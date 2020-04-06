Политика

Газета.RuГазета.RuСША признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
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Власти США признали «Русское имперское движение» террористическим

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