Политика
REGNUM«Русское имперское движение» признано террористическим в США
Вашингтон, 6 апреля 2020, 20:51 — REGNUM Государственный департамент США внес некую российскую организацию «Русское имперское движение» (РИД) в список террористических организаций.
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Происшествия
«Пан выгнал с чемоданом»: украинские гастарбайтеры бегут из Европы
Пожилые умирают, молодые уезжают В Европе до последнего времени постоянно работали 4 млн украинских гастарбайтеров, еще 7 млн выезжали на сезонные работы.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова продемонстрировала увеличившийся живот
Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию своего округлившегося живота. Подписчики были весьма удивлены и даже шокированы.
Общество
Льва Лещенко выписали из Коммунарки
Футбол
Шмейхель: «Ливерпуль» должен завоевать титул, чтобы стать чемпионом
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель выразил мнение, что «Ливерпуль» не должен быть признан чемпионом Англии, если сезон не будет возобновлён.
Финансы
Курс доллара упал ниже 76 рублей впервые с 18 марта
Курс доллара оказался ниже 76 рублей впервые с 18 марта. Об этом следует из данных торгов Московской биржи.
Экономика
Автодилеры Петербурга просят помощи у Александра Беглова
6 апреля автохолдинги Санкт-Петербурга направили в адрес губернатора города официальное письмо с просьбой о помощи.
Футбол
Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед»
Манчестер, Великобритания, 6 апреля 2020, 20:27 — REGNUM 27-летний хавбэк «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба намерен покинуть стан «манкунианцев».
Экономика
Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих
Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Политика
Евросоюз не считает пандемию основанием для снятия санкций с России
Брюссель, 6 апреля 2020, 17:33 — REGNUM Руководство Европейского союза не видит необходимости в отмене санкций, введённых в отношении России, из-за пандемии коронавируса.
Экономика
Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России
В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Общество
Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии
Врачи перевели британского премьер-министра Бориса Джонсона в отделение интенсивной терапии.
Происшествия
Сотрудник колонии в Рязанской области заразился коронавирусом
У сотрудника рязанской исправительной колонии № 5 обнаружен коронавирус, сообщило региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Музыка
Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности
Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Кино
Появился новый отрывок мультфильма по Mortal Kombat со Скорпионом
Экономика
Альфа-Банк перестал выдавать кредиты пострадавшим от коронавируса
Альфа-Банк перестал выдавать потребительские кредиты работникам отраслей, которые пострадали от коронавирусной инфекции и введённого государством карантина.
Энергетика
РБК: правительство может ограничить импорт бензина
Правительство России приняло решение о временном запрете на импорт нефтепродуктов из-за рубежа для предотвращения ввоза дешевого бензина на внутренний рынок.
Общество
В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса
Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Общество
В Тамбове работающие пенсионеры старше 65 лет могут взять больничный
Работающие пожилые люди могут оформить себе больничный с 6 по 19 апреля и оставаться дома.
Общество
Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге
Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
Общество
Минкомсвязь утвердила список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь России утвердила перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля.
Происшествия
Несовершеннолетние россиянки решили отравить газом опекунов
В Курской области две несовершеннолетние россиянки решили убить опекунов и их детей.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
Общество
«Росатом» вернул из Бангладеш 178 сотрудников из-за коронавируса
Госкорпорация "Росатом" организовала возвращение из Бангладеш в Нижний Новгород 178 сотрудников, задействованных в строительстве АЭА "Руппур".
Общество
Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса
По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
Энергетика
Трамп: США могут ввести пошлины на импортную нефть
США готовы ввести "очень существенные пошлины" на импортируемую нефть, заявил американский президент Дональд Трамп, уточнив, что это произойдет в том случае, если положение на мировом энергетическом рынке не нормализуется.
Общество
Правительство РФ установило ограничения на продажу масок и перчаток
В перечень медизделий, для которых введены данные ограничения, попали фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки, комплекты защитной одежды для медиков.