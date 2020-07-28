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Общество Посол США в Корее сбрил усы, которые оскорбляли корейцев Ryu Seung-Il / ZUMAPRESS.com / Википедия Посол США в Южной Корее Гарри Харрис сбрил усы, которые не нравились корейцам.

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Экономика В ООН подсчитали потери туризма из-за пандемии коронавируса Потери международного туристического сектора из-за распространения нового типа коронавируса в 2020 году достигли 320 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает убытки в этой области из-за экономического кризиса в 2009 году, сообщила в своём пресс-релизе Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).

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