Политика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg: США признали бесполезность мер по «Северному потоку — 2»

Санкции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" не смогут остановить его строительство, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.
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Американский эксперт: США попытаются уничтожить «Северный поток — 2» через посредников

Телеканал 360°07:19

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Российская газетавчера в 23:00

Bloomberg: США признали бесполезность мер по «Северному потоку — 2»

РИА Новости00:29

Bloomberg: США признали беспомощность перед «Северным потоком — 2»

RT на русском00:42

В США признали беспомощность перед «Северным потоком-2»

Lenta.ruвчера в 23:19

Bloomberg: в США признали, что не смогут помешать завершению «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 22:32

СМИ узнали о признании США бесполезности мер против «Северного потока-2»

РБК01:09
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Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
RT на русском 06:43
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Прокуратура: найденную в выгребной яме на Кубани девочку изнасиловали

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в хуторе Родниковском 19 ноября девятилетняя девочка ушла гулять и не вернулась.
Кубань 24 05:30
Здоровье

Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно

Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Плюс один +1 16 декабря в 10:21
Общество

В США нашли заброшенный из-за санкций особняк российского олигарха

RuNews24.ru вчера в 17:23
Игры

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Cyber.sports.ru 05:19
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
Политика

В ЕС признали, что на Украине появился независимый оператор ГТС

Энергетический союз ЕС признал завершенным создание на Украине независимого оператора газотранспортной системы, говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости вчера в 11:34
Общество

Fiat Chrysler и PSA договорились о слиянии

Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler (FCA) и французский автогигант Groupe PSA (производитель Peugeot, Citroen, Opel) подписали соглашение о слиянии, говорится в сообщении пресс-службы французского автоконцерна.
Ведомости 03:59
Футбол

В РФС подтвердили ошибку главного арбитра матча «Краснодар» — ЦСКА

В матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и ЦСКА главный арбитр Василий Казарцев допустил ошибку и должен был назначить пенальти.
REGNUM 05:35
Общество

Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева

Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
Lenta.ru 07:03
Политика

Борис Джонсон запретил министрам ехать на Давосский форум

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании и лидер победившей на парламентских выборах 12 декабря консервативной партии, запретил министрам нового правительства ехать на саммит Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Ведомости 06:38
Кино

Появились отзывы первых зрителей «Звездных Войн» в России

Финальные титры картины зрители встретили продолжительными аплодисментами, а после обсуждали картину с журналистами и в социальных сетях.
РИА Новости 03:30
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
Общество

Внук экс-главы ФСО Мурова просит у Путина монополию на миграционный рынок России. Просто министр Колокольцев не тянет

Не секрет, что 24-летний Никита Муров является внуком экс-начальника ФСО Евгения Мурова и сыном председателя правления ПАО "ФСК ЕЭС" Андрея Мурова, а руководит он "Бронка групп" с конца 2017 года.
47 новостей 06:49
Происшествия

В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом

Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Газета.Ru 05:17
Политика

Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января

Компания "Оператор ГТС Украины" и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии.
ТАСС 05:56
Технологии

В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах

Выручит лишь удаление приложения и его повторная установка, но из-за этого пользователи уйдут из группового чата и потеряется история переписки.В настоящее время стала доступна возможность отладки параметров с помощью браузера и веб-интерфейса приложения WhatsApp.
Уфимские Заметки 05:20
Армия и оружие

В Сирии повторно испытали российские Су-57

Минобороны России повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в Сирии, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.
Газета.Ru 05:06
Происшествия

Мужчина умер после падения на катке на Красной площади

Известия 06:59
Политика

В Кремле оценили возможные санкции США против «Северного потока-2»

В Кремле оценили возможные санкции США против "Северного потока-2".
Piter.tv 06:30
Общество

В Волгоградской области объявили 31 декабря выходным днем

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о выходном дне 31 декабря, сообщается на сайте регионального правительства 18 декабря.
Известия 07:21
Происшествия

Во время столкновений у Рады пострадали 23 правоохранителя

РИА Новости 07:16
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
Газета.Ru вчера в 09:53
Армия и оружие

Патрушев сообщил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию

Террористы из запрещенной в России группировки «Исламское государство» укрепляют свои позиции в Афганистане и готовят плацдарм для вторжения в Центральную Азию через Таджикистан и Туркменистан.
РБК 05:41
Технологии

Названы самые популярные приложения за последние 10 лет

ToDay News Ufa вчера в 07:16
Киберспорт

Blizzard назвала дату релиза Warcraft III: Reforged

CyberSport.ru вчера в 17:05
Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
РИА Новости вчера в 21:13
Политика

Россия обсудит соглашение по газу с ЕС и Украиной 19 декабря

Россия, Украина и ЕС 19 декабря проведут трёхсторонние консультации, в ходе которых обговорят параметры будущего соглашения по газу.
News.ru 07:13
Политика

Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
РБК 06:24
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