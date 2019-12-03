Ранее СМИ сообщали, что США могут остановить строительство «Северного потока – 2». Вашингтон готовит «санкционный трюк» против российского газопровода и рассчитывает исполнить его еще до Нового года. О неэффективности антироссийских санкций ранее говорили и в других странах.

Общество В ДВФУ объяснили, за что уволили главу медцентра Ранее в ДВФУ сообщили, что трудовой договор с главврачом был прекращен 29 ноября "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом".

Политика Украина решила сменить руководство «Нафтогаза» Украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что правительство приняло решение сменить руководство стратегических энергетических предприятий страны, включая газовую компанию «Нафтогаз».

Политика США не выдали визы делегации российского казначейства Власти Соединённых Штатов за последние недели не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также воспрепятствовали визиту директора департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.

Общество Медведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.

Технологии Пользователи нашли бесплатный способ обновить ОС до Windows 10 Пользователи, на чьих ПК установлены системы Windows 7, 8 и 8.1 могут бесплатно загрузить 10-ю версию операционной системы, если во время обновления воспользуются утилитой Media Creation Tool и выберут опцию «Обновить этот компьютер сейчас».

Общество Путин открыл газопровод «Сила Сибири» Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в запуске трубопровода "Сила Сибири".

Происшествия Обездвиженных алкоголем жителей Бурятии сняли с рейса в Хабаровске Транспортные полицейские сняли с рейса семерых жителей Бурятии от 35 до 63 лет, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает УТ МВД по ДФО.

Общество «Аэрофлот» пожаловался в ФАС на рост цен в кузбасских аэропортах Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с заявлением о резком подорожании обслуживания в региональных аэропортах и рост стоимости заправки самолётов.

Общество Путин заморозил индексацию военных пенсий Президент Владимир Путин подписал указ об отмене индексации денежного довольствия военных, на основании которого рассчитывается военная пенсия.