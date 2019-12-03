Политика
Взгляд.руСША признали неэффективность антироссийских санкций
Ранее СМИ сообщали, что США могут остановить строительство «Северного потока – 2». Вашингтон готовит «санкционный трюк» против российского газопровода и рассчитывает исполнить его еще до Нового года. О неэффективности антироссийских санкций ранее говорили и в других странах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 21:21, Ашберн
Общество
Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму
Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
Общество
В ДВФУ объяснили, за что уволили главу медцентра
Ранее в ДВФУ сообщили, что трудовой договор с главврачом был прекращен 29 ноября "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом".
Общество
Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб
На покупку продуктов для новогоднего стола россияне в среднем рассчитывают потратить 10 тыс. руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование Nielsen.
Общество
Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе
Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое новогоднее блюдо наиболее вредно для организма.
Политика
Украина решила сменить руководство «Нафтогаза»
Украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что правительство приняло решение сменить руководство стратегических энергетических предприятий страны, включая газовую компанию «Нафтогаз».
Политика
Конгресс США принял законопроект о поддержке в Китае уйгуров
Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о поддержке в Китае уйгуров.
Политика
США не выдали визы делегации российского казначейства
Власти Соединённых Штатов за последние недели не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также воспрепятствовали визиту директора департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Происшествия
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Общество
Медведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости
Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Технологии
Пользователи нашли бесплатный способ обновить ОС до Windows 10
Пользователи, на чьих ПК установлены системы Windows 7, 8 и 8.1 могут бесплатно загрузить 10-ю версию операционной системы, если во время обновления воспользуются утилитой Media Creation Tool и выберут опцию «Обновить этот компьютер сейчас».
Общество
Путин открыл газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в запуске трубопровода "Сила Сибири".
Шоу-бизнес
Лолита и Ольга Бузова пришли в голых нарядах на премию «Золотой хит»
В зале Бузова появилась в декольтированном красном платье в пол, однако буквально через пару минут сменила его на сверкающее, расшитое стразами, боди.
Происшествия
Обездвиженных алкоголем жителей Бурятии сняли с рейса в Хабаровске
Транспортные полицейские сняли с рейса семерых жителей Бурятии от 35 до 63 лет, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает УТ МВД по ДФО.
Общество
«Аэрофлот» пожаловался в ФАС на рост цен в кузбасских аэропортах
Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с заявлением о резком подорожании обслуживания в региональных аэропортах и рост стоимости заправки самолётов.
Армия и оружие
На севере Сирии восстанавливают стратегически важную ГЭС «Аль-Баас»
Стратегически важную гидроэлектростанцию "Аль-Баас" восстанавливают в провинции Ракка на севере Сирии, заявил журналистам офицер Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) РФ Владимир Варнавский.
Гаджеты
В Сети сравнили результаты тестов процессоров Эльбрус-8С1, Intel Core i3-6100 и AMD FX8150 в AIDA 64 Extreme
Один из энтузиастов решил провести сравнение, протестировав свой 2-ядерный процессор Intel Core i3-6100 той же версией AIDA 64 Extreme v5.99.4900.
Футбол
ФК «Зенит» устроит «Новогодний променад»для своих болельщиков
За два часа до матча будет устроен специальный новогодний променад.
Общество
Путин заморозил индексацию военных пенсий
Президент Владимир Путин подписал указ об отмене индексации денежного довольствия военных, на основании которого рассчитывается военная пенсия.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
Пушков назвал фантазиями «возвращение» Крыма Украине с помощью США
"США не помогут Украине вернуть Крым - нет ни сил, ни желания", - написал сенатор Алексей Пушков в Twitter.
Шоу-бизнес
Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах
Актер Дмитрий Певцов, используя образ Иосифа Сталина, прокомментировал слова телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются "мракобесами".
Космос
Из космоса пришел таинственный радиосигнал
Наука
500 лет опыта деда Мороза при производстве металлических листов
Доктор Райнхард Лааг расскажет о 500-летней истории обработки металла в Рудных горах, где расположен завод Ауэрхаммер, о дальнейшем развитии старейшего промышленного предприятия Саксонии в диджитализированном будущем и о том, как решаются на вызовы процессов промышленного развития в глобализированном мире.
Авто
С 1 января для российских водителей введут новые штрафы
Как пишет «Life.ru», с началом будущего года в нашей стране появятся новые штрафы для автомобилистов.
Футбол
Курский «Авангард» ввел потолок зарплат
"Авангард" ввел лимит на зарплаты.