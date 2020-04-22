США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на брифинге, передает ТАСС. По его словам, борьба с коронавирусом отразилась на занятости населения.

США приостановят иммиграцию на два месяца

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