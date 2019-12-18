Политика
РИА НовостиBloomberg: США признали бесполезность мер по «Северному потоку — 2»
Санкции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" не смогут остановить его строительство, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.
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Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
Происшествия
Прокуратура: найденную в выгребной яме на Кубани девочку изнасиловали
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в хуторе Родниковском 19 ноября девятилетняя девочка ушла гулять и не вернулась.
Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно
Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Общество
В США нашли заброшенный из-за санкций особняк российского олигарха
Игры
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Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Политика
В ЕС признали, что на Украине появился независимый оператор ГТС
Энергетический союз ЕС признал завершенным создание на Украине независимого оператора газотранспортной системы, говорится в сообщении регулятора.
Общество
Fiat Chrysler и PSA договорились о слиянии
Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler (FCA) и французский автогигант Groupe PSA (производитель Peugeot, Citroen, Opel) подписали соглашение о слиянии, говорится в сообщении пресс-службы французского автоконцерна.
Футбол
В РФС подтвердили ошибку главного арбитра матча «Краснодар» — ЦСКА
В матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и ЦСКА главный арбитр Василий Казарцев допустил ошибку и должен был назначить пенальти.
Общество
Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева
Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
Политика
Борис Джонсон запретил министрам ехать на Давосский форум
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании и лидер победившей на парламентских выборах 12 декабря консервативной партии, запретил министрам нового правительства ехать на саммит Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Кино
Появились отзывы первых зрителей «Звездных Войн» в России
Финальные титры картины зрители встретили продолжительными аплодисментами, а после обсуждали картину с журналистами и в социальных сетях.
Политика
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Общество
Внук экс-главы ФСО Мурова просит у Путина монополию на миграционный рынок России. Просто министр Колокольцев не тянет
Не секрет, что 24-летний Никита Муров является внуком экс-начальника ФСО Евгения Мурова и сыном председателя правления ПАО "ФСК ЕЭС" Андрея Мурова, а руководит он "Бронка групп" с конца 2017 года.
Происшествия
В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом
Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Политика
Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января
Компания "Оператор ГТС Украины" и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии.
Технологии
В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах
Выручит лишь удаление приложения и его повторная установка, но из-за этого пользователи уйдут из группового чата и потеряется история переписки.В настоящее время стала доступна возможность отладки параметров с помощью браузера и веб-интерфейса приложения WhatsApp.
Армия и оружие
В Сирии повторно испытали российские Су-57
Минобороны России повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в Сирии, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.
Политика
В Кремле оценили возможные санкции США против «Северного потока-2»
В Кремле оценили возможные санкции США против "Северного потока-2".
Общество
В Волгоградской области объявили 31 декабря выходным днем
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о выходном дне 31 декабря, сообщается на сайте регионального правительства 18 декабря.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
Армия и оружие
Патрушев сообщил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию
Террористы из запрещенной в России группировки «Исламское государство» укрепляют свои позиции в Афганистане и готовят плацдарм для вторжения в Центральную Азию через Таджикистан и Туркменистан.
Технологии
Названы самые популярные приложения за последние 10 лет
Киберспорт
Blizzard назвала дату релиза Warcraft III: Reforged
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
Политика
Россия обсудит соглашение по газу с ЕС и Украиной 19 декабря
Россия, Украина и ЕС 19 декабря проведут трёхсторонние консультации, в ходе которых обговорят параметры будущего соглашения по газу.
Политика
Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»
Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».