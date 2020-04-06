Политика

REGNUMREGNUM«Русское имперское движение» признано террористическим в США

Вашингтон, 6 апреля 2020, 20:51 — REGNUM Государственный департамент США внес некую российскую организацию «Русское имперское движение» (РИД) в список террористических организаций.
Читать в источнике
Комментировать360

Подробнее о событии

Госдеп признал Русское имперское движение террористами

RT на русском12:34

США объявили террористической организацией «Русское имперское движение»

Комсомольская правда12:14

США внесли «Русское имперское движение» в список террористических организаций

ТАСС11:55

«Русское имперское движение» внесли в американский список террористических организаций

Коммерсантъ12:22

Власти США признали «Русское имперское движение» террористическим

РБК11:16

Госдеп США приравняет «Русское имперское движение» к террористам

Lenta.ru11:10

США признали «Русское имперское движение» террористическим

РИА Новости11:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 17:11, Ашберн
Происшествия

«Пан выгнал с чемоданом»: украинские гастарбайтеры бегут из Европы

Пожилые умирают, молодые уезжают В Европе до последнего времени постоянно работали 4 млн украинских гастарбайтеров, еще 7 млн выезжали на сезонные работы.
Известия 17:02
Шоу-бизнес

Ольга Бузова продемонстрировала увеличившийся живот

Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию своего округлившегося живота. Подписчики были весьма удивлены и даже шокированы.
ИнфоСМИ вчера в 11:42
Единоборства

UFC. Гэтжи официально заменил Нурмагомедова в бое против Фергюсона

Вести.Ru 16:09
Общество

Льва Лещенко выписали из Коммунарки

Inc-news.ru 11:44
Футбол

Шмейхель: «Ливерпуль» должен завоевать титул, чтобы стать чемпионом

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель выразил мнение, что «Ливерпуль» не должен быть признан чемпионом Англии, если сезон не будет возобновлён.
Чемпионат 13:36
Финансы

Курс доллара упал ниже 76 рублей впервые с 18 марта

Курс доллара оказался ниже 76 рублей впервые с 18 марта. Об этом следует из данных торгов Московской биржи.
Газета.Ru 14:26
Экономика

Автодилеры Петербурга просят помощи у Александра Беглова

6 апреля автохолдинги Санкт-Петербурга направили в адрес губернатора города официальное письмо с просьбой о помощи.
Newia.ru 09:54
Футбол

Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Манчестер, Великобритания, 6 апреля 2020, 20:27 — REGNUM 27-летний хавбэк «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба намерен покинуть стан «манкунианцев».
REGNUM 13:27
Экономика

Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих

Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Ведомости 10:41
Политика

Евросоюз не считает пандемию основанием для снятия санкций с России

Брюссель, 6 апреля 2020, 17:33 — REGNUM Руководство Европейского союза не видит необходимости в отмене санкций, введённых в отношении России, из-за пандемии коронавируса.
REGNUM 10:33
Экономика

Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России

В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Моя Москва.онлайн вчера в 10:44
Футбол

Канчельскис: в Узбекистане штрафуют людей за выход из дома без маски

Газета.Ru 07:24
Общество

Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

Врачи перевели британского премьер-министра Бориса Джонсона в отделение интенсивной терапии.
Российская газета 15:49
Происшествия

Сотрудник колонии в Рязанской области заразился коронавирусом

У сотрудника рязанской исправительной колонии № 5 обнаружен коронавирус, сообщило региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Ведомости 12:28
Музыка

Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности

Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Инфо24 10:42
Кино

Появился новый отрывок мультфильма по Mortal Kombat со Скорпионом

Игромания.ру 12:20
Экономика

Альфа-Банк перестал выдавать кредиты пострадавшим от коронавируса

Альфа-Банк перестал выдавать потребительские кредиты работникам отраслей, которые пострадали от коронавирусной инфекции и введённого государством карантина.
News.ru 15:19
Энергетика

РБК: правительство может ограничить импорт бензина

Правительство России приняло решение о временном запрете на импорт нефтепродуктов из-за рубежа для предотвращения ввоза дешевого бензина на внутренний рынок.
ТАСС 16:50
Общество

В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса

Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Piter.tv вчера в 16:33
Общество

В Тамбове работающие пенсионеры старше 65 лет могут взять больничный

Работающие пожилые люди могут оформить себе больничный с 6 по 19 апреля и оставаться дома.
Блокнот Тамбов 08:40
Общество

Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге

Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
РБК 10:22
Общество

Минкомсвязь утвердила список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь России утвердила перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля.
Коммерсантъ 15:02
Происшествия

Несовершеннолетние россиянки решили отравить газом опекунов

В Курской области две несовершеннолетние россиянки решили убить опекунов и их детей.
Lenta.ru 16:52
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru 14:57
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
РБК 02:39
Общество

«Росатом» вернул из Бангладеш 178 сотрудников из-за коронавируса

Госкорпорация "Росатом" организовала возвращение из Бангладеш в Нижний Новгород 178 сотрудников, задействованных в строительстве АЭА "Руппур".
РЕН ТВ 16:38
Технологии

Xbox Series X получит не менее 8 эксклюзивов на старте

Astera 16:27
Общество

Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса

По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
Вести Подмосковья 08:05
Энергетика

Трамп: США могут ввести пошлины на импортную нефть

США готовы ввести "очень существенные пошлины" на импортируемую нефть, заявил американский президент Дональд Трамп, уточнив, что это произойдет в том случае, если положение на мировом энергетическом рынке не нормализуется.
Вестник Кавказа 02:44
Общество

Правительство РФ установило ограничения на продажу масок и перчаток

В перечень медизделий, для которых введены данные ограничения, попали фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки, комплекты защитной одежды для медиков.
Интерфакс 07:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное