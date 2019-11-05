Политика

Российская газетаРоссийская газетаСША прислали в Киев главу ЧВК для покупки компании «Мотор-Сич»

Как ранее писала "РГ", в августе, когда две китайские компании приобрели более половины акций предприятия, в Киев срочно нагрянул тогда еще занимавший пост советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
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с чего всё началось
Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает
 Wall Street Journal (WSJ).
РБК08:18

Подробнее о событии

WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич»

РБК08:18

США стремятся сорвать покупку Китаем украинской компании

Газета.Ru08:42

WSJ: основатель компании Blackwater изучает возможность приобретения «Мотор Сич»

ТАСС10:48

Советник Трампа хочет купить украинского производителя авиадвигателей

Ведомости08:57

Wall Street Journal: США решили выкупить украинскую компанию раньше Китая

Телеканал 360°10:02

СМИ сообщили о переговорах основателя Blackwater о покупке украинского «Мотор Сич»

Взгляд.ру10:05

Основатель ЧВК Blackwater может купить украинский «Мотор Сич»

News.ru09:59
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American businessman, former U.S. Navy SEAL officer and founder of the government services and security company Blackwater USA, now known as Academi. He served as its CEO until 2009 and later as chairman, until Blackwater Worldwide was sold in 2010 to a group of investors. Prince currently heads the private equity firm Frontier Resource Group and is chairman of Hong Kong-listed Frontier Services Group Ltd. He is the brother of U.S. Secretary of Education Betsy DeVos.
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