Политика

ГородовойГородовойСША припугнули сторонников «Северного потока-2» в Европе

Представитель американского посольства в Германии заявил, что Россия своим проектом газопровода «Северный поток — 2» преследует не экономические, а политические интересы: будет усилена зависимость европейских стран от российского газа.
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США предупредили сторонников СП-2 об угрозе для безопасности ЕС

News.ru10:01

США припугнули сторонников «Северного потока — 2» в Европе

РЕН ТВ09:54

США предупредили об угрозах «Северного потока-2» для безопасности в Европе

Lenta.ru08:31

США пригрозили европейским сторонникам «Северного потока - 2»

Газета.Ru09:04

США припугнули сторонников «Северного потока – 2» в Европе

Общественная служба новостей08:37

Посольство США в Германии припугнуло подрядчиков стройки «Северного потока – 2»

Взгляд.ру07:37

Клинцевич объяснил, почему Европа откажется «сдать» «Северный поток — 2» американцам

ФАН09:52
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Здоровье

В Саратовской области заявили о росте числа внебольничных пневмоний

Число внебольничных пневмоний в Саратовской области в текущем году возросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что связано с циркуляцией коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
РИА Новости 13:03
Общество

В Хабаровске арестовали водителя «Фургаломобиля»

РБК 09:24
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Происшествия

Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2

Российская газета 02:49
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Происшествия

СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге

Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело после столкновения двух грузовых поездов в Петербурге.
RT на русском 11:02
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Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
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Кино

Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»

Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта.
RT на русском 07:59
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Происшествия

СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 10:49
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Здоровье

Мясников указал на 4 ключевых показателя здоровья человека

Российский специалист полагает, что гражданам следует уделять особое внимание объему талии, показателям сахара, значениям артериального давления и уровню холестерина.
Evo-rus.com 03:12
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Энергетика

Китай сократил объемы закупки газа из России

Всего с начала 2020 года Россия поставила в Китай 1,27 млрд кубов газа, мощности газопровода "Сила Сибири" используются всего на 60%.
МонаВиста 04:34
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Армия и оружие

Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии

Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM вчера в 06:48
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Экономика

Скорость доставки иностранных онлайн-покупок увеличат

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил доработать правила трансграничной онлайн-торговли: это позволит сократить сроки доставки товаров, а продавцам – снизить издержки.
Вести.Ru 06:50
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
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Технологии

Google соединит США, Великобританию и Испанию новым сетевым кабелем

В корпорации заявили, что внедряют в сеть кабелей передовые технологии. Таким образом, значительно обновятся старые действующие линии.
Evo-rus.com 09:40
Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
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Происшествия

В Москве мужчина в ходе конфликта ранил пассажира автобуса

На юго-западе Москвы между пассажирами автобуса произошёл конфликт, в результате которого мужчина нанёс оппоненту ножевое ранение.
RT на русском 10:38
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Политика

Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
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Экономика

Жителям России назвали сроки девальвации рубля

Если стоимость барреля нефти снизится до 35-40 долларов, то курс рубля к американской валюте составит 75 рублей.
Live24 02:17
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Общество

Александр и Софья стали самыми популярными именами в июне в Москве

ТАСС 03:13
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Политика

Песков заявил, что в Кремле не знали о коронавирусе у Лукашенко

РЕН ТВ 11:54
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Общество

Большинство россиян отказалось от электронных трудовых книжек

56% работающих участников опроса не намерены отказываться от бумажного формата, 6% уже оформили электронную трудовую книжку и еще 29% планируют это сделать.
Дни.ру 07:07
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
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Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
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Транспорт

В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
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Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

Известия вчера в 08:46
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Хоккей

Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура»

Главный тренер хоккейного клуба «Амур» Александр Гулявцев оставил команду.
CT news 06:48
Общество

Xbox Series X лучше PlayStation 5, заявил глава Valve Гейб Ньюэлл

3DNews 09:29
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Происшествия

Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом

В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
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Шоу-бизнес

Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной

Звезда Playboy Сорайя Вучелич заявила, что состоит в отношениях с мужем Ксении Бородиной Курбаном Омаровым.
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Религия

В храме Христа Спасителя прошла литургия в честь Дня крещения Руси

НТВ 12:48
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Общество

Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во время рабочей поездки в Ноттингем во вторник, 28 июля, о появляющихся признаках второй волны коронавируса в странах Европы.
Известия 07:55
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Как работают Яндекс.Новости?
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