Коронавирус
Народные новостиСША приостановили испытания вакцины от AstraZeneca до середины недели
Вакцина британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca проявила побочные эффекты у участницы испытаний в Британии. В связи с этим США временно отказались от продолжения тестирования препарата до середины этой недели.
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Испытания вакцины AstraZeneca в США приостановили из-за побочного эффекта
Комсомольская правдавчера в 20:21
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ЕС не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
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Москвичей предупредили о «пузыре» полярного холода
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МВД отказалось от идеи наказывать за оскорбление полицейских в Сети
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Глава британской разведки признал преимущество России в военной сфере
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Российская газета вчера в 09:26
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Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра
По информации источника, на Широкова завели уголовное дело по статье 115 УК России — об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
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Зеленский заявил о возможном начале беспорядков в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы, чтобы ситуация в Донбассе обрела статус "замороженного" конфликта по примеру Приднестровья или Абхазии.
Газета.Ru 04:32
Экономика
Совладелец «Башсоды» назвал законной сделку по объединению в 2013 году
Сделка по объединению предприятий "Каустик" и "Сода" в "Башкирскую содовую компанию" (БСК) в 2013 году была законной, заявил совладелец компании Дмитрий Пяткин в интервью газете "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:17
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Мурашко объяснил рост заболеваемости коронавирусом в ряде регионов
В нескольких регионах России наблюдается небольшой рост заболеваемости коронавирусом, связанный с возвращением людей из отпусков.
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Минтранс РФ представил новый проект поправок к ПДД.
32CARS.ru вчера в 15:01
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Решетова рассказала об отношениях с Тимати после разрыва
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Газета.Ru 03:55
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В ДТП с грузовиком под Волгоградом погибли три человека
Волгоград, 15 сентября 2020, 11:58 — REGNUM В результате столкновения грузовой фуры с двумя легковыми автомобилями на федеральной трассе Сызрань — Саратов — Волгоград три человека погибли и ещё четыре — пострадали.
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В Соединенных Штатах Америки, которые больше всех пострадали от коронавируса, вторая волна началась, судя по данным статистики, когда первая еще не успела схлынуть.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Армия и оружие
Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем
РИА Новости вчера в 13:35
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Медики назвали очищающее кровь от лишнего сахара «пикантное» растение
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Российские военные прибыли в Белоруссию на совместные учения
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«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей
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"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор.
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Космический аппарат NASA снял на Меркурии загадочный черный квадрат
Зонд NASA снял на Меркурии странный квадрат черного цвета размером 5 на 5 километров.
Shraibikus News вчера в 08:09
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Лолита в шикарном наряде восхитила публику стройной фигурой
Подписчиков Лолиты Милявской восхитил ее внешний вид. В комментариях многие попросили написать отдельный пост о похудении.
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