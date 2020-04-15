Политика
Вести.RuСША приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения
Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. По его мнению, организация в данном случае не справилась со своими функциями.
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Происшествия
В Хакасии выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
Абакан, 15 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Хакасии за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM 15 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM 23:15
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что потеряла третьего ребенка
Лера впервые призналась, что относительно недавно она потеряла своего третьего ребёнка.
Bimru.ru 02:38
Экономика
Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина
Запрет на ввоз в Россию дешевого бензина предлагается как вынужденная антикризисная мера на полгода, сообщил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 12 апреля в 16:03
Общество
Граждане РФ вылетели из США в Россию возвратным рейсом
Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, во вторник вылетели из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву возвратным рейсом "Аэрофлота".
Российская газета 21:05
Транспорт
В Мосгордуме опровергли штраф за проезд под камерой без пропуска
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве столицы сообщила о намерении штрафовать в Москве автомобилистов без цифровых специальных пропусков за проезд по камерой видеонаблюдений.
РБК 18:58
Общество
Кабмин приостановил ограничение на торговлю масками
Правительство России приостановило постановление, разрешающее продавать медицинские маски только имеющим фармацевтическую лицензию компаниям, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:24
Авто
Марка Renault покидает рынок Китая
После закрытия совместного предприятия Dongfeng Renault Automotive Company, в Китае остается три совместных предприятия французской компании: Renault Brilliance Jinbei Automotive, которое занимается выпуском малотоннажных коммерческих машин и два СП, задействованных в создании электрокаров: eGT New Energy Automotive и Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle.
Тарантас Ньюс 15:48
Политика
Василий Войкин уволен с должности прокурора Забайкальского края
Генеральный прокурор Игорь Краснов подписал приказ об увольнении Василия Войкина с поста прокурора Забайкальского края, сообщает 14 апреля «Первое антикоррупционное СМИ».
Чита.Ру 09:53
Общество
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях
Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
Единоборства
Не хочу драться с русскими ребятами, — украинский боец MMA
Украинский самбист и боец смешанного стиля Ярослав Амосов заявил, что не собирается драться ни с кем из российских бойцов.
Rusvesna.su 04:40
Политика
Генерала СБУ задержали по подозрению в работе на ФСБ
На Украине задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в государственной измене.
Газета.Ru 12:20
Политика
Посольство выясняет роль компании из США в сносе памятника Коневу
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, согласно некоторым данным, доклад с обоснованием решения о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге подготовила компания из США.
RT на русском 22:45
Футбол
В ФИФА сомневаются, что в нынешнем году пройдут матчи сборных
Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни оценил вероятность возобновления матчей национальных команд.
Матч ТВ 00:32
Здоровье
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Экономика
В России призвали ввести продуктовые карточки
Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия 15:07
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
Глава экспертной группы по лечению коронавирусной инфекции Чжан Вэньхун предсказал, что мир ждёт вторая волна COVID-19.
Карелинформ вчера в 09:43
Транспорт
В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков
С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска.
РБК 17:00
Политика
Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия 11:54
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости 08:17
Здоровье
Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность 10:19
Космос
Метан получен в лаборатории в условиях, близких к условиям космоса
В новом исследовании группа ученых под руководством Д. Касима (D. Qasim) из Астрофизической лаборатории Лейденского университета, Нидерланды, впервые успешно получила метан в условиях, близких к условиям космического пространства.
AstroNews.ru 14:55
Общество
Особое мнение: Кирилл Мартынов
Кирилл Мартынов, редактор отдела политики "Новой газеты" был сегодня в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 12:58
Общество
В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 23:10
Общество
В ПФР рассказали, кто получит по 5 тысяч рублей
Как сообщили Волжский.ру в Центре ПФР №1, рассчитывать на материальную поддержку смогут семьи, получившие маткапитал и имеющие детей в возрасте до 3 лет.
Волжский.ру 01:09
Общество
Детские лагеря оказались под угрозой банкротства из-за пандемии
Детские лагеря находятся на грани банкротства из-за возможной отмены летней оздоровительной кампании 2020 года на фоне пандемии коронавируса.
Известия 20:09
Здоровье
В Свердловской области подтвердили еще восемь случаев коронавируса
В Свердловской области за сутки подтвердилось еще восемь положительных результатов теста на коронавирус.
Политсовет 03:38
Кино
Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»
Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости 12 апреля в 08:38