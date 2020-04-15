Политика

Российская газетаРоссийская газетаСША приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения

Власти объявили о приостановке взносов. Принятое решение на брифинге в Белом доме прокомментировал президент страны Дональд Трамп. "Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
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с чего всё началось
"Прекращение финансирования ВОЗ во время кризисной ситуации в области здравоохранения настолько опасно, насколько это и звучит", - написал
 Гейтс в твиттере.
Интерфакс03:04

Подробнее о событии

Санитарные власти США назвали отношения с ВОЗ продуктивными

РИА Новости08:30

Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ

РБКвчера в 20:35

Трамп приостановил финансирование ВОЗ

Комсомольская правда07:23

«Заболеваемость выросла в 20 раз»: страны обвинили ВОЗ в пандемии

Газета.Ru08:05

Дональд Трамп лишил денег Всемирную организацию здравоохранения

Коммерсантъ05:00

Билл Гейтс назвал опасным решение США о приостановке финансирования ВОЗ

Интерфакс03:04

Медицинские власти США назвали продуктивным сотрудничество с ВОЗ

ТАСС08:13
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Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
3,6K
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
2,6K
Общество

Собянин отреагировал на очереди в московском метро

Мослента 04:39
966
Общество

За сутки в Тульской области подтвердились 45 случаев коронавируса

За сутки в Тульской области подтвердились 45 случаев коронавируса Число заболевших достигло 130 человек.
MySLO.ru 03:33
25
Общество

Смольный назвал системообразующие предприятия Петербурга

Neva.Today 07:05
14
Политика

В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ

Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
3,7K
Общество

Мишустин: ситуация с коронавирусом в России остается непростой

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в РФ остается непростой.
Газета.Ru 05:48
71
Общество

В Москве оштрафовали владелицу салона красоты за работу в карантин

В понедельник по аналогичному делу суд впервые оштрафовал индивидуального предпринимателя, также на 50 тысяч рублей.
РИА Новости 06:36
3
Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
135
Общество

Доктор Мясников станет главным спикером штаба по коронавирусу

Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», будет назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 07:14
61
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
4,1K
Здоровье

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
323
Общество

Браслеты для слежки за заражёнными закупает Мурманская область

Мурманск, 15 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Две тысячи трекер-браслетов закупит Мурманская область для отслеживания передвижений зараженных коронавирусом.
REGNUM 07:24
260
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
14
Общество

Василий Уткин вызвал на словесную дуэль Владимира Соловьева

В своем видеообращении к оппоненту Уткин пообещал в этом словесном бою унизить оппонента и поставить его на место, которого он заслуживает.
Millionaire.ru 05:11
636
Общество

В ВОЗ предсказали рост числа зараженных в РФ на этой неделе

На этой неделе в России ожидается дальнейшее увеличение числа больных коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 08:13
2
Политика

Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

RT на русском 07:19
633
Общество

В Волгоградской области выявят нарушителей режима самоизоляции

Межведомственные группы 15 апреля продолжат проверку, как жители региона соблюдают предписанный режим.
Волгоградская правда 01:28
103
Общество

В Москве принудительно госпитализированы 200 человек с коронавирусом

В столице за сутки более 200 инфицированных, нарушивших режим самоизоляции, принудительно госпитализированы.
Российская газета 04:45
193
Общество

Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом

Заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией.
ТАСС 06:52
Футбол

Сергей Кирьяков выступил за ужесточение мер самоизоляции

Спортсмен рассказал, как проводит время в период режима самоизоляции.
ГЛАС.RU 07:22
Происшествия

СК завершил дело о крушении Superjet в «Шереметьево»

Расследование дела о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» в мае 2019 года завершено, говорится в сообщении Следственного комитета.
BFM.ru 07:25
208
Энергетика

Цена российской нефти Urals опустилась ниже 20 долларов за баррель

Средняя цена российской нефтяной смеси Urals в период с 15 марта по 14 апреля 2020 года составила чуть больше 19 долларов за баррель.
Российская газета 07:09
205
Транспорт

Московские такси принимают пропуска пассажиров на веру

Департамент транспорта передал логины и пароли для перевозчиков, по которым водители смогут проверять цифровые пропуска пассажиров через приложение «Помощник Москвы», говорит представитель «Яндекс.Такси».
Ведомости 08:10
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
103
Энергетика

МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня

По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
83
Экономика

В пресс-службе Яровой прокомментировали сообщения о льготах операторам

В сообщениях СМИ о возможных льготах российским телекоммуникационным компаниям допущены неточности.
Известия 06:50
122
Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
486
Транспорт

На главных улицах Краснодара выставят карантинные посты

Краснодар, 15 апреля 2020, 15:01 — REGNUM Карантинные посты появятся на основных магистралях муниципалитетов Краснодарского края, об этом сообщила пресс-служба администрации региона 15 апреля.
REGNUM 08:01
4
Экономика

Коронавирус на 40% обрушит экономику США

Аналитики Bank of America прогнозируют падение экономики Соединенных Штатов Америки от пандемии коронавируса на 12%, а эксперты Morgan Stanley дали более неутешительный прогноз падения на 38%.
ToDay News Ufa 07:31
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