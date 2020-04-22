Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп приостановит иммиграцию в США на 60 дней

Президент США Дональд Трамп временно приостановит иммиграцию в страну на 60 дней. Это решение касается выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство.
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Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев

Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
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В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

Еще 28 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщается на сайте оперативного штаба столицы. Среди погибших — пациенты от 30 до 93 лет.
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Армия и оружие

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В Хабаровске подтвердили коронавирус у 215-ти человек

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Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности

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Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса

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Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
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ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
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Новые транзисторы памяти работают подобно синапсам мозга

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