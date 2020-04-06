Политика
Газета.RuСША признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
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Политика
Мишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Единоборства
Федор Емельяненко объявил, когда и где пройдет его следующий бой
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал, когда запланирован его следующий поединок в организации Bellator.
Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Общество
Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы
Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Общество
Назван эффективный способ профилактики коронавируса
Как считает Горелов, в вопросе создания вакцины против коронавируса Россия окажется интегрирована в мировое пространство, сообщает «Рен ТВ».
Происшествия
Первый пациент скончался от коронавируса в Ленобласти
В Ленинградской области сообщили о смерти первого пациента с коронавирусной инфекцией.
Энергетика
Норвегия впервые с 2002-го года может сократить добычу нефти
Норвегия не участвует в соглашениях по сокращению добычи и неоднократно отказывалась от приглашения к участию во встречах на эту тему.
Общество
ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь
Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
Армия и оружие
На видео сняли перехват иранцами военного корабля ВМС США
Недавно в твиттере появились интересные кадры снятые несколько часов назад и посвященные проходу крупного десантного корабля "USS Bataan" ВМС США через Ормузский пролив, сообщает Вечерний курьер.
Экономика
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса Представители fashion-ритейла, не вошедшего в список пострадавших на фоне борьбы с COVID-19 отраслей, просят федеральные власти включить их в число тех, кому требуется господдержка.
Здоровье
Глава ВОЗ предостерег от неправильного ношения медицинских масок
4 апреля схожее заявление сделал президент США Дональд Трамп: на вопрос о том, почему он не носит маску, он ответил, что маски требуются медицинским работникам, а те, кто к ним не относятся, могут обойтись и самодельными повязками.
Общество
Названы районы Нижегородской области, где выявили коронавирус
В Нижегородской области определили состав «соответствующей территории» - это те города и районы, в которых за последние две недели были выявлены случаи коронавируса.
Происшествия
Иисуса Воробьева оштрафовали за прогулку на Патриарших
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Общество
Кондратьев: на Кубани с 12 апреля могут смягчить режим карантина
В Краснодарском крае при стабильной эпидемиологической ситуации с 12 апреля могут смягчить условия карантина, разрешив передвижение внутри муниципальных образований.
Общество
Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке
Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Здоровье
Прополис назван эффективным народным средством защиты от коронавируса
По словам Хорошева, настойка прополиса защищает в период пандемии. Это народное средство можно приобрести в уже готовом виде.
Общество
В Башкирии разрешили передвигаться на автомобиле во время самоизоляции
Уфа, 6 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Передвигаться на автомобиле разрешили в Башкирии в период действия режима самоизоляции.
Общество
Правительство ограничило продажу масок и перчаток
Правительство ввело ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медизделиями, включая маски и перчатки.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Общество
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Общество
Сбербанк изменил правила закрытия вкладов
Сбербанк изменил правила закрытия вкладов, срок которых подходит к концу с 30 марта по 5 мая.
Здоровье
Директор Склифосовского рассказал о состоянии главврача Коммунарки
44-летний главврач Коммунарки рассказал о заражении коронавирусом 31 марта.
ЖКХ
В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ
Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
Кино
Финал «Ходячих мертвецов» перенесен из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса не удалось завершить постпродакшн финала "Ходячих мертвецов", и текущий сезон завершится 15-м эпизодом.