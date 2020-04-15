Политика

ИзвестияИзвестияТрамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 апреля, заявил, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Трансляция брифинга велась на странице Белого дома в Twitter.
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Билл Гейтс раскритиковал решение Трампа о приостановке финансирования ВОЗ

Газета.Ru03:22

Билл Гейтс назвал опасным решение США о приостановке финансирования ВОЗ

Интерфакс03:04

Эксперт заявил, что Трамп считает бессмысленной деятельность ВОЗ

РИА Новости03:31

Билл Гейтс раскритиковал решение Трампа приостановить финансирование ВОЗ

ТАСС03:54

Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ

РБКвчера в 20:35

США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения

Вести.Ruвчера в 19:35

США приостановили финансирование ВОЗ

Lenta.ruвчера в 18:37
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 04:03, Ашберн
Общество

Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса

Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
249
Общество

В Москве и Подмосковье за сутки выявили более 2 тыс. заболевших COVID-19

За последние сутки в столичном регионе зарегистрировано более 2 тыс. новых заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает московский оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 03:47
Общество

В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая коронавируса выявлены в Крыму за сутки: один - в Ялте, второй – Раздольненском районе, общие число заболевших достигло 34, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:27
2
Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
2,4K
Энергетика

Нефтяное наследие СССР потеряно: Сделка ОПЕК+ стала самой большой ошибкой Путина

Эксперты считают, что ошибка Путина лишила страну нефтяного наследия СССР и буквально поставила Россию на колени перед саудитами и американцами.
Версия.Инфо 00:55
Здоровье

На Среднем Урале число случаев заражения коронавирусом превысило сотню

Среди новых заразившихся — жители Екатеринбурга, Полевского, Заречного, Каменского района и Белоярского района Вирус подхватили жители Москвы и Челябинской области, находящиеся на Среднем Урале.
REGNUM 03:44
Общество

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия вчера в 18:22
8
Общество

В Тульской области коронавирусом заболели еще 45 человек

К 15 апреля Covid-19 заразились еще 45 жителей Тульской области.
Тульская служба новостей 03:42
2
Общество

В Москве начали составлять протоколы за отсутствие спецпропусков

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) начала оформлять протоколы за отсутствие электронного пропуска, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 03:45
Футбол

Владелец «Ньюкасла» согласился продать клуб за 300 млн фунтов

Консорциум приобретет 80-процентную долю в клубе, которым Эшли владеет на протяжении последних 13 лет, за 300 млн фунтов.
Sport24.ru вчера в 13:38
Общество

Минздрав предупредил: Коронавирус действует в радиусе 4 метров

МонаВиста вчера в 12:23
1,3K
Общество

Ан-225 Мрия доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

По данным телеканала Польши TVP Info, в Польшу был доставлен груз свыше 1 050 кубометров защитных средств для противодействия COVID-19, среди которых 76 тонн защитных костюмов, 11 тонн лицевых щитов и девять тонн защитных масок.
RuNews24.ru 03:40
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Единоборства

Турнир UFC 249 может пройти 9 мая

UFC 249, запланированный на 18 апреля, пройдет 9 мая.
Piter.tv 03:31
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Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
2,3K
Футбол

«Барселона» и «Челси» могут обменяться игроками

"Барселона" и лондонский "Челси" могут обменяться футболистами в предстоящее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 03:14
Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на очереди в метро из-за введения пропускного режима. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 03:51
1
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
4K
Происшествия

На Тюменском мусоросортировочном заводе нашли труп мужчины

Сегодня, 15 апреля, на Тюменском мусоросортировочном заводе при сортировке твердых бытовых отходов нашли тело мужчины.
Уральский меридиан 03:18
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
2,3K
Политика

В Крыму исключили национализацию принадлежащих иностранцам земель

Никакой национализации крымских земельных участков, принадлежащих иностранцам, осуществляться не будет, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил.
РИА Новости 00:43
33
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
4,6K
Политика

Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
2,8K
Общество

За сутки в России добавилось 3388 заболевших COVID-19 в 65 регионах

За минувшие сутки в России выявлено 3388 заболевших COVID-19 в 65 регионах страны.
Российская газета 03:30
81
Здоровье

Эксперт: бурного распространения COVID-19 Россия пока избегает

России удалось избежать бурного распространения коронавируса COVID-19, считает руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (Новосибирск) Александр Шестопалов.
Вести.Ru 02:58
Шоу-бизнес

Тест: что ты знаешь о Гермионе Грейнджер

Роль Гермионы Грейнджер из фильмов про Гарри Поттера прославила Эмму Уотсон на весь мир.
Омск здесь 00:15
Общество

Число заболевших коронавирусом в Саратовской области достигло 49

В Саратовской области утром 14 апреля лабораторно подтверждены еще 5 случаев заболевания коронавирусом.
Регион 64 вчера в 02:00
27
Здоровье

В Калмыкии скончался второй пациент с коронавирусом

REGNUM 02:27
Происшествия

В Петербурге поймали сбежавшего пациента с подозрением на коронавирус

"Полиция нашла пациента с подозрением на коронавирус, самовольно ушедшего из Александровской больницы", - заявили в ведомстве.
Газета.Ru 03:23
18
Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
341
Происшествия

Под Ульяновском из больницы сбежала зараженная коронавирусом цыганка

По данным телеканала "360", местную больницу самовольно покинула цыганка.
Дни.ру 03:55
4
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