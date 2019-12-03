Политика

Взгляд.руВзгляд.руСША признали неэффективность антироссийских санкций

Ранее СМИ сообщали, что США могут остановить строительство «Северного потока – 2». Вашингтон готовит «санкционный трюк» против российского газопровода и рассчитывает исполнить его еще до Нового года. О неэффективности антироссийских санкций ранее говорили и в других странах.
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Госдеп признал, что не достиг целей санкциями против РФ

ФАН13:00

В Госдепе сообщили об отсутствии эффекта от санкций против России

РБК14:37

Хейл: США не достигли главных целей санкциями против России

RT на русском12:23

В США заявили о малоэффективности антироссийских санкций

Газета.Ru11:51

США признали неэффективность антироссийских санкций

Взгляд.ру11:37

Госдеп США: Санкции против России ещё не достигли главных целей

REGNUM13:19

В Госдепе признали неэффективность антироссийских санкций

Известия14:48
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Происшествия

СК на Камчатке начал проверку после нападения стаи собак на ребенка

Известия 21:28
Общество

Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму

Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
ТАСС 03:24
Происшествия

Медведь-шатун загрыз пенсионера под Иркутском, забравшись к нему в дом

REGNUM 15:16
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости 04:45
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новости 20:18
Здоровье

Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты

Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты Медики написали обращение, в котором рассказали, что руководство больницы не соблюдает «майские указы».
Екатеринбург-ТВ вчера в 03:47
Футбол

Количество групп команд в ПФЛ сократится с пяти до четырех

Количество групп команд в Профессиональной футбольной лиге в сезоне 2020/2021 сократится с пяти до четырех.
Татар-информ 08:40
Шоу-бизнес

Актер Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах

РБК 21:30
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» начал основной этап возвращения к Земле

Японский исследовательский зонд "Хаябуса-2" включил во вторник ионный двигатель и начал основной этап возвращения к Земле после завершения миссии у астероида Рюгу.
ТАСС вчера в 23:04
Политика

США вновь отказали в выдаче виз российской делегации

Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
REGNUM 22:18
Гаджеты

Президент Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi 10 Pro

Президент китайской компании Xiaomi Лин Бин проговорился и анонсировал топовую версию грядущего флагмана Mi 10 — смартфон Mi 10 Pro.
Planet Today вчера в 05:36
Шоу-бизнес

Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених

Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
ИнфоСМИ 12:03
Религия

Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

ТАСС 16:04
Политика

В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Газета.Ru 14:14
Происшествия

В Хабаровске сняли с рейса обездвиженных алкоголем жителей Бурятии

Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.
РБК 21:48
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку беспилотников террористов

Экономика сегодня 01 декабря в 13:39
Футбол

Аморузо: «С недавних пор Роналду просто влачится по полю»

Бывший футболист «Ювентуса» Никола Аморузо дал совет форварду «старой синьоры» Криштиану Роналду, раскритиковав заодно его текущую форму.
Евро-футбол.ру 14:37
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК вчера в 16:00
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
RT на русском 03:09
Единоборства

Американский боец Фергюсон начал подготовку к бою с Нурмагомедовым

Американский боец Тони Фергюсон начал подготовку к бою против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова.
ТАСС Спорт 07:47
Происшествия

В Иркутской области обрушился мост

Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
ТАСС 21:21
Шоу-бизнес

Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике

Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.
Слово и Дело вчера в 20:50
Армия и оружие

США потратят миллиард долларов на разработку гиперзвуковой ракеты

Как сообщает пресс-служба Пентагона, Lockheed Martin получит 989 миллионов долларов на разработку гиперзвукового комплекса под названием «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» (Air Launched Rapid Response Weapon — ARRW, ракета AGM-183A).
ФАН 19:41
Спорт

Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завело новые дела за нарушение антидопинговых правил в отношении 41 российского спортсмена Об этом сообщает ТАСС.Всего из-за внесенных в базу данных московской лаборатории изменений под подозрение попали 298 человек.
МонаВиста 22:14
Происшествия

В Новом Уренгое семилетняя девочка выпала из окна девятого этажа

В Новом Уренгое семилетняя девочка выпала из окна девятого этажа и смогла выжить. Об этом 1 декабря сообщил портал NUR24.
Московский Комсомолец Ямал 01 декабря в 07:56
Биатлон

Логинов начнёт индивидуальную гонку после младшего Бё и Фуркада

Международный союз биатлонистов (IBU) обнародовал стартовый лист мужской индивидуальной гонки на 20 км. Она пройдёт 4 декабря в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
News.ru 17:14
Политика

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 19:15
Экономика

В России сократят расходы на образование, медицину и социалку

Расходы в следующем году вырастут, согласно закону, на 247,9 миллиарда рублей.
Pravda.Ru 21:54
Происшествия

Как расследовали дело сестер Хачатурян

ТАСС 08:29
Общество

Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян

Любимое блюдо многих россиян, которое зачастую можно встретить на праздничном столе, на самом деле таит в себе опасность.
Вести.Ru 13:00
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