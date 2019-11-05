с чего всё началось

Как ранее писала "РГ", в августе, когда две китайские компании приобрели более половины акций предприятия, в Киев срочно нагрянул тогда еще занимавший пост советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

США прислали в Киев главу ЧВК для покупки компании «Мотор-Сич»

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.

Технологии «Microsoft» представляет обновленный логотип браузера Edge Компания «Microsoft» обновляет логотип своего нового браузера Edge, основывающегося на движке Chromium.

Космос «Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.

Здоровье О пользе чая для организма мужчин и женщин поведали медики Медики поведали о том, что чай благодаря флавоноидам полезен для организма мужчин и женщин.

Наука Лекарство от диабета может помочь в борьбе с курением Специалисты провел исследование и узнали, что лекарство для лечения диабета второго типа поможет курильщикам в борьбе с привычкой.

Авто Компания BMW выпустила гибридный X3 с подключаемым модулем Немецкий автопроизводитель запустил электрическую версию кроссовера X3 под названием xDrive30e. Новинка оснащена трансмиссией PHEV.

Энергетика «Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому» Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.

Политика Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку "Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.

Политика Варшава увидела угрозу в интеграции России и Белоруссии Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сближение России и Белоруссии угрозой для существующего баланса сил в Европе.

Игры Red Dead Redemption 2 вышла на ПК Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.

Космос NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.

Игры Компания Blizzard продемонстрировала трейлер геймплея Diablo IV На фестивале BlizzCon 2019 компания Blizzard Entertainment представила трейлер геймплея Diablo IV.

Политика Пентагон опасается развития военного ИИ в России Как сообщает РИА "Новости", министр обороны США призывает Вашингтон не отставать от других держав, когда речь идет о развитии ИИ.

Армия и оружие В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Авто Infiniti опубликовала изображение нового купе-кроссовера Infiniti QX55 В компании рассказали, что впервые представили эскизы Infiniti QX55 еще летом 2019 года в рамках «Конкурса элегантности», прошедшего в Пеббл-Бич.

Армия и оружие Зеленский решил создать военную полицию «В структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган — военная полиция», — сказал Зеленский на встрече с руководством Верховного Совета и правительством.

Шоу-бизнес В маму или папу: Решетова рассказала о внешности сына от Тимати Спора о "похожести" малыша на маму и папу не избежать, пошутила модель. Многие подписчики рассказали Анастасии, на кого похожи их дети.

Шоу-бизнес Сергей Жигунов продал дачу после расставания с Анастасией Заворотнюк Заграевский дружил с артистом — ходил к нему в гости. По словам мужчины, поначалу Жигунов приезжал на дачу с женой Верой Новиковой.

Политика Трамп предложил Мексике помощь в борьбе с наркокартелями Президент Мексики Лопес Обрадор заявил, что готов обсудить помощь со стороны США, но считает, что она не потребуется, передает издание Milenio.

Экономика «Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens Владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов просит правительство не заключать СПИК также и с производителями ГТБМ, в которых есть доля у нерезидента РФ (письмо от 23 октября есть у "Ъ").

Происшествия В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.