Политика

Российская газетаРоссийская газетаСША прислали в Киев главу ЧВК для покупки компании «Мотор-Сич»

Как ранее писала "РГ", в августе, когда две китайские компании приобрели более половины акций предприятия, в Киев срочно нагрянул тогда еще занимавший пост советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
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с чего всё началось
Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает
 Wall Street Journal (WSJ).
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American businessman, former U.S. Navy SEAL officer and founder of the government services and security company Blackwater USA, now known as Academi. He served as its CEO until 2009 and later as chairman, until Blackwater Worldwide was sold in 2010 to a group of investors. Prince currently heads the private equity firm Frontier Resource Group and is chairman of Hong Kong-listed Frontier Services Group Ltd. He is the brother of U.S. Secretary of Education Betsy DeVos.
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