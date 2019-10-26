Политика

РЕН ТВРЕН ТВСША приостановили рейсы на Кубу

Власти США приостановили рейсы на Кубу. Это касается всех городов, кроме столицы Кубы Гаваны. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, сообщает ТАСС.
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В МИД Кубы прокомментировали сокращение авиарейсов из США

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Отмена рейсов из США вредит отношениям между народами, заявили в МИД Кубы

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США решили наказать Кубу запретом полетов на большую часть острова

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МИД Кубы прокомментировал ужесточение авиасообщения со стороны США

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США приостанавливают полёты на Кубу

RT на русскомвчера в 19:38

Госдепартамент: США приостановили полеты во все города Кубы, кроме Гаваны

Вести.Ruвчера в 18:59
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Хоккей

Евгений Кузнецов стал второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов, который в матче против "Ванкувер Кэнакс" (6:5) сделал голевой дубль, назван одной из трех звезд прошедшего тура.
Вести.Ru 05:10
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Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Общество

Трамвай в российском городе запустили по заасфальтированным рельсам

Администрация Ростова-на-Дону прокомментировала запуск трамвая по закатанным в асфальт рельсам.
Lenta.ru 05:46
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Мария Бутина прилетела в Россию

Россиянка Мария Бутина, которая была осуждена в США и вышла на свободу лишь 18 месяцев спустя, прилетела в Россию.
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Футболист Тарасов подал в суд на бывшую жену

Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану Тарасову.
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Общество

Бутина отказалась считать США правовым государством

Россиянка Мария Бутина, которая была освобождена из тюрьмы в США, призналась, что жила иллюзией о верховенстве права в США.
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Футбол

«Это привело бы к расколу в команде». Адиев — об уходе из «Ахмата»

Экс-главный тренер «Анжи» Магомед Адиев, всего десять дней проработавший в тренерском штабе «Ахмата», в интервью «СЭ» объяснил свой уход из грозненской команды.
Спорт-Экспресс 05:43
Культура

Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров

Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru 24 октября в 07:12
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 23 октября в 10:27
Общество

Появилась банкнота 1000 гривен с «украинским учёным» Вернадским

Rusvesna.su 03:55
Футбол

Зинченко, Яремчук, Лунин и Марлос вызваны в сборную Украины на матч с Сербией

Тренерский штаб сборной Украины назвал состав на матч отборочного раунда Евро-2020 против Сербии и на товарищескую игру против сборной Эстонии.
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В Новокузнецке в квартире взорвался сейф

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Общество

«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Технологии

ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim

Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости 23 октября в 12:21
Политика

Кучма раскритиковал «формулу Штайнмайера»

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске Леонид Кучма считает, что «формула Штайнмайера» не приведет к миру в Донбассе, сообщает агентство «Укринформ».
Rambler News Service вчера в 11:53
Музыка

В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»

На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
RT на русском 02:33
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

ТАСС вчера в 23:06
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Военный открыл огонь по сослуживцам в воинской части в поселке Горный в Забайкальском крае, сообщило Минобороны.
Ведомости вчера в 08:10
Финансы

Доля кредитов населению достигла максимума с начала 2019 года

Доля кредитов населению в общем портфеле крупнейших банков России в сентябре достигла 25,8%, что является максимумом с начала 2019 года, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства (НРА).
Коммерсантъ 02:58
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ 24 октября в 19:40
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Футбол

Итальянское издание: «Миранчуки - близнецы, которые стоят целое состояние»

Журналисты издания Corriere dello Sport после матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов «Ювентус» - «Локомотив» (2:1) опубликовали статью, посвященную российским хавбекам Алексею и Антону Миранчукам.
Евро-футбол.ру 06:12
Политика

В Госдуме оценили позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей, но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
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Музыка

Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу

Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
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Стало известно о патриотизме устроившего бойню в Забайкалье солдата

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Общество

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
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Шоу-бизнес

Елизавета Фролова назвала себя сестрой Ксении Бородиной

У Ксении Бородиной внезапно объявилась сестра. Елизавета Фролова назвала себя кровной родственницей телеведущей.
OAnews 24 октября в 15:00
Гаджеты

RED закрывает проект по выпуску голографических смартфонов Hydrogen

MobiDevices вчера в 05:57
Футбол

«Тамбов» — «Уфа»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны составы «Уфы» и «Тамбова» на матч 14-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.
Спорт-Экспресс 05:45
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