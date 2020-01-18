Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША признали отставание в области гиперзвукового оружия

США были мировыми лидерами в области гиперзвукового оружия, но разработки потерпели неудачу, заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.
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Российская газетавчера в 16:35

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Вести.Ruвчера в 17:34

США признали отставание в области гиперзвукового оружия

РИА Новостивчера в 15:58
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 01:42, Ашберн
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Вулканы оказались невиновны в вымирании динозавров

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«Ювентус» предложил «Барселоне» обмен игроками

«Ювентус» заинтересован в обмене игроками с «Барселоной», сообщает La Repubblica.
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Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
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Четыре человека были убиты во время стрельбы в Грантсвилле, штат Юта (США).
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