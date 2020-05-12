Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри. По его словам, у России есть ключевые интересы в Сирии — поддержание военных баз, а также защита своих экономических инвестиций.

с чего всё началось

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