Политика

Газета.RuГазета.RuСША признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
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США объявили террористической организацией «Русское имперское движение»

Комсомольская правда12:14

Госдеп США приравняет «Русское имперское движение» к террористам

Lenta.ru11:10

США признали «Русское имперское движение» террористическим

РИА Новости11:41

«Русское имперское движение» внесли в американский список террористических организаций

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РБК11:16

США признали террористической организацию националистов из России

Газета.Ru11:48

США внесли «Русское имперское движение» в список террористических организаций

ТАСС11:55
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В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

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Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
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Правительство попросили не приглашать на парад по случаю 75-й годовщины Победы ветеранов и лиц старше 65 лет.
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РБК 12:14
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Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС 10:42
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Ученые обнаружили новый вид бактерий, питающихся пластиком

Ученые из Кембриджского университета обнаружили новый вид бактерий, которые способны не просто разрушать пластик, но и использовать его в качестве пищи.
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Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

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Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию своего округлившегося живота. Подписчики были весьма удивлены и даже шокированы.
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Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
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Наука

Эректильная дисфункция влияет на продолжительность жизни мужчин

На продолжительность жизни мужчин влияет эректильная дисфункция, такое заключение сделали ученые из Бельгии после проведенного ими исследования.
Ugpressa.ru 12:06
Здоровье

В еще одной больнице в Коми выявили массовое заражение коронавирусом

Массовое заражение новой коронавирусной инфекцией обнаружено в республиканской больнице в Коми.
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Fisker Ocean получит версию для бездорожья

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Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России

Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Общество

Генпрокуратура заинтересовалась ростом цен на имбирь, чеснок и лимоны

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов говорило РИА Новости, что просит ФАС и Генпрокуратуру РФ провести проверки в связи с многократным завышением цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок, лимоны, мед.
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Экономика

Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли

«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия 1» министр финансов Антон Силуанов.
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Британская разведка назвала версии возникновения коронавируса

Британская разведка вернулась к версии о возникновении коронавируса из-за утечки в лаборатории в Ухани.
НТВ 07:37
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
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Происшествия

В Липецкой области загорелся локомотив поезда

Локомотив пассажирского поезда сообщением "Санкт-Петербург - Кисловодск" загорелся на железнодорожном перегоне в Липецкой области, возгорание удалось ликвидировать, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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В Ростове выставили ограждения и посты контроля из-за коронавируса

Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
РИА Новости 08:34
Общество

В Австрии планируют с 14 апреля смягчить карантин

Вена, 6 апреля 2020, 17:04 — REGNUM Поэтапная отмена ограничений может начаться в Австрии с 14 апреля, передаёт 6 апреля ORF.
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Технологии

Запуск консоли Xbox Series X может быть отложен

Генеральный директор Xbox Фил Спенсер сказал в новом интервью, что график запуска не изменился и консоль Series X должна появиться в магазинах этой зимой.
МИТ 10:16
Экономика

Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
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Меркель призвала расследовать ситуацию с исчезнувшими масками

Посольство США в Германии заявило о непричастности американских властей к перехвату партии масок, заказанных полицией Берлина, и отметило, что не владеет информацией о таких поставках.
РИА Новости 11:29
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У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус

«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
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Политика

Мишустин выступил против закрытия границ в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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Экономика

Правительство утвердило меры поддержки российской экономики

Правительство утвердило перечень мер, которые должны помочь устойчивому развитию экономики.
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Шоу-бизнес

Беременная супруга Степана Меньщикова стала бабушкой

Возлюбленная Меньщикова постоянно была на связи с дочерью, поэтому фактически пережила весь процесс вместе с ней.
ГлобалМСК.ру 08:20
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