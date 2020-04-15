Политика
ИзвестияТрамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 апреля, заявил, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Трансляция брифинга велась на странице Белого дома в Twitter.
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Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Общество
В Москве и Подмосковье за сутки выявили более 2 тыс. заболевших COVID-19
За последние сутки в столичном регионе зарегистрировано более 2 тыс. новых заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает московский оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 03:47
Общество
В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая коронавируса выявлены в Крыму за сутки: один - в Ялте, второй – Раздольненском районе, общие число заболевших достигло 34, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:27
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
Энергетика
Нефтяное наследие СССР потеряно: Сделка ОПЕК+ стала самой большой ошибкой Путина
Эксперты считают, что ошибка Путина лишила страну нефтяного наследия СССР и буквально поставила Россию на колени перед саудитами и американцами.
Версия.Инфо 00:55
Здоровье
На Среднем Урале число случаев заражения коронавирусом превысило сотню
Среди новых заразившихся — жители Екатеринбурга, Полевского, Заречного, Каменского района и Белоярского района Вирус подхватили жители Москвы и Челябинской области, находящиеся на Среднем Урале.
REGNUM 03:44
Общество
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия вчера в 18:22
Общество
В Тульской области коронавирусом заболели еще 45 человек
К 15 апреля Covid-19 заразились еще 45 жителей Тульской области.
Тульская служба новостей 03:42
Общество
В Москве начали составлять протоколы за отсутствие спецпропусков
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) начала оформлять протоколы за отсутствие электронного пропуска, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 03:45
Футбол
Владелец «Ньюкасла» согласился продать клуб за 300 млн фунтов
Консорциум приобретет 80-процентную долю в клубе, которым Эшли владеет на протяжении последних 13 лет, за 300 млн фунтов.
Sport24.ru вчера в 13:38
Общество
Минздрав предупредил: Коронавирус действует в радиусе 4 метров
МонаВиста вчера в 12:23
Общество
Ан-225 Мрия доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
По данным телеканала Польши TVP Info, в Польшу был доставлен груз свыше 1 050 кубометров защитных средств для противодействия COVID-19, среди которых 76 тонн защитных костюмов, 11 тонн лицевых щитов и девять тонн защитных масок.
RuNews24.ru 03:40
Единоборства
Турнир UFC 249 может пройти 9 мая
UFC 249, запланированный на 18 апреля, пройдет 9 мая.
Piter.tv 03:31
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Футбол
«Барселона» и «Челси» могут обменяться игроками
"Барселона" и лондонский "Челси" могут обменяться футболистами в предстоящее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 03:14
Общество
Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на очереди в метро из-за введения пропускного режима. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 03:51
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Происшествия
На Тюменском мусоросортировочном заводе нашли труп мужчины
Сегодня, 15 апреля, на Тюменском мусоросортировочном заводе при сортировке твердых бытовых отходов нашли тело мужчины.
Уральский меридиан 03:18
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Политика
В Крыму исключили национализацию принадлежащих иностранцам земель
Никакой национализации крымских земельных участков, принадлежащих иностранцам, осуществляться не будет, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил.
РИА Новости 00:43
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
Общество
За сутки в России добавилось 3388 заболевших COVID-19 в 65 регионах
За минувшие сутки в России выявлено 3388 заболевших COVID-19 в 65 регионах страны.
Российская газета 03:30
Здоровье
Эксперт: бурного распространения COVID-19 Россия пока избегает
России удалось избежать бурного распространения коронавируса COVID-19, считает руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (Новосибирск) Александр Шестопалов.
Вести.Ru 02:58
Шоу-бизнес
Тест: что ты знаешь о Гермионе Грейнджер
Роль Гермионы Грейнджер из фильмов про Гарри Поттера прославила Эмму Уотсон на весь мир.
Омск здесь 00:15
Общество
Число заболевших коронавирусом в Саратовской области достигло 49
В Саратовской области утром 14 апреля лабораторно подтверждены еще 5 случаев заболевания коронавирусом.
Регион 64 вчера в 02:00
Происшествия
В Петербурге поймали сбежавшего пациента с подозрением на коронавирус
"Полиция нашла пациента с подозрением на коронавирус, самовольно ушедшего из Александровской больницы", - заявили в ведомстве.
Газета.Ru 03:23
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Происшествия
Под Ульяновском из больницы сбежала зараженная коронавирусом цыганка
По данным телеканала "360", местную больницу самовольно покинула цыганка.
Дни.ру 03:55