошли Михаил Максюков с доходом в размере 69 миллионов рублей, генеральный директор владимирского филиала компании "Ростелеком" Павел Шатохин (22,7 млн рублей) и генеральный директор группы компаний "Монострой" Олег Чижов (13,2 млн рублей).
Владимирские ведомости 02:03