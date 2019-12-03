Политика

Взгляд.руВзгляд.руСША признали неэффективность антироссийских санкций

Ранее СМИ сообщали, что США могут остановить строительство «Северного потока – 2». Вашингтон готовит «санкционный трюк» против российского газопровода и рассчитывает исполнить его еще до Нового года. О неэффективности антироссийских санкций ранее говорили и в других странах.
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Госдеп признал, что не достиг целей санкциями против РФ

ФАН13:00

В Госдепе сообщили об отсутствии эффекта от санкций против России

РБК14:37

Хейл: США не достигли главных целей санкциями против России

RT на русском12:23

В США заявили о малоэффективности антироссийских санкций

Газета.Ru11:51

США признали неэффективность антироссийских санкций

Взгляд.ру11:37

Госдеп США: Санкции против России ещё не достигли главных целей

REGNUM13:19

В Госдепе признали неэффективность антироссийских санкций

Известия14:48
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 21:21, Ашберн
Общество

Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму

Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
ТАСС 03:24
Общество

В ДВФУ объяснили, за что уволили главу медцентра

Ранее в ДВФУ сообщили, что трудовой договор с главврачом был прекращен 29 ноября "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом".
РИА Новости 19:42
Общество

Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб

На покупку продуктов для новогоднего стола россияне в среднем рассчитывают потратить 10 тыс. руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование Nielsen.
РБК вчера в 21:18
Общество

Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое новогоднее блюдо наиболее вредно для организма.
RT на русском 14:27
Политика

Украина решила сменить руководство «Нафтогаза»

Украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что правительство приняло решение сменить руководство стратегических энергетических предприятий страны, включая газовую компанию «Нафтогаз».
Капитал страны вчера в 09:27
Происшествия

Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика

РБК вчера в 15:30
Происшествия

Житель Иркутской области погиб от нападения медведя

Известия 07:18
Политика

Конгресс США принял законопроект о поддержке в Китае уйгуров

Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о поддержке в Китае уйгуров.
Российская газета 20:05
Политика

США не выдали визы делегации российского казначейства

Власти Соединённых Штатов за последние недели не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также воспрепятствовали визиту директора департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.
RT на русском 20:51
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Культуромания 10:17
Происшествия

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Российская газета 16:41
Общество

Медведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости

Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.
Газета.Ru 14:58
Общество

Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»

33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Телепрограмма 09:30
Технологии

Пользователи нашли бесплатный способ обновить ОС до Windows 10

Пользователи, на чьих ПК установлены системы Windows 7, 8 и 8.1 могут бесплатно загрузить 10-ю версию операционной системы, если во время обновления воспользуются утилитой Media Creation Tool и выберут опцию «Обновить этот компьютер сейчас».
Известия вчера в 07:14
Общество

Путин открыл газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в запуске трубопровода "Сила Сибири".
РИА Новости вчера в 04:19
Шоу-бизнес

Лолита и Ольга Бузова пришли в голых нарядах на премию «Золотой хит»

В зале Бузова появилась в декольтированном красном платье в пол, однако буквально через пару минут сменила его на сверкающее, расшитое стразами, боди.
StarHit.ru 17:00
Происшествия

Обездвиженных алкоголем жителей Бурятии сняли с рейса в Хабаровске

Транспортные полицейские сняли с рейса семерых жителей Бурятии от 35 до 63 лет, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает УТ МВД по ДФО.
Российская газета 20:53
Общество

«Аэрофлот» пожаловался в ФАС на рост цен в кузбасских аэропортах

Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с заявлением о резком подорожании обслуживания в региональных аэропортах и рост стоимости заправки самолётов.
Сибдепо 03:43
Армия и оружие

На севере Сирии восстанавливают стратегически важную ГЭС «Аль-Баас»

Стратегически важную гидроэлектростанцию "Аль-Баас" восстанавливают в провинции Ракка на севере Сирии, заявил журналистам офицер Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) РФ Владимир Варнавский.
РИА Новости 21:10
Гаджеты

В Сети сравнили результаты тестов процессоров Эльбрус-8С1, Intel Core i3-6100 и AMD FX8150 в AIDA 64 Extreme

Один из энтузиастов решил провести сравнение, протестировав свой 2-ядерный процессор Intel Core i3-6100 той же версией AIDA 64 Extreme v5.99.4900.
3DNews вчера в 13:15
Футбол

ФК «Зенит» устроит «Новогодний променад»для своих болельщиков

За два часа до матча будет устроен специальный новогодний променад.
Online47.ru 16:34
Шоу-бизнес

Пригожин назвал гонорар Ротару в РФ невысоким

News.ru 19:03
Общество

Путин заморозил индексацию военных пенсий

Президент Владимир Путин подписал указ об отмене индексации денежного довольствия военных, на основании которого рассчитывается военная пенсия.
Городовой вчера в 09:05
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Политика

Пушков назвал фантазиями «возвращение» Крыма Украине с помощью США

"США не помогут Украине вернуть Крым - нет ни сил, ни желания", - написал сенатор Алексей Пушков в Twitter.
Российская газета 20:42
Шоу-бизнес

Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах

Актер Дмитрий Певцов, используя образ Иосифа Сталина, прокомментировал слова телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются "мракобесами".
РИА Новости 19:51
Космос

Из космоса пришел таинственный радиосигнал

Lenta.ru вчера в 07:36
Наука

500 лет опыта деда Мороза при производстве металлических листов

Доктор Райнхард Лааг расскажет о 500-летней истории обработки металла в Рудных горах, где расположен завод Ауэрхаммер, о дальнейшем развитии старейшего промышленного предприятия Саксонии в диджитализированном будущем и о том, как решаются на вызовы процессов промышленного развития в глобализированном мире.
Индикатор вчера в 05:25
Авто

С 1 января для российских водителей введут новые штрафы

Как пишет «Life.ru», с началом будущего года в нашей стране появятся новые штрафы для автомобилистов.
Тарантас Ньюс 03:29
Футбол

Курский «Авангард» ввел потолок зарплат

"Авангард" ввел лимит на зарплаты.
Soccer.ru вчера в 10:19
Как работают Яндекс.Новости?
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