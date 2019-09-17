Политика

Газета.RuГазета.RuСША привели в боевую готовность войска

Американский вице-президент Майк Пенс сообщил, что Соединенные Штаты привели в боевую готовность свои войска.
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США приготовились к войне

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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 13:14, Вашингтон
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Майк Пенс
Американский политик
48-й вице-президент США, представляющий Республиканскую партию. С 2013 по 2017 год занимал должность губернатора штата Индиана, ранее представлял штат в Конгрессе.
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