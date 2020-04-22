Политика
Lenta.ruСША приостановят иммиграцию на два месяца
США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на брифинге, передает ТАСС. По его словам, борьба с коронавирусом отразилась на занятости населения.
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Здоровье
У врача-реаниматолога из Покровской больницы подтвердился коронавирус
У врача реаниматолога-анестезиолога из Покровской больницы обнаружили коронавирус.
Piter.tv 15:50
Энергетика
Кущ: На дешевой нефти заработает Беларусь и Китай, а не Украина
Украинский экономист, эксперт Института Growford Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему радость некоторых "специалистов" от падения цен на нефть преждевременна и безосновательна Специально сделал паузу и подождал, покуда схлынет лавина радостных постов касательно отрицательных цен на нефть (по индексу счастья Украина в этот день находилась на вершине мира).
Украина.ру 08:50
Общество
Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия 18:45
Общество
В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
Еще 28 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщается на сайте оперативного штаба столицы. Среди погибших — пациенты от 30 до 93 лет.
Lenta.ru 17:22
Экономика
Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса
Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.
РИА Новости 14:54
Авто
В РФ дополнен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
Некоторые автомобили попадают под повышенный налог только первый год после покупки, какие-то — несколько лет, а некоторые — и 20 лет после даты производства.
Тарантас Ньюс 00:06
Общество
Собянин ввел новые ограничения для москвичей из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры в городе из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 09:16
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости 04:19
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Здоровье
Moscow Times: в России умер первый врач, заразившийся коронавирусом
В России умер первый врач, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на двоих коллег погибшего.
Медиазона 11:03
Общество
ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
Финансы
Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах
Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае
Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу, узнали «Известия».
Известия 17:49
Гаджеты
Microsoft Surface Go 2 получит более крупный дисплей
Появилась достаточно интересная информация о том, что компания Microsoft планирует в своем планшетном компьютере Surface Go 2 увеличить дисплей.
Megaobzor.com вчера в 12:04
Политика
Эрдоган рассказал об участии в переделе мира
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об участии его страны в переделе мира после пандемии коронавируса.
Lenta.ru 13:02
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Экономика
Проект строительства перехода на Сахалин вернули на доработку
Компания "РЖД" выявила замечания к основным проектным решениям по строительству железнодорожной линии с транспортным переходом, который соединит Сахалин с материком, и вернула их на доработку, сообщил во вторник ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.
ТАСС 03:05
Происшествия
В Москве начали проверку из-за видео с избиением задержанного
Московская полиция начала служебную проверку после публикации видеоролика, на котором якобы правоохранитель бьет мужчину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 07:37
Футбол
Карпин может возглавить «Локомотив»
По информации Tutto Mercato Web, «железнодорожники» решили доверить команду наставнику «Ростова» Валерию Карпину, и якобы переговоры, которые длятся несколько недель, близки к успешному завершению.
Евро-футбол.ру вчера в 13:15
Происшествия
В Геленджике за получение взятки задержали двух сотрудников ДПС
24 и 39-летнего полицейских обвинили в получении взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору.
КП - Кубань 11:29
Происшествия
Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине
Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
Шоу-бизнес
Незадолго до инсульта Татьяна Буланова жаловалась на безденежье
Незадолго до инсульта российская певица Татьяна Буланова жаловалась на полное безденежье.
Evo-rus.com 19 апреля в 14:03
Гаджеты
В Сети появились качественные рендеры смартфона Oppo A92s
Качественные рендеры девайса накануне появились на просторах социальных сетей.
NewInform 19 апреля в 02:54
Музыка
«Ночные Снайперы» сыграют два онлайн-концерта
Концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные Снайперы" состоится 22 апреля 2020 года в программе "Вечерний Unplugged" Первого канала.
ИА InterMedia вчера в 10:54
Шоу-бизнес
В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной
В больнице рассказали о состоянии «заторможенной и впавшей в депрессию» народной артистки России Надежды Бабкиной.
Lenta.ru 12:00
Общество
Соловьев навсегда выгнал украинского эксперта из своего шоу
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на телеканале "Россия 1" уже окончательно выгнал из своей программы украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
РИА Новости 18:35