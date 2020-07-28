Политика
Lenta.ruСША припугнули сторонников «Северного потока-2» в Европе
Власти США припугнули сторонников «Северного потока-2» в Европе, заявив, что Россия с помощью проекта будет усиливать и эксплуатировать европейскую зависимость от газа. Это следует из заявления представителя американского посольства в Германии, которое он сделал Deutsche Welle.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:25, Ашберн
Общество
Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь предложил Ивану Сафронову заключить сделку, но он отказался. Об этом ТАСС рассказал адвокат Иван Павлов.
BFM.ru 08:45
Общество
Игрок клуба Михаил Скипский покинул комиссию по работе с детьми после секс-скандала
Михаил Скипский по собственному желанию ушел из комиссии Международной ассоциации клубов (МАК) по работе с детьми и молодежью.
Общественная служба новостей 10:14
Здоровье
Саратовскую систему здравоохранения ждет масштабная оптимизация
Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
REGNUM 05:52
Финансы
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
Общество
Посол США в Корее сбрил усы, которые оскорбляли корейцев
Ryu Seung-Il / ZUMAPRESS.com / Википедия Посол США в Южной Корее Гарри Харрис сбрил усы, которые не нравились корейцам.
РЕН ТВ 07:31
Игры
VNN: в Left 4 Dead 2 выйдет новая сюжетная кампания
CyberSport.ru вчера в 13:16
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
Общество
Свердловский губернатор объяснил, почему не открывает торговые центры
Главу региона спросили, почему он не отменяет запрет на работу торговых центров.
REGNUM 08:22
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Футбол
«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ
RT на русском 10:18
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
Общество
Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"
Согласно документу, из общего доступа в залах необходимо убрать книги, возрастная маркировка которых не позволяет их выдавать детям.
Интерфакс вчера в 13:06
Происшествия
Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом
В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
ЖКХ
Губернатор Кубани предложил наложить мораторий на строительство в энерго- и водо- дефицитных территориях
28 июля в администрации Краснодарского края проходит совещание, посвященное водоснабжению края.
Ясно 08:19
Политика
Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400
RT на русском 07:44
Армия и оружие
Азербайджан объявил о проведении совместных военных учений с Турцией
РБК вчера в 07:52
Политика
В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
RT на русском 06:26
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Происшествия
СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми
СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:06
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Происшествия
В московском метро начали проводить масочные рейды
В московском метро начали проводить масочные рейды.
Мослента 07:14
Экономика
В ООН подсчитали потери туризма из-за пандемии коронавируса
Потери международного туристического сектора из-за распространения нового типа коронавируса в 2020 году достигли 320 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает убытки в этой области из-за экономического кризиса в 2009 году, сообщила в своём пресс-релизе Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).
РИА Новости 08:30
Общество
Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Минске
В Минске милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Белоруссии Наталью Федосенко, сообщает ТАСС.
BFM.ru 09:30
Общество
Росгвардия выпустила клип по мотивам игры The Last of Us
Росгвардия записала кавер на заглавную песню игры The Last of Us и выпустила клип на него. Название кавера — «Trust Us» («Верьте в нас»).
Афиша Daily 08:04
Общество
Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Крыму на коронавирус
Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что в Крыму проверяют морскую воду, а также аквапарки и бассейны на наличие коронавируса.
RT на русском 09:27
Происшествия
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru 06:37
Футбол
Нападающий «Реала» Диас заразился коронавирусом
Мадрид, 28 июля 2020, 15:34 — REGNUM Форвард мадридского «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом.
REGNUM 08:34