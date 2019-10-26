Политика

Российская газетаРоссийская газетаСША частично приостановили полеты на Кубу

Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану. Это произошло по запросу американского госсекретаря Майка Помпео. Целью данных мер является "предотвращение получения прибыли кубинским режимом от поездок граждан США".
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