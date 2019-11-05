Политика
Российская газетаСША прислали в Киев главу ЧВК для покупки компании «Мотор-Сич»
Как ранее писала "РГ", в августе, когда две китайские компании приобрели более половины акций предприятия, в Киев срочно нагрянул тогда еще занимавший пост советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
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Футбол
«Барселона» не сумела обыграть «Славию» в матче Лиги чемпионов
RT на русском 14:51
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
РИА Новости 12:03
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов
"Зенит" на своем поле уступил немецкой команде "РБ Лейпциг" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов - встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Газета.Ru 14:59
Происшествия
СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следственный комитет РФ опубликовал в интернете записи с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, а также видео следственных действий с обвиняемым в убийстве шестилетнего ребенка.
Российская газета 03:53
Наука
Лекарство от диабета может помочь в борьбе с курением
Специалисты провел исследование и узнали, что лекарство для лечения диабета второго типа поможет курильщикам в борьбе с привычкой.
ФедералПресс 06:55
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Музыка
Снятый в Петербурге новый клип фронтмена Rammstein появился в Сети
Невские Новости 05:02
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти США в срыве обязательств по отводу союзных коалиции курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии.
РБК 08:32
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия 12:34
Общество
В украинском Калуше открыли мемориальную доску в честь капитана СС
Евразия Daily 08:43
Общество
Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions
Двух участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину - задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в "ВТБ-арене" в Москве.
Интерфакс 13:10
Кино
Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября
«Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.
Профиль вчера в 07:22
Общество
Меркель рассказала, чем собиралась заняться на пенсии в ГДР
РИА Новости 12:31
Происшествия
На Октябрьской железной дороге произошел сбой в движении поездов
На нескольких направлениях Октябрьской железной дороги из-за неблагоприятных погодных условий произошел сбой в движении поездов.
РБК 14:10
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Политика
США официально начали выход из Парижского соглашения
Администрация президента Дональда Трампа официально уведомила ООН о грядущем выходе США из Парижского соглашения по климату.
Коммерсантъ вчера в 20:09
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Общество
В России подали иск о моральной компенсации на 100 трлн рублей
Рекордный иск в размере 100 триллионов рублей о компенсации морального вреда поступил в Первомайский районный суд Оренбургской области, передает ТАСС.
Дождь вчера в 07:00
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Экономика
«Траст» и «Открытие» договорились с «Сафмаром»
Банк «Траст», банк «Открытие» и группа «Сафмар» Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров.
Коммерсантъ 09:39
Шоу-бизнес
Кристину Асмус и Гарика Харламова хотят лишить родительских прав
Хейтеры Кристины и Гарика Харламова стали добиваться того, чтобы их лишили родительских прав.
Bimru.ru вчера в 07:23
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался признавать сына Оксаны Воеводиной своим
Бывший король Малайзии Мухаммад V не признает своего сына: таким образом экс-правитель ответил на уверения Оксаны Воеводиной о том, что она родила ребенка именно от своего супруга из малазийской королевской семьи.
Газета.Ru 13:01
Гаджеты
LG представила планшет на чипсете трёхлетней давности
Игромания.ру 13:42
Политика
В Госдепе назвали «Северный поток — 2» угрозой приоритетам США
В Госдепартаменте США заявили, что газопровод «Северный поток — 2» ставит под угрозу приоритеты Вашингтона касательно энергетической безопасности стран Европы.
RT на русском 14:32
Армия и оружие
На Украине закупили тысячи бракованных бронежилетов для армии
Пять чиновников Минобороны Украины оказались причастны к закупке для ВСУ 11 тысяч бракованных бронежилетов на общую сумму 100 млн гривен.
РЕН ТВ 12:13