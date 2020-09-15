Вакцина британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca проявила побочные эффекты у участницы испытаний в Британии. В связи с этим США временно отказались от продолжения тестирования препарата до середины этой недели.

США приостановили испытания вакцины от AstraZeneca до середины недели

Политика ЕС не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. 10

Общество Москвичей предупредили о «пузыре» полярного холода Жителей Москвы к концу недели ждет резкое похолодание, заявил РБК ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. 24

Экономика Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт» Лондонский Citibank подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт», говорится в сообщении Pala Assets (владеет более чем 25% облигаций Russian Standard Limited), поступившем в РБК.

Происшествия Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра По информации источника, на Широкова завели уголовное дело по статье 115 УК России — об умышленном причинении легкого вреда здоровью. 115

Политика Зеленский заявил о возможном начале беспорядков в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы, чтобы ситуация в Донбассе обрела статус "замороженного" конфликта по примеру Приднестровья или Абхазии. 57

Происшествия В ДТП с грузовиком под Волгоградом погибли три человека Волгоград, 15 сентября 2020, 11:58 — REGNUM В результате столкновения грузовой фуры с двумя легковыми автомобилями на федеральной трассе Сызрань — Саратов — Волгоград три человека погибли и ещё четыре — пострадали. 5

Общество «Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.