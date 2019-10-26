Политика
Российская газетаСША частично приостановили полеты на Кубу
Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану. Это произошло по запросу американского госсекретаря Майка Помпео. Целью данных мер является "предотвращение получения прибыли кубинским режимом от поездок граждан США".
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Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ 08:09
Общество
Бутина села в самолет из Майами в Москву
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолет «Аэрофлота», который доставит ее в Москву. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».
Известия 18:01
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Экономика
Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ
Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых.
РБК 15:09
Общество
Учителям из Самары запретили использовать Facebook и Gmail
Администрация Самары выпустила письмо с рекомендацией руководителям городских школ.
ТРК Губерния 11:12
Фигурное катание
Бойкова и Козловский — первые на Skate Canada после короткой программы
Чемпионат 21:43
Шоу-бизнес
Настя Каменских заставляет Потапа бегать в 6 утра
Девушка активно бежит впереди, а ее догоняет Потап.
Wday.ru 08:36
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Культура
Любовь Аксенова, Павел Прилучный и Агата Муцениеце на премьере второго сезона сериала «Бывшие»
Во втором сезоне зрители узнают, кого же все-таки выбрал психолог Илья (Денис Шведов) – бывшую пациентку Яну (Любовь Аксенова) или коллегу Олю (Татьяна Волкова).Новые эпизоды будут выходить на видеосервисе START по четвергам с 31 октября.
Peopletalk 09:51
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 11:23
Шоу-бизнес
Решетова показала свой живот после родов
Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.
WomanHit.ru 23 октября в 04:00
Авто
Компания Mazda обновила кроссовер CX-8
Официальные дилеры Mazda в Японии начали принимать заказы на обновлённый 3-рядный кроссовер Mazda CX-8. Старт продаж состоится 28 ноября.
Новые автомобили вчера в 11:34
Футбол
«Лестер» расправился с «Саутгемптоном»
Матчем между "Саутгемптоном" и "Лестером" начался десятый тур английской премьер-лиги.
Вести.Ru 17:04
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru 15:33
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
Владимир Борох, свидетель по делу об убийстве бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, был застрелен в Харькове.
Известия 19:52
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
РБК 15:54
Хоккей
Шесть игроков СКА вызваны в сборную России по хоккею на Кубок Карьяла
В состав национальной команды вошли шесть игроков петербургского СКА. Главным тренером СКА и сборной России является Алексей Кудашов.
ТАСС Спорт 10:09
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 22 октября в 08:02
Футбол
Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России
Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Pravda.Ru 05:32
Происшествия
Под Новым Уренгоем произошёл пожар в общежитии
«В Пуровском районе на территории строящегося объекта недалеко от Нового Уренгоя происходит открытое горение здания общежития», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС России.
RT на русском 22:50
Политика
Глава МВД Украины выступил в защиту «Азова»
«Позорная информационная кампания о якобы распространения нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренным попыткой дискредитировать подразделение "Азов"», — приводит его слова пресс-служба МВД Украины.
Rambler News Service 03:43
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
RT на русском 19:18
Футбол
«Вильярреал» дома разгромил «Алавес»
Футболисты «Вильярреала» в домашнем матче десятого тура чемпионата Испании уверенно обыграли «Алавес».
ProstoProSport 16:59
Общество
«Россия 1» объяснила снятие с эфира шоу Малахова о ЧП под Красноярском
На телеканале «Россия 1» прокомментировали информацию о снятии с эфира выпуска шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» о ЧП под Красноярском, где погибли 17 человек.
News.ru вчера в 09:41
Экономика
Дефицит бюджета США достиг почти $1 трлн
Дефицит бюджета США по итогам 2019 финансового года достиг $984 млрд.
РБК 18:53
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
RT на русском 20:20
Шоу-бизнес
«Восковая кукла»: новое селфи Аллы Пугачевой напугало фолловеров
Подписчики не оценили новый кадр 70-летней певицы. Алла Пугачева — певица без комплексов.
WMJ.ru 11:18