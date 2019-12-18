Санкции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" не смогут остановить его строительство, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.

Происшествия В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.

Общество Fiat Chrysler и PSA договорились о слиянии Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler (FCA) и французский автогигант Groupe PSA (производитель Peugeot, Citroen, Opel) подписали соглашение о слиянии, говорится в сообщении пресс-службы французского автоконцерна.

Политика Борис Джонсон запретил министрам ехать на Давосский форум Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании и лидер победившей на парламентских выборах 12 декабря консервативной партии, запретил министрам нового правительства ехать на саммит Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Политика Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту "При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.

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Армия и оружие В Сирии повторно испытали российские Су-57 Минобороны России повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в Сирии, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.

Общество В Волгоградской области объявили 31 декабря выходным днем Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о выходном дне 31 декабря, сообщается на сайте регионального правительства 18 декабря.