Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаСША признали отставание от России в сфере РЭБ

В сфере радиоэлектронной борьбы американская армия отстает от России и Китая. По мнению аналитиков издания Breaking Defense, США находится на втором или третьем месте в области оснащения и применения систем РЭБ.
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В Ростехе заявили, что американские военные не зря опасаются систем РЭБ

РИА Новости05:42

Депутат объяснил превосходство России над США в радиоэлектронной борьбе

РБК04:11

США назвали самое работающее оружие России

Lenta.ruвчера в 16:08

В США заявили о неготовности противостоять угрозам РЭБ

RT на русскомвчера в 22:28

Военные США назвали сферу, в которой уступают России

URA.Ruвчера в 22:08

Американские военные рассказали, к чему они не готовы при конфликте с РФ

Life.ruвчера в 19:30

Военные США считают, что отстают в совершенствовании методов РЭБ

ТАССвчера в 22:52
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Политика

В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе

В Кремле обеспокоены сообщениями о срыве разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе и надеются на завершение процесса.
РИА Новости 06:02
Экономика

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС

Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Армия и оружие

США возводят две новые базы в нефтеносных районах Сирии

Военные США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, сообщают турецкие СМИ.
Газета.Ru 05:42
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru 03:48
Происшествия

В Петербурге завели дело после падения лифта в роддоме

РИА Новости 05:43
Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

Вести.Ru 04:05
Политика

Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии

Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Происшествия

СК возбудил дело после прорыва трубы с кипятком в Петербурге

РЕН ТВ 04:10
Общество

Правительство РФ признало Челябинск городом с неблагоприятной средой

Соответственно, в городах, набравших от 180 и выше баллов, городская среда считается благоприятной, — отметил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Деловой квартал (Челябинск) 01:43
Политика

Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Политика

В Кремле заявили о неизменности позиции Путина по транзиту газа

Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Авто

Названы способы выяснить реальный пробег автомобиля

Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Футбол

Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Общество

Утечку данных клиентов подтвердил Альфа-банк

В "АльфаСтраховании" заявили об усилении мер безопасности и пообещали проверить размещенную в прессе информацию об утечке персональных данных своих клиентов.
Газета.Ru 05:33
Политика

Турция отказалась от покупки ещё одной партии С-400

Турция намерена отказаться от приобретения ещё одной партии российских ЗРС С-400.
Avia.pro вчера в 10:29
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1922 года

RT на русском 05:47
Шоу-бизнес

Жена Джигана Оксана Самойлова подтвердила четвертую беременность

За час публикация набрала более 800 тысяч лайков. Напомним, Оксана Самойлова и Джиган воспитывают трех дочек – Ариелу, Лею и Майю.
RuNews24.ru 05:50
Футбол

Семин: «Играя в „Лужниках“, „Локомотив“ чувствовал бы себя в гостях»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему железнодорожники решили проводить домашние матчи Лиги чемпионов на «РЖД Арене», а не в «Лужниках», вмещающих больше зрителей, что в результате позволяет выручить больше денег с продажи билетов.
Sport24.ru 04:24
Происшествия

Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Спорт

WADA передала в международные федерации 47 дел российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в международные федерации 47 пакетов документов в рамках расследования дела о «несоответствиях» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ 04:50
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ 03 ноября в 15:41
Политика

Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru вчера в 13:44
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать стеклоомывающую жидкость

«При производстве стеклоомывающих жидкостей разрешены к использованию такие спиртовые растворы как: изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли, поскольку они не являются токсичными для человека», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
ФАН 02 ноября в 04:10
Интернет

Компания Facebook поменяла логотип

Компания Facebook поменяла логотип. Это было сделано для того, чтобы отличать компанию от одноименной социальной сети.
Политика Сегодня 02:35
Космос

«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Политика

Конгрессмен: надо помочь странам «Триморья» снизить зависимость от России

Оказать поддержку странам Центральной и Восточной Европы в избавлении от «излишней» зависимости от российского топлива предложила член палаты представителей США Марси Каптур 5 ноября, сообщает RT.
Красная весна 04:13
Происшествия

По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых

В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
BFM.ru 00:25
Общество

Диетолог назвала самые вредные сладости

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" не рекомендовала есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры.
РИА Новости 01:00
Политика

Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК вчера в 07:30
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