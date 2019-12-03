Политика
Взгляд.руСША признали неэффективность антироссийских санкций
Ранее СМИ сообщали, что США могут остановить строительство «Северного потока – 2». Вашингтон готовит «санкционный трюк» против российского газопровода и рассчитывает исполнить его еще до Нового года. О неэффективности антироссийских санкций ранее говорили и в других странах.
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Общество
Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму
Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Здоровье
Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты
Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты Медики написали обращение, в котором рассказали, что руководство больницы не соблюдает «майские указы».
Футбол
Количество групп команд в ПФЛ сократится с пяти до четырех
Количество групп команд в Профессиональной футбольной лиге в сезоне 2020/2021 сократится с пяти до четырех.
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» начал основной этап возвращения к Земле
Японский исследовательский зонд "Хаябуса-2" включил во вторник ионный двигатель и начал основной этап возвращения к Земле после завершения миссии у астероида Рюгу.
Политика
США вновь отказали в выдаче виз российской делегации
Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
Гаджеты
Президент Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi 10 Pro
Президент китайской компании Xiaomi Лин Бин проговорился и анонсировал топовую версию грядущего флагмана Mi 10 — смартфон Mi 10 Pro.
Шоу-бизнес
Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених
Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
Религия
Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Политика
В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Происшествия
В Хабаровске сняли с рейса обездвиженных алкоголем жителей Бурятии
Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку беспилотников террористов
Футбол
Аморузо: «С недавних пор Роналду просто влачится по полю»
Бывший футболист «Ювентуса» Никола Аморузо дал совет форварду «старой синьоры» Криштиану Роналду, раскритиковав заодно его текущую форму.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Единоборства
Американский боец Фергюсон начал подготовку к бою с Нурмагомедовым
Американский боец Тони Фергюсон начал подготовку к бою против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Происшествия
В Иркутской области обрушился мост
Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
Шоу-бизнес
Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике
Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.
Армия и оружие
США потратят миллиард долларов на разработку гиперзвуковой ракеты
Как сообщает пресс-служба Пентагона, Lockheed Martin получит 989 миллионов долларов на разработку гиперзвукового комплекса под названием «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» (Air Launched Rapid Response Weapon — ARRW, ракета AGM-183A).
Спорт
Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завело новые дела за нарушение антидопинговых правил в отношении 41 российского спортсмена Об этом сообщает ТАСС.Всего из-за внесенных в базу данных московской лаборатории изменений под подозрение попали 298 человек.
Происшествия
В Новом Уренгое семилетняя девочка выпала из окна девятого этажа
В Новом Уренгое семилетняя девочка выпала из окна девятого этажа и смогла выжить. Об этом 1 декабря сообщил портал NUR24.
Биатлон
Логинов начнёт индивидуальную гонку после младшего Бё и Фуркада
Международный союз биатлонистов (IBU) обнародовал стартовый лист мужской индивидуальной гонки на 20 км. Она пройдёт 4 декабря в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
Экономика
В России сократят расходы на образование, медицину и социалку
Расходы в следующем году вырастут, согласно закону, на 247,9 миллиарда рублей.
Общество
Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян
Любимое блюдо многих россиян, которое зачастую можно встретить на праздничном столе, на самом деле таит в себе опасность.