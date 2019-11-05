Армия и оружие
Российская газетаСША признали отставание от России в сфере РЭБ
В сфере радиоэлектронной борьбы американская армия отстает от России и Китая. По мнению аналитиков издания Breaking Defense, США находится на втором или третьем месте в области оснащения и применения систем РЭБ.
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Политика
В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе
В Кремле обеспокоены сообщениями о срыве разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе и надеются на завершение процесса.
РИА Новости 06:02
Экономика
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Армия и оружие
США возводят две новые базы в нефтеносных районах Сирии
Военные США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, сообщают турецкие СМИ.
Газета.Ru 05:42
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Происшествия
В Петербурге завели дело после падения лифта в роддоме
РИА Новости 05:43
Политика
Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии
Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Общество
Правительство РФ признало Челябинск городом с неблагоприятной средой
Соответственно, в городах, набравших от 180 и выше баллов, городская среда считается благоприятной, — отметил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Деловой квартал (Челябинск) 01:43
Политика
Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России
Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Политика
В Кремле заявили о неизменности позиции Путина по транзиту газа
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Авто
Названы способы выяснить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Футбол
Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Общество
Утечку данных клиентов подтвердил Альфа-банк
В "АльфаСтраховании" заявили об усилении мер безопасности и пообещали проверить размещенную в прессе информацию об утечке персональных данных своих клиентов.
Газета.Ru 05:33
Политика
Турция отказалась от покупки ещё одной партии С-400
Турция намерена отказаться от приобретения ещё одной партии российских ЗРС С-400.
Avia.pro вчера в 10:29
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1922 года
RT на русском 05:47
Шоу-бизнес
Жена Джигана Оксана Самойлова подтвердила четвертую беременность
За час публикация набрала более 800 тысяч лайков. Напомним, Оксана Самойлова и Джиган воспитывают трех дочек – Ариелу, Лею и Майю.
RuNews24.ru 05:50
Футбол
Семин: «Играя в „Лужниках“, „Локомотив“ чувствовал бы себя в гостях»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему железнодорожники решили проводить домашние матчи Лиги чемпионов на «РЖД Арене», а не в «Лужниках», вмещающих больше зрителей, что в результате позволяет выручить больше денег с продажи билетов.
Sport24.ru 04:24
Происшествия
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Спорт
WADA передала в международные федерации 47 дел российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в международные федерации 47 пакетов документов в рамках расследования дела о «несоответствиях» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ 04:50
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ 03 ноября в 15:41
Политика
Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru вчера в 13:44
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать стеклоомывающую жидкость
«При производстве стеклоомывающих жидкостей разрешены к использованию такие спиртовые растворы как: изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли, поскольку они не являются токсичными для человека», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
ФАН 02 ноября в 04:10
Интернет
Компания Facebook поменяла логотип
Компания Facebook поменяла логотип. Это было сделано для того, чтобы отличать компанию от одноименной социальной сети.
Политика Сегодня 02:35
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Политика
Конгрессмен: надо помочь странам «Триморья» снизить зависимость от России
Оказать поддержку странам Центральной и Восточной Европы в избавлении от «излишней» зависимости от российского топлива предложила член палаты представителей США Марси Каптур 5 ноября, сообщает RT.
Красная весна 04:13
Происшествия
По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых
В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
BFM.ru 00:25
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" не рекомендовала есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры.
РИА Новости 01:00
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК вчера в 07:30