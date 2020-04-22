Президент США Дональд Трамп временно приостановит иммиграцию в страну на 60 дней. Это решение касается выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство.

Трамп приостановит иммиграцию в США на 60 дней

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