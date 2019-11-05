с чего всё началось

Как ранее писала "РГ", в августе, когда две китайские компании приобрели более половины акций предприятия, в Киев срочно нагрянул тогда еще занимавший пост советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

США прислали в Киев главу ЧВК для покупки компании «Мотор-Сич»

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Политика В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Армия и оружие Эрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти США в срыве обязательств по отводу союзных коалиции курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Общество Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions Двух участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину - задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в "ВТБ-арене" в Москве.

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Происшествия На Октябрьской железной дороге произошел сбой в движении поездов На нескольких направлениях Октябрьской железной дороги из-за неблагоприятных погодных условий произошел сбой в движении поездов.

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.

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Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказался признавать сына Оксаны Воеводиной своим Бывший король Малайзии Мухаммад V не признает своего сына: таким образом экс-правитель ответил на уверения Оксаны Воеводиной о том, что она родила ребенка именно от своего супруга из малазийской королевской семьи.

Политика В Госдепе назвали «Северный поток — 2» угрозой приоритетам США В Госдепартаменте США заявили, что газопровод «Северный поток — 2» ставит под угрозу приоритеты Вашингтона касательно энергетической безопасности стран Европы.