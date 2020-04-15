Власти объявили о приостановке взносов. Принятое решение на брифинге в Белом доме прокомментировал президент страны Дональд Трамп. "Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.

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Здоровье Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке На практике же большинство пациентов какое-то время игнорируют симптом, так как у них пока отсутствуют кашель и высокая температура - типичные и самые распространенные проявления COVID-19.

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