Политика

Вести.RuВести.RuСША приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения

Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. По его мнению, организация в данном случае не справилась со своими функциями.
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Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

Известия21:55

ООН раскритиковала решение Трампа о приостановке финансирования ВОЗ

Lenta.ru21:38

Генсек ООН отреагировал на приостановление США финансирования ВОЗ

Газета.Ru21:27

Гутерриш заявил, что США выбрали неподходящее время для приостановки финансирования ВОЗ

ТАСС21:33

Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

РИА Новости21:24

Генсек ООН: сейчас не время сокращать финансирование ВОЗ

Коммерсантъ21:51

ООН сочла несвоевременным решение США приостановить финансирование ВОЗ

РБК21:37
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Происшествия

В Хакасии выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

Абакан, 15 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Хакасии за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM 15 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM 23:15
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева призналась, что потеряла третьего ребенка

Лера впервые призналась, что относительно недавно она потеряла своего третьего ребёнка.
Bimru.ru 02:38
18
Экономика

Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина

Запрет на ввоз в Россию дешевого бензина предлагается как вынужденная антикризисная мера на полгода, сообщил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 12 апреля в 16:03
3,4K
Общество

Граждане РФ вылетели из США в Россию возвратным рейсом

Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, во вторник вылетели из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву возвратным рейсом "Аэрофлота".
Российская газета 21:05
16
Транспорт

В Мосгордуме опровергли штраф за проезд под камерой без пропуска

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве столицы сообщила о намерении штрафовать в Москве автомобилистов без цифровых специальных пропусков за проезд по камерой видеонаблюдений.
РБК 18:58
7
Общество

Кабмин приостановил ограничение на торговлю масками

Правительство России приостановило постановление, разрешающее продавать медицинские маски только имеющим фармацевтическую лицензию компаниям, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:24
3,8K
Авто

Марка Renault покидает рынок Китая

После закрытия совместного предприятия Dongfeng Renault Automotive Company, в Китае остается три совместных предприятия французской компании: Renault Brilliance Jinbei Automotive, которое занимается выпуском малотоннажных коммерческих машин и два СП, задействованных в создании электрокаров: eGT New Energy Automotive и Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle.
Тарантас Ньюс 15:48
2
Политика

Василий Войкин уволен с должности прокурора Забайкальского края

Генеральный прокурор Игорь Краснов подписал приказ об увольнении Василия Войкина с поста прокурора Забайкальского края, сообщает 14 апреля «Первое антикоррупционное СМИ».
Чита.Ру 09:53
3
Общество

Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях

Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
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Единоборства

Не хочу драться с русскими ребятами, — украинский боец MMA

Украинский самбист и боец смешанного стиля Ярослав Амосов заявил, что не собирается драться ни с кем из российских бойцов.
Rusvesna.su 04:40
2
Политика

Генерала СБУ задержали по подозрению в работе на ФСБ

На Украине задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в государственной измене.
Газета.Ru 12:20
623
Политика

Посольство выясняет роль компании из США в сносе памятника Коневу

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, согласно некоторым данным, доклад с обоснованием решения о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге подготовила компания из США.
RT на русском 22:45
714
Футбол

В ФИФА сомневаются, что в нынешнем году пройдут матчи сборных

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни оценил вероятность возобновления матчей национальных команд.
Матч ТВ 00:32
Здоровье

Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России

Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
707
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
3,1K
Экономика

В России призвали ввести продуктовые карточки

Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия 15:07
1,8K
Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

Глава экспертной группы по лечению коронавирусной инфекции Чжан Вэньхун предсказал, что мир ждёт вторая волна COVID-19.
Карелинформ вчера в 09:43
438
Транспорт

В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска.
РБК 17:00
18
Политика

Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия 11:54
4,4K
Общество

Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости 08:17
103
Здоровье

Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе

Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность 10:19
155
Космос

Метан получен в лаборатории в условиях, близких к условиям космоса

В новом исследовании группа ученых под руководством Д. Касима (D. Qasim) из Астрофизической лаборатории Лейденского университета, Нидерланды, впервые успешно получила метан в условиях, близких к условиям космического пространства.
AstroNews.ru 14:55
Общество

Особое мнение: Кирилл Мартынов

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики "Новой газеты" был сегодня в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 12:58
Общество

В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 23:10
14
Общество

В ПФР рассказали, кто получит по 5 тысяч рублей

Как сообщили Волжский.ру в Центре ПФР №1, рассчитывать на материальную поддержку смогут семьи, получившие маткапитал и имеющие детей в возрасте до 3 лет.
Волжский.ру 01:09
51
Религия

Православные могут освятить пасхальные куличи дома

Тволк 10:38
98
Общество

Детские лагеря оказались под угрозой банкротства из-за пандемии

Детские лагеря находятся на грани банкротства из-за возможной отмены летней оздоровительной кампании 2020 года на фоне пандемии коронавируса.
Известия 20:09
Здоровье

В Свердловской области подтвердили еще восемь случаев коронавируса

В Свердловской области за сутки подтвердилось еще восемь положительных результатов теста на коронавирус.
Политсовет 03:38
42
Фигурное катание

Загитова рассказала, что ее семье раньше не хватало денег

РИА Новости 06:00
Кино

Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»

Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости 12 апреля в 08:38
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Как работают Яндекс.Новости?
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