Политика

Lenta.ruLenta.ruСША припугнули сторонников «Северного потока-2» в Европе

Власти США припугнули сторонников «Северного потока-2» в Европе, заявив, что Россия с помощью проекта будет усиливать и эксплуатировать европейскую зависимость от газа. Это следует из заявления представителя американского посольства в Германии, которое он сделал Deutsche Welle.
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США припугнули сторонников «Северного потока – 2» в Европе

Общественная служба новостей08:37

Посольство США в ФРГ предостерегло фирмы от участия в «Северном потоке – 2»

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США предупредили об угрозах «Северного потока-2» для безопасности в Европе

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На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
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В институте Росгидромета опровергли прогноз о магнитной буре

Москва, 28 июля 2020, 13:39 — REGNUM Мощной магнитной бури на Земле в ближайшие дни не ожидается.
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Новый ледниковый период наступит на Земле через 100 тыс. лет

Новый ледниковый период на планете Земля наступит через 100 тыс. лет.
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В интервью «Вечерней Москве» певец и композитор Юрий Лоза поделился своими размышлениями о заработке отечественных артистов.
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Нападающий мадридского "Реала" Мариано Диас заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
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Бывший журналист и бывший советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, отказался заключить сделку со следствием.
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Два грузовых состава столкнулись и сошли с рельсов во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС.
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Глава Valve Гейб Ньюэлл поделился мнением о PlayStation 5 и Xbox Series X на телешоу в Новой Зеландии.
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Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
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Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов представил президенту Владимиру Путину доклад о деятельности корпорации в 2019 году.
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