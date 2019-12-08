Армия и оружие
РБКСША признали отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
Эспер заявил, что США несколько лет назад взяли паузу в этой области. «И теперь мы в роли догоняющего», — сказал глава Пентагона, отвечая на вопрос о разработке Россией гиперзвукового оружия.
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Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму
Кунцевский суд Москвы признал Егора Жукова виновным в публичных призывах к экстремизму из-за видео, которые он публиковал на Youtube, передает корреспондент «Ведомостей».
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Культура
На «Русских сезонах» в Германии побывали несколько миллионов человек
Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, что фестиваль "Русские сезоны", проходящий в Германии, охватил 90 городов.
Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Фигурное катание
Авербух скептически отнесся к перспективам Загитовой в финале Гран-при
Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк Сити Илья Авербух скептически отнесся к перспективам действующей олимпийской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Алины Загитовой в финале Гран-при, который в настоящее время проходит в Турине.
Авто
Geely совместно с Volvo представили новый купеобразный внедорожник
Шведская фирма Lynk & Co, принадлежащая китайскому автомобильному гиганту Geely, запустила свою последнюю модель под названием 05.
Политика
Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
Экономика
МЭР хочет найти владельцев 25 млн объектов недвижимости
Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, который направлен на то, чтобы определить налогоплательщиков по 25 миллионам объектов недвижимости в России и заставить их платить налоги, сообщил замминистра экономического развития РФ Савва Шипов.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Политика
Путин обсудит с Меркель историю с берлинским убийством
Как пишет Константин Эггерт на сайте "Немецкой волны", сначала германские власти высказывались по делу убийства в Берлине очень осторожно и даже намекали на то, что бывшего чеченского боевика Хангошвили могли убить в результате криминальных разборок.
Политика
Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками
4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Музыка
Названы самые популярные видео на YouTube в России
Происшествия
Владельцу упавшего с моста в Чите автобуса выберут меру пресечения
Наука
Cоздана модель поведения электронного пучка в процессе кильватерного ускорения
Группа ученых из коллаборации AWAKE CERN при участии специалистов Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН создала подробную трехмерную модель поведения пучка электронов во время эксперимента по кильватерному ускорению в плазме.
Футбол
Жозе Моуринью — о Сон Хын Мине: «Мой сын зовет его Соналдо»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отметил эффектный гол Сон Хын Мина в матче чемпионата Англии против «Бернли» (5:0). Форвард корейцев прошел через большую часть поля, обыграв по пути всех соперников и поразив ворота.
Космос
Аппарат NASA передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца
Общество
Установленный в России пенсионный возраст назвали недосягаемым
Целью пенсионной реформы в России могло быть намеренное сокращение числа претендентов на получение пенсии, так как установленный в стране пенсионный возраст сейчас является недосягаемым.
Футбол
Хусаинов: гол Облякова в матче с «Краснодаром» забит с нарушением
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал гол полузащитника Ивана Облякова в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" — ЦСКА (перерыв, 0:1).
Футбол
Роналду подсчитал упущенные «Золотые мячи»
Роналду перешел в «Ювентусу» летом прошлого года. В составе команды португальский футболист стал чемпионом Италии.
Космос
Пасмурная марсианская ночь глазами суперкомпьютера
Исследователи из Центра климатического моделирования Марса в Исследовательском центре Эймса НАСА в Силиконовой долине Калифорнии полагаются на суперкомпьютеры для создания таких визуализаций.
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК
Общество
В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Шоу-бизнес
Алла Пугачева представила в Москве фильм «Тот самый концерт»
Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в Москве фильм "Тот самый концерт" о своем юбилейном шоу в Кремлевском дворце.
Культура
Amazon купил права на сериал Богомолова «Содержанки»
Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
Общество
ФБР возглавило расследование стрельбы на авиабазе ВМС во Флориде
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд уже поручил спецслужбам королевства сотрудничать с США в расследовании инцидента со стрельбой.
Армия и оружие