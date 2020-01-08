Гражданские самолеты США не смогут выполнять полеты над значительной частью Ближнего Востока. Об этом стало известно от представителей Федерального управления США по гражданской авиации (FAA). По их словам, запрет выполнять полеты над Ираном и Ираком связан с напряженностью на Ближнем Востоке.

США приостановили полеты американских самолетов над Ираном и Ираком

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