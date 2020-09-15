Коронавирус

Народные новостиНародные новостиСША приостановили испытания вакцины от AstraZeneca до середины недели

Вакцина британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca проявила побочные эффекты у участницы испытаний в Британии. В связи с этим США временно отказались от продолжения тестирования препарата до середины этой недели.
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В США озвучили срок возвращения к испытаниям вакцины AstraZeneca

Телеканал 360°вчера в 21:36

В США назвали срок возобновления испытаний вакцины AstraZeneca

Известиявчера в 17:24

США еще не возобновили испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca

Коммерсантъвчера в 20:25

Испытания вакцины AstraZeneca в США приостановили из-за побочного эффекта

Комсомольская правдавчера в 20:21

Вакцина от коронавируса вызвала побочную реакцию

Lenta.ruвчера в 18:51

В США озвучили срок возобновления испытаний вакцины AstraZeneca

Российская газетавчера в 20:54

Испытания вакцины AstraZeneca в США остановили из-за побочных эффектов

РЕН ТВвчера в 16:28
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Политика

Владимир Путин: Россия предоставит Белоруссии госкредит на $1,5 млрд

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит объемом $1,5 млрд.
Деловое.ТВ вчера в 11:16
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Политика

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Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал дезинформацией утверждения, что Россия не уничтожила все запасы "Новичка".
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Газета.Ru 05:24
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Слухи о романе певицы Анны Семенович и Дмитрия Губерниева появились в СМИ на прошлой неделе.
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Общество

Москвичей предупредили о «пузыре» полярного холода

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РИА Новости 04:08
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Общество

В Москве впервые с 30 июня выявили более 700 случаев COVID-19

В Москве впервые с 30 июня выявили более 700 случаев заражения коронавирусом: за последние сутки COVID-19 подтвердился у 730 человек.
Lenta.ru 04:44
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Экономика

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РБК 05:11
Общество

МВД отказалось от идеи наказывать за оскорбление полицейских в Сети

О разработке законопроекта, призванного защитить полицейских от клеветы и оскорблений в Интернете, МВД сообщило в сентябре прошлого года.
НТВ 03:07
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Армия и оружие

Глава британской разведки признал преимущество России в военной сфере

Evo-rus.com 01:08
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Депутаты Госдумы примут участие в исследованиях вакцины «Спутник V»

Часть депутатов записалась в число добровольцев и будет проходить вакцинирование.
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Происшествия

Российская школьница подверглась нападению на отдыхе в Турции

Российская школьница, отдыхавшая с матерью в одном из пятизвездочных отелей в Анталье, подверглась сексуальному нападению.
Российская газета вчера в 09:26
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Происшествия

Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра

По информации источника, на Широкова завели уголовное дело по статье 115 УК России — об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
РИА Новости 04:43
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Политика

Зеленский заявил о возможном начале беспорядков в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы, чтобы ситуация в Донбассе обрела статус "замороженного" конфликта по примеру Приднестровья или Абхазии.
Газета.Ru 04:32
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Экономика

Совладелец «Башсоды» назвал законной сделку по объединению в 2013 году

Сделка по объединению предприятий "Каустик" и "Сода" в "Башкирскую содовую компанию" (БСК) в 2013 году была законной, заявил совладелец компании Дмитрий Пяткин в интервью газете "Коммерсантъ".
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Мурашко объяснил рост заболеваемости коронавирусом в ряде регионов

В нескольких регионах России наблюдается небольшой рост заболеваемости коронавирусом, связанный с возвращением людей из отпусков.
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Транспорт

Минтранс России подготовил поправки к Правилам дорожного движения

Минтранс РФ представил новый проект поправок к ПДД.
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Шоу-бизнес

Решетова рассказала об отношениях с Тимати после разрыва

Модель Анастасия Решетова рассказала об отношениях с рэпером Тимати (Тимуром Юнусовым) после расставания.
Газета.Ru 03:55
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Происшествия

В ДТП с грузовиком под Волгоградом погибли три человека

Волгоград, 15 сентября 2020, 11:58 — REGNUM В результате столкновения грузовой фуры с двумя легковыми автомобилями на федеральной трассе Сызрань — Саратов — Волгоград три человека погибли и ещё четыре — пострадали.
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Вторая волна коронавируса будет хуже? Что происходит в странах, куда она уже пришла

В Соединенных Штатах Америки, которые больше всех пострадали от коронавируса, вторая волна началась, судя по данным статистики, когда первая еще не успела схлынуть.
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Армия и оружие

Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

РИА Новости вчера в 13:35
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Ирина Шейк подала в суд на рэпера за оскорбление в песне

Супермодель Ирина Шейк подала в суд на известного в сети тиктокера и исполнителя Владмира Горяинова, больше известного как Володя XXL.
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Медики назвали очищающее кровь от лишнего сахара «пикантное» растение

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Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
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В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор.
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Космический аппарат NASA снял на Меркурии загадочный черный квадрат

Зонд NASA снял на Меркурии странный квадрат черного цвета размером 5 на 5 километров.
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