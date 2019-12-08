Армия и оружие

РБКРБКСША признали отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

Эспер заявил, что США несколько лет назад взяли паузу в этой области. «И теперь мы в роли догоняющего», — сказал глава Пентагона, отвечая на вопрос о разработке Россией гиперзвукового оружия.
Читать в источнике
Комментировать28

Подробнее о событии

США признали отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

РБК16:44

В США заявили об отставании от России в сфере гиперзвукового оружия

RT на русском17:27

В Пентагоне заявили, что Россия обогнала США в разработке гиперзвуковых вооружений

ТАСС17:00

Глава Пентагона: в гонке за гиперзвуковое оружие США вкладывает «каждый доллар»

Коммерсантъ16:51

В Пентагоне заявили о попытках США догнать РФ по гиперзвуковому оружию

Известия17:49

США заявили об отставании от России в разработке гиперзвуковых ракет

Lenta.ru16:42

США признали отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

РИА Новости16:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:32, Ашберн
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
RT на русском 18:44
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму

Кунцевский суд Москвы признал Егора Жукова виновным в публичных призывах к экстремизму из-за видео, которые он публиковал на Youtube, передает корреспондент «Ведомостей».
Ведомости вчера в 02:31
Политика

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
РИА Новости 18:20
Культура

На «Русских сезонах» в Германии побывали несколько миллионов человек

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, что фестиваль "Русские сезоны", проходящий в Германии, охватил 90 городов.
МИР 24 16:01
Единоборства

Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Коммерсантъ 17:38
Фигурное катание

Авербух скептически отнесся к перспективам Загитовой в финале Гран-при

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк Сити Илья Авербух скептически отнесся к перспективам действующей олимпийской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Алины Загитовой в финале Гран-при, который в настоящее время проходит в Турине.
Газета.Ru 04:52
Авто

Geely совместно с Volvo представили новый купеобразный внедорожник

Шведская фирма Lynk & Co, принадлежащая китайскому автомобильному гиганту Geely, запустила свою последнюю модель под названием 05.
32CARS.ru вчера в 17:16
Политика

Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
РИА Новости 15:53
Экономика

МЭР хочет найти владельцев 25 млн объектов недвижимости

Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, который направлен на то, чтобы определить налогоплательщиков по 25 миллионам объектов недвижимости в России и заставить их платить налоги, сообщил замминистра экономического развития РФ Савва Шипов.
РИА Новости вчера в 08:42
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru 13:55
Политика

Путин обсудит с Меркель историю с берлинским убийством

Как пишет Константин Эггерт на сайте "Немецкой волны", сначала германские власти высказывались по делу убийства в Берлине очень осторожно и даже намекали на то, что бывшего чеченского боевика Хангошвили могли убить в результате криминальных разборок.
Новые Известия 03:52
Политика

Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками

4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Известия 00:05
Музыка

Названы самые популярные видео на YouTube в России

ФАН 05 декабря в 16:09
Происшествия

Владельцу упавшего с моста в Чите автобуса выберут меру пресечения

Газета.Ru вчера в 19:55
Наука

Cоздана модель поведения электронного пучка в процессе кильватерного ускорения

Группа ученых из коллаборации AWAKE CERN при участии специалистов Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН создала подробную трехмерную модель поведения пучка электронов во время эксперимента по кильватерному ускорению в плазме.
Индикатор 10:38
Футбол

Жозе Моуринью — о Сон Хын Мине: «Мой сын зовет его Соналдо»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отметил эффектный гол Сон Хын Мина в матче чемпионата Англии против «Бернли» (5:0). Форвард корейцев прошел через большую часть поля, обыграв по пути всех соперников и поразив ворота.
Спорт-Экспресс 14:03
Космос

Аппарат NASA передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца

Российская газета вчера в 06:18
Общество

Установленный в России пенсионный возраст назвали недосягаемым

Целью пенсионной реформы в России могло быть намеренное сокращение числа претендентов на получение пенсии, так как установленный в стране пенсионный возраст сейчас является недосягаемым.
URA.Ru вчера в 21:43
Футбол

Хусаинов: гол Облякова в матче с «Краснодаром» забит с нарушением

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал гол полузащитника Ивана Облякова в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" — ЦСКА (перерыв, 0:1).
Чемпионат 09:56
Футбол

Роналду подсчитал упущенные «Золотые мячи»

Роналду перешел в «Ювентусу» летом прошлого года. В составе команды португальский футболист стал чемпионом Италии.
Радио Комсомольская правда 15:30
Армия и оружие

Пуск «опасной» для Крымского моста украинской ракеты попал на видео

Известия 15:17
Космос

Пасмурная марсианская ночь глазами суперкомпьютера

Исследователи из Центра климатического моделирования Марса в Исследовательском центре Эймса НАСА в Силиконовой долине Калифорнии полагаются на суперкомпьютеры для создания таких визуализаций.
AstroNews.ru 04 декабря в 23:44
Происшествия

В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК

ТАСС вчера в 23:54
Общество

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
RT на русском вчера в 23:00
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

РИА Новости 07:36
Шоу-бизнес

Алла Пугачева представила в Москве фильм «Тот самый концерт»

Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в Москве фильм "Тот самый концерт" о своем юбилейном шоу в Кремлевском дворце.
ТАСС вчера в 13:04
Культура

Amazon купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

iReactor вчера в 02:59
Экономика

Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 05:22
Общество

ФБР возглавило расследование стрельбы на авиабазе ВМС во Флориде

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд уже поручил спецслужбам королевства сотрудничать с США в расследовании инцидента со стрельбой.
Российская газета вчера в 17:54
Армия и оружие

В Сирии неизвестные напали на американскую военную базу

Sputnik Таджикистан вчера в 05:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марк Эспер
Американский политик
Американский государственный деятель, министр обороны США с 23 июля 2019 года. Ранее занимал должность министра армии США.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное