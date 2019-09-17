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США привели в полную боевую готовность свои войска

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Общество Дума поддержала законопроект об электронных трудовых книжках Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о введении электронных трудовых книжек.

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