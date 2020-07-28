Политика
Lenta.ruСША припугнули сторонников «Северного потока-2» в Европе
Власти США припугнули сторонников «Северного потока-2» в Европе, заявив, что Россия с помощью проекта будет усиливать и эксплуатировать европейскую зависимость от газа. Это следует из заявления представителя американского посольства в Германии, которое он сделал Deutsche Welle.
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Политика
В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
Правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные акции, действуют корректно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:26
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
Общество
В институте Росгидромета опровергли прогноз о магнитной буре
Москва, 28 июля 2020, 13:39 — REGNUM Мощной магнитной бури на Земле в ближайшие дни не ожидается.
REGNUM 06:39
Наука
Новый ледниковый период наступит на Земле через 100 тыс. лет
Новый ледниковый период на планете Земля наступит через 100 тыс. лет.
Плюс один +1 08:35
Происшествия
Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве
В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
Футбол
Тренер «Чертаново» Осинькин возглавил «Крылья Советов»
С 2016 года Игорь Осинькин был главным тренером ФК «Чертаново».
Коммерсантъ 04:10
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Шоу-бизнес
Петросян впервые показал фото с 31-летней женой
Евгений Петросян появился на репетиции своего нового шоу с молодой супругой Татьяной Брухуновой.
Народные новости 07:52
Экономика
ЦБ: экономика России восстановится к уровню 2019 года в 2022-м
Российская экономика восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
Коммерсантъ 07:48
Общество
Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию
Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию «Ракета».
Lenta.ru 07:54
Шоу-бизнес
Лоза осудил Лолиту за высокие гонорары
В интервью «Вечерней Москве» певец и композитор Юрий Лоза поделился своими размышлениями о заработке отечественных артистов.
Что происходит 06:38
Футбол
Нападающий «Реала» Диас заразился коронавирусом
Нападающий мадридского "Реала" Мариано Диас заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 08:18
Футбол
Семак не согласен, что «Зенит» скучный. Интервью о стиле игры, Азмуне, Дзюбе, Ловрене и судьбе России в ЛЧ
Дорский поговорил с тренером чемпиона России.
Sports.ru 03:23
Общество
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Бывший журналист и бывший советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, отказался заключить сделку со следствием.
Известия 08:32
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия вчера в 08:37
Происшествия
Удальцова арестовали на 10 суток из-за акции в поддержку Фургала
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов отправлен под административный арест на 10 суток.
Росбалт 08:04
Происшествия
Два грузовых поезда сошли с рельсов после столкновения в Петербурге
Два грузовых состава столкнулись и сошли с рельсов во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС.
RT на русском 08:15
Спорт
Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт вчера в 05:39
Общество
Гейб Ньюэлл считает, что Xbox Series X лучше PS5
Глава Valve Гейб Ньюэлл поделился мнением о PlayStation 5 и Xbox Series X на телешоу в Новой Зеландии.
Cyber.sports.ru 08:12
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Общество
Чемезов отчитался перед Путиным о работе «Ростеха» в 2019 году
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов представил президенту Владимиру Путину доклад о деятельности корпорации в 2019 году.
Коммерсантъ 08:32
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Эпидемиологическая ситуация в Абхазии признана благополучной. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
ToDay News Ufa 08:09
Технологии
Google соединит США, Великобританию и Испанию новым сетевым кабелем
Последний кабель, названный "Грейс Хоппер", будет проложен по морю и выйдет в Великобритании, в Корнуолле.
Chelindustry.ru 05:53
Религия
В Саратовской области православные отмечают 1032-летие крещения Руси
Вслед за Киевом религию приняли и другие города, но Крещение Руси продлилось еще несколько столетий, пока христианство не победило языческие верования.
КП - Саратов 02:16
Политика
Cоперница Лукашенко назвала Крым «фактически российским»
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью "Еврорадио" заявила, что Крым фактически является территорий Российской Федерации.
Московский Комсомолец вчера в 17:45
Общество
«Роснефть» с 1 октября переведет часть штата на сокращенную пятидневку
Руководство НК "Роснефть" внедряет комплекс мер по сохранению здоровья сотрудников и обеспечению непрерывности и эффективности деятельности в условиях ограничений и рисков, вызванных пандемией, сообщили "Интерфаксу" в компании.
Интерфакс 08:23
Политика
Сатановский назвал главный страх США перед Россией
Ряд средств массовой информации, ссылаясь на заявление политического эксперта Евгения Сатановского, сообщил о причинах обеспокоенности Соединенных Штатов перед новейшей разработкой России в сфере вооружений.
Военное дело вчера в 04:03
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35