Политика

ГородовойГородовойСША припугнули сторонников «Северного потока-2» в Европе

Представитель американского посольства в Германии заявил, что Россия своим проектом газопровода «Северный поток — 2» преследует не экономические, а политические интересы: будет усилена зависимость европейских стран от российского газа.
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США предупредили сторонников СП-2 об угрозе для безопасности ЕС

News.ru10:01

США припугнули сторонников «Северного потока — 2» в Европе

РЕН ТВ09:54

Посольство США в Германии припугнуло подрядчиков стройки «Северного потока – 2»

Взгляд.ру07:37

США пригрозили европейским сторонникам «Северного потока - 2»

Газета.Ru09:04

США припугнули сторонников «Северного потока – 2» в Европе

Общественная служба новостей08:37

Клинцевич объяснил, почему Европа откажется «сдать» «Северный поток — 2» американцам

ФАН09:52

США предупредили об угрозах «Северного потока-2» для безопасности в Европе

Lenta.ru08:31
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:00, Ашберн
Футбол

Черышев отказался переходить в «Зенит»

Газета.Ru 10:35
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Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
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Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
1,4K
Общество

Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

РБК 11:09
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Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
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Автоспорт

Россиянин Роберт Шварцман лидирует в Формуле-2 после шести этапов

Mirmol.ru 08:52
Общество

Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием

Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 08:55
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Политика

Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении войсковой части 3214 Внутренних войск МВД заявил, что бессимптомно перенёс коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:50
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Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
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Здоровье

В Приангарье медучреждения возвращаются к обычному режиму работы

Медучреждения Иркутской области, перепрофилированные для лечения больных с COVID-19, начинают возвращаться к обычному режиму работы, сообщает пресс-службы правительства Приангарья.
РИА Новости 08:54
2
Происшествия

СК возбудил дело после столкновения двух электровозов в Петербурге

«Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту столкновения двух электровозов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», - говорится в сообщении.
Rambler News Service 11:12
Общество

Россияне с детьми от 16 до 18 лет получат выплату в 10 тысяч рублей

Денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 16 до 18 лет получат российские семьи.
Экономика сегодня 07:17
48
Общество

Половина месячной нормы осадков выпала в Петербурге за 40 минут

Русская Планета 11:40
Общество

Задержанных в Минске журналистов отпустили из милиции

Все задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске журналисты отпущены из милиции, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
РИА Новости 10:03
48
Общество

В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 01:36
1,9K
Здоровье

Пациенток роддомов, заразившихся коронавирусом, выявили в Татарстане

В Татарстане зафиксированы случаи заражения коронавирусом у женщин, находящихся в роддомах.
Вечерняя Казань 09:40
9
Общество

Вторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий

Москва, 28 июля 2020, 13:51 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года.
REGNUM 06:51
28
Общество

Международное сообщество приступило к сборке реактора проекта ITER

Интерфакс 06:29
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой

Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
4
Финансы

Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
663
Происшествия

Выпавший из окна в Москве ребенок находится в тяжелом состоянии

РИА Новости 10:50
15
Общество

ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса

В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru 10:21
54
Общество

МТС получил первую лицензию на 5G в России

МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
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Армия и оружие

Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными

Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости 11:44
22
Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 26 июля в 13:46
12
Футбол

Тренер «Чертаново» Осинькин возглавил «Крылья Советов»

Коммерсантъ 04:10
1
Происшествия

СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 10:49
14
Общество

Путин получил иск за ущемление прав детей старше 16 лет

Штаб депутата Юлии Галяминой обратился в суд с коллективным иском родителей, воспитывающих детей старше 16 лет.
Rusbankrot.ru 09:22
17
Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
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Как работают Яндекс.Новости?
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