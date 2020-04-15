Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. По его мнению, организация в данном случае не справилась со своими функциями.

Происшествия В Хакасии выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом Абакан, 15 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Хакасии за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM 15 апреля в республиканском правительстве.

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Политика Посольство выясняет роль компании из США в сносе памятника Коневу Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, согласно некоторым данным, доклад с обоснованием решения о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге подготовила компания из США. 714

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Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 3,1K

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