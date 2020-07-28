Политика

Lenta.ruLenta.ruСША припугнули сторонников «Северного потока-2» в Европе

Власти США припугнули сторонников «Северного потока-2» в Европе, заявив, что Россия с помощью проекта будет усиливать и эксплуатировать европейскую зависимость от газа. Это следует из заявления представителя американского посольства в Германии, которое он сделал Deutsche Welle.
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США предупредили сторонников СП-2 об угрозе для безопасности ЕС

News.ru10:01

США припугнули сторонников «Северного потока — 2» в Европе

РЕН ТВ09:54

Посольство США в Германии припугнуло подрядчиков стройки «Северного потока – 2»

Взгляд.ру07:37

США пригрозили европейским сторонникам «Северного потока - 2»

Газета.Ru09:04

США припугнули сторонников «Северного потока – 2» в Европе

Общественная служба новостей08:37

Клинцевич объяснил, почему Европа откажется «сдать» «Северный поток — 2» американцам

ФАН09:52

США предупредили об угрозах «Северного потока-2» для безопасности в Европе

Lenta.ru08:31
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Общество

Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием

Следователь предложил Ивану Сафронову заключить сделку, но он отказался. Об этом ТАСС рассказал адвокат Иван Павлов.
BFM.ru 08:45
157
Общество

Игрок клуба Михаил Скипский покинул комиссию по работе с детьми после секс-скандала

Михаил Скипский по собственному желанию ушел из комиссии Международной ассоциации клубов (МАК) по работе с детьми и молодежью.
Общественная служба новостей 10:14
3
Здоровье

Саратовскую систему здравоохранения ждет масштабная оптимизация

Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
REGNUM 05:52
26
Финансы

Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
487
Общество

Посол США в Корее сбрил усы, которые оскорбляли корейцев

Ryu Seung-Il / ZUMAPRESS.com / Википедия Посол США в Южной Корее Гарри Харрис сбрил усы, которые не нравились корейцам.
РЕН ТВ 07:31
Игры

VNN: в Left 4 Dead 2 выйдет новая сюжетная кампания

CyberSport.ru вчера в 13:16
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Происшествия

В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда

В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
282
Общество

Свердловский губернатор объяснил, почему не открывает торговые центры

Главу региона спросили, почему он не отменяет запрет на работу торговых центров.
REGNUM 08:22
9
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
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Футбол

«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ

RT на русском 10:18
Общество

РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
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Общество

Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"

Согласно документу, из общего доступа в залах необходимо убрать книги, возрастная маркировка которых не позволяет их выдавать детям.
Интерфакс вчера в 13:06
26
Происшествия

Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом

В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
32
Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
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Армия и оружие

Афганские террористы обещают прекратить огонь ради Курбан-байрама

News.ru 10:05
ЖКХ

Губернатор Кубани предложил наложить мораторий на строительство в энерго- и водо- дефицитных территориях

28 июля в администрации Краснодарского края проходит совещание, посвященное водоснабжению края.
Ясно 08:19
Политика

Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400

RT на русском 07:44
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Армия и оружие

Азербайджан объявил о проведении совместных военных учений с Турцией

РБК вчера в 07:52
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Политика

В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске

RT на русском 06:26
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Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
139
Происшествия

СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми

СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:06
5
Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
537
Происшествия

В московском метро начали проводить масочные рейды

В московском метро начали проводить масочные рейды.
Мослента 07:14
7
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
1,4K
Экономика

В ООН подсчитали потери туризма из-за пандемии коронавируса

Потери международного туристического сектора из-за распространения нового типа коронавируса в 2020 году достигли 320 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает убытки в этой области из-за экономического кризиса в 2009 году, сообщила в своём пресс-релизе Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).
РИА Новости 08:30
Общество

Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Минске

В Минске милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Белоруссии Наталью Федосенко, сообщает ТАСС.
BFM.ru 09:30
20
Общество

Росгвардия выпустила клип по мотивам игры The Last of Us

Росгвардия записала кавер на заглавную песню игры The Last of Us и выпустила клип на него. Название кавера — «Trust Us» («Верьте в нас»).
Афиша Daily 08:04
10
Общество

Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Крыму на коронавирус

Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что в Крыму проверяют морскую воду, а также аквапарки и бассейны на наличие коронавируса.
RT на русском 09:27
30
Происшествия

В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин

Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru 06:37
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Футбол

Нападающий «Реала» Диас заразился коронавирусом

Мадрид, 28 июля 2020, 15:34 — REGNUM Форвард мадридского «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом.
REGNUM 08:34
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